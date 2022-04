„Klimakiller“ B12-Ausbau soll gestoppt werden

Von: Kai Lorenz

Die Pläne sehen vor, die B12 zwischen Buchloe und Kempten vierspurig auszubauen. Jetzt fordert der Bund Naturschutz einen Stopp der Pläne. © Kreisbote/Archiv

Allgäu - Der Bund Naturschutz bezeichnet den geplanten vierspurigen Ausbau der B12 im Allgäu als „zweitschädlichstes Straßenprojekt in Bayern“. Das sollen laut Bund Naturschutz Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums belegen. Jetzt haben die Naturschützer an den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, geschrieben.

Der Bund Naturschutz spricht vom „Klimakiller B12“ und fordert einen sofortigen Stopp des B12-Ausbaupläne. Der geplante, vierspurige Ausbau der Bundesstraße zwischen Kempten und Buchloe werde nach Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums für mindestens jährlich knapp 25.000 Tonnen zusätzlichen CO2-Ausstoß verantwortlich sein, so die Naturschützer. Nur der Ausbau der A8 zwischen München und Salzburg werde demnach bayernweit als noch klimaschädlicher beurteilt.

Die Bund Naturschutz Kreisgruppen Ostallgäu-Kaufbeuren und Kempten-Oberallgäu haben sich daher in einem offenen Brief an den neuen Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing und die Abgeordneten des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages gewandt, um über die Klimaschädlichkeit des Projektes zu informieren.

Die Umweltorganisation beruft sich in ihrem offenen Brief an den Bundesverkehrsminister auf den Koalitionsvertrag. Dort heißt es, man werde „parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden starten“ (wir berichtete). Bis dahin solle es eine „gemeinsame Abstimmung über die laufenden Projekte“ geben.

„Wir fordern den Stopp aller Bundesverkehrswegeplan-Projekte, welche eine negative Klimabilanz haben“, so der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. „Da der B12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten eine besonders negative Klima-Bilanz aufweist, müssen die Planungen sofort beendet werden.“

„In die Zahl einberechnet ist sowohl die graue Energie, welche durch den Bau der neuen Allgäu-Autobahn entsteht als auch der zusätzliche Energieverbrauch, der durch mehr und schnellere Fahrzeuge im Betrieb entsteht. Noch nicht berücksichtigt sind Emissionen, welche durch Eingriffe in Kohlenstoffsenken – zum Beispiel Boden und Wald – entstehen. Die Zahl wird real wohl noch höher ausfallen“, erläutert zudem Thomas Reichart, Vorstandsmitglied der BN-Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren.

Für die Kreisgruppen Ostallgäu-Kaufbeuren und Kempten-Oberallgäu des Bund Naturschutz steht damit fest, dass das Projekt in der vorliegenden Planung unbedingt gestoppt und konsequent anhand der Kriterien des Klimaschutzes überprüft werden muss. „Eine realistische Bewertung des Projektes kann aus unserer Sicht nur zur Folge haben, es aus dem Bedarfsplan zu streichen, zumal der Nutzen des Ausbaus äußerst zweifelhaft ist“, heißt es in dem offenen Brief an den Bundesminister.