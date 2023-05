Klare Entscheidungen

„Angespannte Finanzlage“: Stadt Buchloe beschließt 62,4 Millionen schweren Haushalt

Von: Stefan Raab

Neuanschaffungen und fast durchweg höhere Ausgaben: Buchloes Finanzsituation ist angespannt. Dennoch konnte die Verwaltung einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. © Raab

Neue Großbildschirme sorgten bei den Stadträten auf den letzten beiden Sitzungen für eine kühle Business- Atmosphäre. Die kam ihnen durchaus gelegen, ging es doch darum, einen ausgeglichenen Haushalt für 2023 mit einem Gesamtvolumen von 62,4 Millionen Euro zu beraten und zu verabschieden. Einerseits wurden Investitionen von über zehn Millionen Euro für neue Projekte wie das Mehrgenerationenhaus eingeplant, während andererseits der Haushalt keine Einnahmen durch Gewerbesteuern vorsah. Die hohen Rücklagen der Stadt garantieren jedoch bei einer „Netto-Null-Verschuldung“ einen ausgewogenen Haushalt, dem die Stadträte nach mehrstündiger Beratung zustimmten.

Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) stellte zu Beginn der Haushaltsberatungen fest, dass eine Neuverschuldung für den Haushalt 2023 nicht nötig sei. Und er ergänzte: „Dadurch sind wir handlungsfähiger geworden.“ Höhere Ausgaben für Personalkosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro, darunter ein Stellenzuwachs von 22 Jobs im sozialen Bereich, sowie extrem angestiegene Energiepreise für Strom und Gas, die durch die Strom- und Gaspreisbremse kaum abgefedert werden konnten, schlügen allerdings erheblich zu Buche, so der Stadtchef.

Bezüglich geplanter Investitionen verwies der Bürgermeister auf eine Reihe von Projekten in einer Gesamthöhe von über zehn Millionen Euro. Dazu gehörten laut Pöschl besonders die Neuanschaffungen für Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge (zusammen 775.000 Euro), der Neubau der Kita Honsolgen (350.000 Euro), die Freibadsanierung (700.000 Euro), der Neubau des Mehrgenerationenhauses (500.000 Euro) und die Sanierungen der Schießstattstraße (485.000 Euro).

Angespannte Situation

Allerdings machte der Rathauschef keinen Hehl daraus, dass sich die Stadt hinsichtlich ihrer finanziellen Mittel in einer „angespannten Situation“ befinde. Dieses Jahr müsse von „Gewerbesteuereinnahmen von null Euro“ ausgegangen werde, führte er aus. Kämmerer Peter Martin nannte dem Kreisboten die konkreten Gründe. Zwar beziehe die Stadt Einnahmen aus der Gewerbesteuer, aber die tatsächlich von den Unternehmen zu versteuernden Gewinne erwiesen sich als wesentlich niedriger als ursprünglich von ihnen angenommen. Die Folge: Die Stadt Buchloe habe 2023 Rückzahlungen an die Unternehmen zu leisten, sodass ein großes Minus bei den Gewerbesteuern zu erwarten sei. Was in der Haushaltsplanung der Stadt Buchloe als Null-Einnahme geführt werde. Allerdings hätten Ende 2022 die Rücklagen der Stadt 24,6 Millionen Euro betragen, so Kämmerer Martin. Ein Jahr später könne mit Rücklagen von immerhin 9,7 Millionen Euro gerechnet werden, was einen ausgeglichenen Haushalt ermögliche.

Die besondere Situation beim Haushalt 2023 bestünde darin, dass er auf Steuereinnahmen während der Corona-Pandemie beruhe, gab Bürgermeister Pöschl zu bedenken. In Anlehnung an Artikel 18 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes muss nämlich für die Berechnung eines Haushaltsjahres auf die steuerlichen Ergebnisse aus dem vorletzten Jahr zurückgegriffen werden. Weil 2021 hohe steuerliche Mehreinnahmen zu verzeichnen waren, fiele nun die Kreisumlage für den Landkreis Ostallgäu sehr hoch aus, erläuterte Peter Martin. Waren es vor zwei Jahren noch 6,3 Millionen Euro, so seien für 2023 insgesamt 13,3 Millionen Euro zu zahlen. „Das ist ein Kraftakt, das zu stemmen“, so der Finanz­experte im Buchloer Rathaus weiter.

Reaktionen im Stadtrat

Kritik an den Haushaltsplanungen äußerte Manfred Beck (SPD). Seiner Meinung nach müsse der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, die ab 2026 stufenweise für die Klassen 1-4 eingeführt wird, im Haushalt berücksichtigt werden. Robert Pöschl entgegnete, dass ab 2024 dafür 50.000 Euro bereitstünden. Mit der Fertigstellung des Mehrgenerationenhauses werde es außerdem zusätzliche Räumlichkeiten geben. „Wir sind sehr aktiv in der Betreuung der Kinder und der Eltern“, stellte er klar. So würden die bei der Stadt angestellten Kinderpfleger und Erzieher zurzeit eine Fortbildung machen, um im Jahr 2026 Stellen als Fachkräfteleitung besetzen zu können.



Nicht zufrieden mit der Bereitstellung der geplanten 15.000 Euro für den Waldkindergarten zeigte sich Elfriede Klein (Grüne). Die Stadträtin monierte, dass ursprünglich von einem kleineren Kostenrahmen ausgegangen worden sei. Robert Pöschl erklärte, dass sich der dafür eingesetzte Bus rentiere, da die Kinder sowohl zum Waldkindergarten gefahren als auch abgeholt werden müssten. Es sei daher sinnvoll, einen Bus für 38.000 Euro zu kaufen und ihn mit einem Hybridmotor auszustatten. „Das sind Erstinvestitionen, die Honsolgen und Buchloe zugute kommen. Eine sehr kostengünstige Lösung.“

Klare Entscheidungen

Ein Antrag des AfD-Stadtrates Wolfgang Dröse, die Stelle zur Betreuung von Asylsuchenden zu streichen, wurde mit einer Mehrheit von 1:21 Stimmen abgelehnt. Erfolgreich hingegen war der Antrag von Michaela Schilling (CSU), die Investitionen für einen Grillplatz vorschlug, den vor allem Buchloes Jugend nutzen könne. Mit 20:2 Stimmen wurde er angenommen. Am Ende der Haushaltsberatung meldete sich Benjamin Leinsle. Der CSU-Stadtrat machte deutlich, dass die Spielplätze im Immle-Park und am Gennach-Gymnasium attraktiver gestaltet werden müssten. Dazu brachte er die Idee einer „modernen und zeitgemäßen Tisch-Bank-Kombination“ ein, die vom Stadtrat einstimmig beschlossen wurde. Nahezu einhellig fiel auch die Entscheidung über den Haushalt aus. Mit 22:1 Stimmen beschlossen die Stadträte den neuen Haushalt.