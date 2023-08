Skate-Flow und Badeweiher

Am Skaterplatz: Realschüler setzen Marktoberdorf auf 20 Quadratmetern in Szene

Von: Michael Dürr

Teilen

Freuen sich über die neuen Bildtafeln: Kunstlehrerinnen Barbara Meyer und Beatrice Hämmerle (vorne v. li.) mit Schulleiter ­Florian Klemm ebenso wie (hinten v. li.) Bauhofchef Thomas Follner, Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und die Künstler aus zwei 8. Klassen der Marktoberdorfer Realschule. © Dürr

Marktoberdorf – Die Bildtafeln am Zaun des Skaterplatzes am Marktoberdorfer Schulzentrum waren in die Jahre gekommen, es sollte etwas Neues her. Schüler der Staatlichen Realschule ließen sich nach einer Anfrage der Stadt nicht lange bitten. Jetzt stehen die neuen Bildtafeln an Ort und Stelle am Mühlsteig, und nicht nur Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ist hellauf begeistert: „Die sind einfach Spitze!“

Zusammen mit ihren Kunstlehrerinnen Barbara Meyer und Beatrice Hämmerle machten sich 15 Schüler aus zwei 8. Klassen der Realschule ans Werk. Es galt, an vier Schultagen zu je fünf Stunden zwei jeweils fünf mal zwei Meter große Holzplatten zu gestalten, nach Adam Riese also insgesamt 20 Quadratmeter.



Was aber sollten die Motive für die Kunstwerke sein? Beatrice Hämmerle: „Wir Lehrkräfte haben überlegt: Was macht Marktoberdorf aus? Was sollten Besucher kennen oder kennen lernen, wenn sie in die Stadt kommen?“ So entstand einmal ein Landschaftsbild mit der St. Martins Kirche vor einer imposanten Bergkulisse, zum anderen ein Themenbild Markt­oberdorf mit einem Überblick über wichtige Lebensbereiche und Freizeitangebote in und um Marktoberdorf. So ist darauf die großartige Flora und Fauna mit zahlreichen Naturschutzgebieten und dem beliebten Ettwieser Weiher ebenso zu sehen wie der Skaterplatz selbst und der Markt­oberdorfer Skiclub.

Verewigt sind auf diesem Bild außerdem das Thema Landwirtschaft und die Produktionsstätte weltweit bekannter Traktoren der Marke Fendt sowie das sagenumwobene Klobunzele. Nicht fehlen dürfen beim Stichwort Marktoberdorf natürlich auch die zahlreichen musikalischen Ensembles und die international bekannte und geschätzte Musikakademie.



Skate-Flow und Badeweiher

Das Landschaftsbild zeigt neben der Martinskirche auch die prächtige Kurfürstenallee sowie die landschaftsprägenden Wiesen und Hügel in harmonischen Farben. Die geschwungenen Formen sollen nicht zuletzt an den Flow des Skatens erinnern. Das Thema Wasser schließlich steht für die beiden örtlichen Badeseen Ettwieser und Kuhstallweiher.



Wer genau hinsieht, erkennt feine Details wie etwa die gelungene Tiefenwirkung in den Bergen. „Um das zu erreichen, müssen die Berge nach hinten heller werden“, verrät Beatrice Hämmerle einen ihrer Kniffe beim künstlerischen Gestalten. Die elf Mädchen und vier Buben, allesamt zwischen 13 und 14 Jahre alt, seien „mit sehr großer Begeisterung“ bei der Sache gewesen und entsprechend stolz auf ihr gelungenes Werk.



Über Bauhofchef Thomas Follner waren die Schüler an den Marktoberdorfer Maler Franz Welleschek gekommen, der ihnen witterungsbeständige Farben, Pinsel und die riesigen Holzplatten besorgte. So ging’s eines montags ans Werk, und bereits am folgenden Donnerstag waren beide Bilder fertig. „Ein Projekt in dieser Größe“, so Kunstlehrerin Hämmerle, „war auch für uns eine Premiere – wir haben das aber auch organisatorisch gut hingekriegt.“



Ob und, wenn ja ,wie gut die Werke gelungen sind, davon kann sich ab sofort jeder zu jeder Zeit ein eigenes Bild machen: Ein Abstecher zum Skaterplatz am Schulzentrum genügt!