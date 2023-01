Der Allgäuer Arbeitsmarkt hält den weltweiten Krisen stand – Rekord bei den Erwerbstätigen

Von: Angelika Hirschberg

Gerade Fachkräfte sind weiterhin gefragt. © Hirschberg

Kaufbeuren/Landkreis – Trotz Krisen verzeichnet der Arbeitsmarkt im Allgäu 2022 Rekordwerte: die Zahl der Erwerbstätigen ist demnach so hoch wie noch nie. „2022 war ein Jahr neuer Krisen“, erklärte Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen jüngst. „Deren Auswirkungen hat der Arbeitsmarkt des bayerischen Allgäus allerdings äußerst gut weggesteckt.“ 286.066 Menschen hatten hierzulande zum Stichtag einen Job, das sei nach 2021 erneut ein Höchststand, schreibt die Agentur.

Auch die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im bayerischen Allgäu ging mit 9.888 im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich zurück. Die Arbeitslosenquote sank auf 2,5 Prozent, 2021 hatte sie coronabedingt noch 2,9 Prozent betragen. 2019 allerdings, also im Vor-Pandemiejahr, lag sie noch bei 2,4 Prozent. Die Delle aus den Corona-Jahren scheint dennoch überwunden. Der Ausblick ist positiv: Der Personalbedarf, so die Agentur für Arbeit, sei weiter hoch, „weshalb trotz steigender Energiepreise nicht mit einer Ausstellungswelle durch die Betriebe zu rechnen ist“.

Maria Amtmann sprach auch davon, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine im Februar 2022 begann, ganz unmittelbare Folgen für die Region hat. Einige tausend ukrainische Flüchtlinge habe das Allgäu aufgenommen. „Die erwerbsfähigen Geflüchteten haben sich zum 1. Juni größtenteils bei den Jobcentern arbeitslos gemeldet und ließen natürlich die Arbeitslosenquote steigen“, erläutert Maria Amtmann.



Fachkräftemangel

Trotz extrem gestiegener Energie- und Materialkosten sowie der sinkenden Kaufkraft der Bevölkerung war der Fachkräftemangel 2022 das drängendste Problem der Allgäuer Betriebe. „Hier haben wir 2022 die Unternehmen mit diversen Initiativen unterstützt“, führt die Agenturchefin aus. „Für die besonders vom Arbeits- und Fachkräftemangel betroffene Hotel- und Gastronomiebranche haben wir mehrere Unterstützungsangebote initiiert.“ Im Ostallgäu startete beispielsweise mit dem Landratsamt und dem Tourismusverband eine Qualifizierungsmaßnahme für ausländische Gastronomiekräfte.



Diese gesamtdeutsche Entwicklung spiegelt den hohen Fach- und Arbeitskräftebedarf der Unternehmen wider. Die größte Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse verzeichneten dabei das Gastgewerbe, das Verarbeitende Gewerbe, die Öffentliche Verwaltung mit Verteidigung, Sozialversicherung und externen Organisationen sowie das Baugewerbe. Den höchsten Verlust an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen zeigte die Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit). So konnte der Rückgang der Arbeitslosigkeit durch den hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften der Allgäuer Unternehmen getragen werden. Bei unterschiedlichen Personengruppen arbeitsloser Menschen im bayerischen Allgäu sei ein Rückgang festzustellen, so auch bei der Gruppe älterer Menschen ab 55 Jahren und die der langzeitarbeitslosen Menschen, die es meist am schwersten haben, Arbeitslosigkeit wieder zu beenden. Auch sie profitierten erfreulicherweise von dem aufnahmebereiten Arbeitsmarkt.



Kaufbeuren

Im Stadtgebiet Kaufbeuren waren im Dezember 994 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet, 18 Personen beziehungsweise 1,8 Prozent mehr als im Vormonat und 96 Personen beziehungsweise 10,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug vier Prozent – 0,1 Punkte mehr im Vergleich zu November und 0,4 Punkte mehr als im Vorjahresmonat. Die Unternehmen meldeten der Arbeitsagentur Kaufbeuren 94 neue vakante Arbeitsstellen, der Stellenbestand sank auf 476 gemeldete offene Stellen. Die Kaufbeurer Unternehmen suchten vor allem in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (36 Stellen), Verkauf (27 Stellen), Fahrzeugführung im Straßenverkehr (25 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (23 Stellen) sowie Erziehung (22 Stellen).



Ostallgäu

2.031 Menschen waren zum Stichtag im Dezember im Kreis Ostallgäu arbeitslos gemeldet – 27 Personen beziehungsweise 1,3 Prozent mehr als im Vormonat November und 117 Personen beziehungsweise 6,1 Prozent mehr als im Dezember letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2,5 Prozent – damit stagnierte sie auf dem Niveau des Vormonats und stieg um 0,1 Punkt im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Unternehmen im Ostallgäu meldeten der Arbeitsagentur insgesamt 952 neue zu besetzende Arbeitsstellen. Die meisten vakanten Stellen waren hier in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (92 Stellen), Verkauf (60 Stellen), Erziehung (53 Stellen), Gastronomie (45 Stellen) sowie Metallbearbeitung und Speisenzubereitung (beide je 40 Stellen) zu finden.