Schwere Unwetter im gesamten Allgäu – Zirkuszelt stürzt ein

Von: Felix Gattinger

Entwurzelter Baum im Haken, Kaufbeuren: Allein schon die 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kaufbeuren, Neugablonz, Hirschzell und Oberbeuren hatten 19 Einsätze zu leisten. © Foto: Günter

Allgäu – Mehrere teils schwer verletzte Personen, entwurzelte Bäume, Blitzeinschläge, brennende Dachstühle, demolierte Autos und Zäune – sogar ein umgerissenes Zirkuszelt: So sieht die ungefähre Bilanz der Polizei Schwaben Süd-West nach den verheerenden Unwettern aus, die das Tief Ronson in der vergangenen Nacht über ganz Süddeutschland hatte rollen lassen.

Eine genaue Aufstellung der Personen- und Sachschäden von behördlicher Seite steht noch aus. Bekannt und bestätigt sind jedoch zur Stunde schon einige dramatische Höhepunkte, die einen Eindruck von der Zerstörungskraft der nächtlichen Wetterereignisse vermitteln.

Rund 800 Einsätze wurden in den vergangenen 24 Stunden der Einsatzleitstelle in Kempten gemeldet. So richtig los ging es in der Region gegen Mitternacht. In Biessenhofen rissen die starken Winde kurz nach 23 Uhr ein Zirkuszelt um. Zwei Frauen im Alter von 25 und 33 Jahren waren damit beschäftigt, das Zelt mit zusätzlichen Spannseilen abzusichern, als eine unerwartet heftige Windböe das gesamte Zelt umriss und die beiden Frauen unter sich begrub. Eine der Frauen musste von der Feuerwehr befreit werden, beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden.

Auf der Kreisstraße Mindelheim 19 von Zell in Richtung Bad Grönenbach stürzte ein Baum mit einem Stammdurchmesser von 40 Zentimetern auf die Straße und begrub das Fahrzeug einer Familie unter sich. Die Beifahrerin des Fahrzeugs, eine 47-jährige Frau, wurde dadurch eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie war verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird bei diesem Unfall mit etwa 15.000 Euro beziffert.

In Leipheim (Landkreis Günzburg) ging durch Blitzschlag der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Flammen auf. Verletzt wurde hier glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auch hier auf 15.000 Euro geschätzt.

Eingedrückter Bauzaun in Apfeltrang. © Foto: Gattinger

Hunderte weiterer Einsätze gab es hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume, Zäune und anderer Bauteile. Sie dauerten bis in die heutigen Morgenstunden, besonders als dann der Berufsverkehr einsetzte.

Wie in Apfeltrang sind auch viele Baumteile dem Sturm zum Opfer gefallen. Einige versperren aktuell noch Straßen, Wege und Einfahrten. © Foto: Gattinger

Auf den Bahnstrecken von Kaufbeuren nach München und Kempten ist der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen. Die Züge von und nach Füssen fahren verspätet.