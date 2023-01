Am Geburtstag alarmiert: Emotionaler Abschied für Irseer Feuerwehr-Vorstand

Schluss mit dem aktiven Dienst

Irsee – Die Freiwillige Feuerwehr Irsee hat ihrem Vorstand Manfred Lang einen besonderen Abschied aus dem aktiven Einsatzdienst beschert: Ein letztes Mal wurde Lang alarmiert – und das ausgerechnet an seinem 65. Geburtstag, doch das war keineswegs ein Zufall.

Weil der Gesetzgeber fordert, dass mit 65 Schluss sein muss mit der aktiven Beteiligung an Einsatzfahrten, hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Irsee für Vereinsvorstand Manfred Lang einen besonderen Abschied überlegt: Kommandant ­Thomas Reuter bat in Absprache mit Irsees Erstem Bürgermeister Andreas Lieb die Leitstelle in Kempten um die Erlaubnis zu einer Dorfalarmierung am Dreikönigstag um 14 Uhr – pünktlich zum 65. Geburtstag von Lang. Natürlich waren alle (zuvor ins Vertrauen gezogenen) Kameraden dank dieses Signals schnell zur Stelle, so dass das völlig ahnungslose Geburtstagskind das Irseer Löschgruppenfahrzeug unverzüglich ins Kloster Irsee lenken konnte. Dort war die Alarmierung angeblich ausgelöst worden.



Im Laufschritt folgte Lang Kommandant Reuter durch die verwinkelten Gänge des Hauses, während sich die Geburtstagsgäste und alle übrigen Feuerwehrleute im Stiftskeller des Schwäbischen Bildungszentrums gemütlich niederließen – genau dort, wo der Erkundungslauf von Lang schließlich endete.



Der sichtlich perplexe Vorstand nahm die Glückwünsche seiner Familie, Freunde, Weggefährten und Gemeinderäten überwältigt entgegen – zusammen mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Georg Trautwein, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Ostallgäu, ließ es sich nicht nehmen, die hohe Auszeichnung persönlich zu überreichen.

Lang war bereits mit 18 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Irsee eingetreten und übt dort seit 1980 das Amt des Maschinisten aus. Als Gerätewart (seit 1981), Gründer und Organisator der Kinderfeuerwehr wie vor allem als Erster Vereinsvorstand (seit 2002) der Freiwilligen Feuerwehr Irsee hat sich Lang nicht nur „hervorragende Verdienste um das Feuerwehrwesen“, sondern um die gesamte Irseer Dorfgemeinschaft erworben.