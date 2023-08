Am Ausbildungsgipfel: 22 Pflegefachkräfte bestehen in Kaufbeuren

Die Absolventen an der Berufsfachschule für Pflege am BKH freuen sich mit ihren Lehrkräften über den erfolgreichen Abschluss als Pflegefachfrauen bzw. -männer. © Karl-Heinz Krause

Kaufbeuren - „Die Generalistik schlägt zurück“: Mit diesem Ausspruch begann die Einlage von Klassenlehrer Stephan Steck und Schulleiterin Sophie Sauer bei der Feier ihrer 22 Pflegefachfrauen und -männer. Diese durften kürzlich ihren Abschluss an der Berufsfachschule für Pflege der Bezirkskliniken Schwaben am Bezirkskrankenhaus (BKH) Kaufbeuren feiern.

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Ausbildung 2020 unter coronabedingten Widrigkeiten, geprägt von Distanzunterricht und allgemeiner Verunsicherung, begonnen. Steck verglich die dreijährige Ausbildung mit einer Bergexpedition mit Höhen und Tiefen. Am Ende erreichten insgesamt 22 Absolventinnen und Absolventen verdient den Gipfel: Sie schlossen die Ausbildung als Pflegefachfrauen bzw. -männer erfolgreich ab. Melissa Sali, Cindy Roslon und Rafal Kolodjiez sogar jeweils mit Traumnote 1,0.

So vielfältig wie die „Generalistik“ (Zusammenführung mehrerer Pflegeberufe) sind auch die Träger der praktischen Ausbildung. Die Absolventen der G-20 arbeiteten in dem Pflegeheim Wiltschka, der Hospitalstiftung, der Fachklinik Enzensberg in Hopfen am See, der St. Vinzenz Klinik in Pfronten, dem Klinikum Füssen, der katholisch-evangelischen Sozialstation in Kaufbeuren sowie den BKH Kempten und Kaufbeuren.

Andreas Gebler, Pflegedirektor des BKH Kaufbeuren, gratulierte den Absolventen und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft.

Die Absolventen und ihre Lehrkräfte an der Berufsfachschule für Pflege am BKH: Ersan Sharku, Lena Mann, Amy McNeill, Verena Dorn, Joshua Rulf, Celine Sabol, Michele Passos de Jesus, Bianca Liebermann, Lucia Simm, Sabine Heinrich, Petra Echtler. Mitte: Dr. Barbara Neumann, Marion Ebeling, Claudia Spieß-Holder, Helene Zekl, Bianca Weippert, Stephan Steck, Raphael Girke, Lara Mok, Petra Heuberger-Kraft, Jutta Köbler, Teresa Uhde, Jessa Häberlen, Melissa Sali, Ahmad Hendi, Sophie Sauer, Nicolai Schuler, Alisa Nigar, Cindy Roslon, Sophia Gimpel, Eileen Balzer, Rafal Kolodjiez, Leonie Lutz, Felix Bihler und Marina Neumair.