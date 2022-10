Umfrageergebnisse des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes zeichnen ein düsteres Bild

Teilen

Auch große Gastronomien wie das Restaurant Elbsee bei Aitrang werden in Zukunft wohl nicht mehr kostendeckend wirtschaften können. © Gattinger

Landkreis – Aufgrund der länderübergreifenden Energiekrise haben sich die Lage und die Stimmung im regionalen Gastgewerbe im September noch einmal dramatisch verschlechtert. Angesichts explodierender Kosten und sinkender Umsätze bangen derzeit 65,3 Prozent der Betriebe insbesondere aufgrund der hohen Energiepreise um ihre Existenz.

Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) Bayern hervor. Im Vergleich zum August sind das fast doppelt so viele Betriebe mit Existenz­angst, vor einem Monat lag der Wert noch bei 36,7 Prozent. Fast jeder vierte Betrieb befürchtet, im Jahr 2022 in die Verlustzone zu geraten, für 2023 gibt das etwas mehr als jeder zweite Betrieb an.

„Als intensive Stromverbraucher haben wir keine Kalkulationssicherheit mehr“, erklärt der DEHOGA Kreisvorsitzende für das Ostallgäu, Andreas Helmer. Bereits im Juli, so Helmer, hätten die Elektrizitätswerke den Kunden im Hotel- und Gastgewerbe sämtliche Verträge gekündigt. Der aktuelle Strompreis sei derzeit vier bis fünfmal so teuer.

„Deshalb haben wir beschlossen, vorerst gar keine neuen Verträge abzuschließen, sondern bis zum Auslaufen der Verträge zu warten.“ Was dann Anfang Januar kommt, ist laut Helmer völlig ungewiss. Er selbst sieht die Existenz seiner eigenen Gastronomie noch nicht unmittelbar bedroht, denn als Wirt des Schlossbrauhauses Schwangau kann er weiterhin mit vielen Touristen rechnen. Doch das Wirtshaussterben in der Region, das Helmer schon seit Jahrzehnten beobachten muss, wird sich seiner Ansicht nach dramatisch verschlimmern. Die Lage ist also ernst.



Ganz ähnlich sieht das Martin Krüger vom Restaurant Elbsee bei Aitrang. Existenzangst habe er noch nicht, sagt der Wirt, die Perspektive der nahen Zukunft würde er aber „durchaus als beunruhigend“ beschreiben. Von den emporschnellenden Energiekosten sei sein Betrieb glücklicherweise nicht ganz so schlimm betroffen wie andere, die mit Gas heizten, weil sein Restaurant an die Nahwärme des benachbarten Campingplatzes angeschlossen sei. Dort ist eine Hackschnitzelanlage in Betrieb, doch Krüger ist sich sicher, dass der Preisanstieg bei diesem Brennstoff künftig auch bei ihm spürbar zu Buche schlagen wird.



Horrende Preise schon im Einkauf

Extreme Teuerungen gibt es laut Krüger bereits bei den Lebensmitteln. In den letzten sechs bis acht Wochen meldeten die Lieferanten nicht mehr wie zuvor Preiserhöhungen von vier bis sechs, sondern von 20 bis 150 Prozent. Der Zucker beispielsweise sei jetzt doppelt so teuer wie vorher. Die Lebensmittelpreissteigerungen, so Krüger weiter, beträfen natürlich die ganze Bevölkerung, für Gastronomen werde die Situation jedoch besonders dramatisch, weil sie ihre gestiegenen Kosten niemals in angemessener Höhe an ihre Gäste weitergeben könnten. Die seien nämlich ihrerseits von der Inflation zum Sparen gezwungen. Krüger befürchtet daher, dass die Gäste zunehmend zu Hause essen, wenn die Gastwirte die Preise erhöhen.



Auch Henning Rausch, der den Sonnenhof in Mauerstetten und die Skihütte bei Oberbeuren betreibt, ist beunruhigt. Deutlich spürt er die stark gestiegenen Preise beim Nachschub für seine Holzpelletheizung. Bei den Lebensmitteln sieht Rausch im Durchschnitt einen Preisanstieg um 30 Prozent, was schwer zu beurteilen sei, da sich die Preise der einzelnen Lebensmittel sehr unterschiedlich entwickeln. Zehn Kilo Friteusenfett beispielsweise hätten sich von 19 Euro auf einen zwischenzeitlichen Spitzenwert von 50 Euro verteuert. Die Rinderlende habe sich von 17 auf 26 Euro im Einkauf verteuert; der Spitzenwert hatte zwischenzeitlich sogar bei 30 Euro gelegen. Das Kilo Schwein ist mittlerweile um 3 Euro teurer geworden. Rausch geht nicht davon aus, dass er umhin kommt, die Preise wenigstens teilweise anzupassen.



„Die Mittelschicht bricht weg“

Bislang verzeichnet er in beiden Betrieben noch keinen Rückgang bei den Restaurantbesuchern. Nach Corona wurden viele Feiern nachgeholt, und auch bei den Buchungen für die Weihnachtsfeiern ist alles beim Alten. Wie viele davon tatsächlich stattfinden werden, wird natürlich die jeweilige Pandemielage entscheiden. Alles in allem erwartet der Wirt, dass ihm „die Mittelschicht wegbrechen“ wird. Bleiben werden ihm nur diejenigen, die es sich bisher schon leisten konnten, dreimal im Monat bei ihm zu essen. Existenzangst habe er selbst nicht, doch sei er sich sicher, dass es angesichts der aktuellen Entwicklungen „bald einige zerreißt“.



Auch Martin Hiemer vom Café Greinwald in Marktoberdorf ist alarmiert. Einerseits steigen die Preise nicht nur exorbitant, zudem ist die nahe Zukunft auch durch Corona völlig unabsehbar. Neben der eigenen Café-Konditorei betreibt Hiemers Familie auch ein Hotel. Hier hat der Mietwäschelieferant allein in diesem Jahr dreimal die Preise um etwa acht Prozent erhöht. Beim Hotel wie in den anderen Betrieben werden Preisanpassungen in jedem Fall unausweichlich sein. Diese können jedoch mit Rücksicht auf die Gäste und Kunden nur sehr moderat erfolgen.



Soforthilfen und Mehrwertsteuersenkung

In keinem Fall, da ist sich Hiemer mit seinen Kollegen einig, würden die Anpassungen seine künftigen Kosten auch nur annähernd decken. Daher wünscht sich Hiemer wie seine Kollegen erneut finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite. Ein Paket wie die Corona-Soforthilfe fände er hilfreich. Irgendwo, sagt Hiemer, habe er gelesen, dass ein Wirt in Deutschland von seinen Gästen eine Art pauschale Energieabgabe verlangt, hier in der Region werde das aber derzeit nicht diskutiert. Momentan kommen Hiemers Gäste und Kunden nach wie vor gleich zahlreich in seine Betriebe. Sollte Corona aber im Winter zurückkommen, hat das alles keine Aussagekraft.



Der DEHOGA-Kreisvorsitzende Andreas Helmer hält Soforthilfen allein für nicht ausreichend. „Auf punktuelle Hilfszahlungen können wir keine Zukunft aufbauen“ so Helmer. Daher fordert er eine Entfristung der vorübergehenden Mehrwertsteuerabsenkung bei Speisen auf sieben Prozent, wie sie derzeit bis 2023 gewährt wird. In diesem Zusammenhang wünscht sich Helmer, dass eine analoge Absenkung auch für Getränke vorgenommen wird.



Offizielle Positionen werden derzeit vom Hotel- und Gaststättenverband ausgearbeitet und am nächsten Gastronomie-Tag bekannt gegeben. Dieser soll noch Mitte November diesen Jahres stattfinden .