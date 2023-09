Hunderte Pride-Teilnehmer zeigen Flagge bei Demo in Kaufbeuren

Von: Mahi Kola

Gemeinsam bunt: Rund 600 Menschen setzten bei der Pride-Demo in Kaufbeuren ein starkes Zeichen für Offenheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Bei der bunten Parade in der Wertachstadt zeigte sich jüngst die Vielfalt mit all ihren Gesichtern: Rund 600 Teilnehmer zogen bei der Pride-Demo am vergangenen Samstag durch die Kaufbeurer Innenstadt und bewiesen eindrucksvoll, wie gelebte Solidarität und vorurteilsfreies Miteinander aussehen kann. (Beitrag mit Fotostrecke)

Während die Resonanz schon bei den letzten beiden Malen größer war als von den Veranstaltern erwartet, kamen bei der dritten Auflage der Allgäu Pride Week sogar noch mehr Menschen zusammen, um bei der Demo ein Zeichen für Toleranz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen.

Sie traten gemeinsam ein für mehr Gleichberechtigung für die LGBTQ-Gemeinde, für selbstverständlich queeres Leben im Allgäu, für Akzeptanz und offene Begegnung. Dazu brauche es Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, mehr Empathie, weniger Schubladendenken. Jemanden in eine bestimmte Kategorie einteilen zu wollen und mit Labels zu versehen, werde dem Menschen als Individuum in all seiner Vielfalt einfach nicht gerecht – diese Botschaft transportierten die verschiedenen Redner im Rahmen der Kundgebung auf deutliche Weise.



Ich bin wie ich bin

Wenn Vorbehalte in der Gesellschaft und den Köpfen der Menschen keinen Platz mehr hätten, sei es gar nicht mehr nötig, sich zu outen. „Es sollte reichen, zu sagen: ‚ich bin, wie ich bin‘“, fand Christian Toth von der FDP Kaufbeuren klare Worte. Dazu sei es wichtig, auch an den Schulen eine tolerante Denkweise zu fördern und Geschlechterklischees aufzubrechen, fand die Münchner Drag Queen Vicky Voyage, denn gerade Kinder würden vorurteilsfreier durch die Welt gehen als Erwachsene.

Henryk Hoefener vom Verein CSD Deutschland appellierte an die Menschen in der Region, für eine offene Gesellschaft einzutreten und eine klare Haltung all jenen gegenüber zu zeigen, „die Stimmung machen gegen alles, was uns bunt und liebenswert macht, alles, was nicht schwarz oder weiß ist“, so Hoefener. „Wir brauchen eine offene Diskussionskultur, um ein Klima der Toleranz, wenn nicht sogar Akzeptanz zu schaffen.“

Entsprechend friedlich verlief die Kundgebung – die anhaltend ausgelassene Stimmung und das Gemeinschaftsgefühl zelebrierten die Pride-Teilnehmer auch beim anschließenden Festival im Spitalhof.

