Anbindeverbot: Forderungen an Landwirtschaftsminister

Gilt als nicht mehr zeitgemäß, ist aber noch erlaubt – Anbindehaltung in Rinderställen. © Symbolfoto: dpa

Landkreis – Die Mitglieder des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt diskutierten über die Kombihaltung bei Kühen sowie die Fortsetzung der Verkehrsverbundstudie und der Lokalen Entwicklungsstrategie LES.

Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler formulierte den Antrag „Gegen das Höfesterben“ und begründet ihn mit dem schwer umsetzbaren Ende der Anbindehaltung. Die Bundesregierung der Ampelparteien plant ein Ende der Anbindehaltung in den nächsten zehn Jahren. Im Ostallgäu betreiben viele Höfe allerdings eine sogenannte Kombinationshaltung, bei der in dieser Haltungsform die Tiere im Winter in Anbindehaltung gehalten und in der Vegetationsperiode dann auf der Weide sind.

Ein Ende der Anbindehaltung würde auch das Ende zahlreicher Kleinhöfe bedeuten. Deshalb fordern die Freien Wähler, die Kombinationshaltung weiter zu ermöglichen und zu fördern.

Antrag gegen das Höfesterben

Einstimmig unterstützte der Kreisausschuss den Antrag und befürwortete auch ein entsprechendes Schreiben von Landrätin Maria Rita Zinnecker an die bayerische Staatsministerin Michaela Kaniber. Weiter entschied der Ausschuss, das Schreiben mit Anlagen als Willensbildung an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu senden, ergänzt um die Forderung, die genauen Kriterien für eine Kombinationshaltung festzulegen, um die rechts- und Planungssicherheit für die Landwirte herzustellen.

Wolfgang G. Krusche