Angespannte Haushaltslage: Gemeinde Pforzen muss heuer den Rotstift ansetzen

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Gemeinde Pforzen mit Oberhaupt Herbert Hofer muss bei den Investitionen heuer kürzertreten – „UDO“-Projekte sind allerdings nicht gefährdet. © Dürr

Pforzen – In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pforzen standen eine Änderung des Bebauungsplans „Hammerschmiede“ und Beratungen über den Haushalts- und Investitionsplan im Mittelpunkt der Tagesordnung.

Zunächst stellte Paul Schöne vom Architekturbüro abtplan notwendig gewordene Änderungen des Bebauungsplans „Hammerschmiede“ vor, die eine zweite Auslegung erforderlich gemacht hatten. Eingegangene Stellungnahmen vom Landratsamt, dem Amt für ländliche Entwicklung und der Emissionsschutzbehörde wurden durch neue Textbausteine berücksichtigt, sodass es laut Schöne bei der jetzigen Planung keine Einwände mehr geben dürfte. Sowohl die vorgenommenen Abwägungen zu den Stellungnahmen als auch der Satzungsbeschluss wurden nach kurzer Diskussion und Kenntnisnahme jeweils einstimmig gebilligt.



Breiten Raum nahmen die anschließenden Beratungen der Gemeindefinanzen in Anspruch. Bürgermeister Herbert Hofer erklärte gleich in seiner Einführung zu diesen Tagesordnungspunkten, dass mit dem Jahr 2023 haushaltstechnisch manches anders als in den Vorjahren laufen werde. Die Auswirkungen von Corona, Ukrainekrieg, Energiepreissteigerungen, höheren Löhnen und der Inflation würden nun voll durchschlagen. So ergebe sich ganz automatisch eine angespannte Finanzlage, die sich in den Haushaltsplanungen eindeutig widerspiegle. Die Steuereinnahmen seien auf der einen Seite rückläufig, während andererseits die Kostensteigerungen, beispielsweise bei der Energieversorgung, explosionsartig in die Höhe gingen.

Pforzen nicht allein

Auch Kämmerin Eva Helmschrott-Heuchele verwies in ihren Ausführungen darauf, dass die Gemeinde nur durch gewisse Einsparungen die nächsten Jahre stemmen könne. Ähnliche Probleme habe aber nicht nur die Gemeinde Pforzen, auch zahlreiche Kommunen in der Nachbarschaft hätten zu kämpfen und müssten da und dort den Rotstift ansetzen, sagte die Kämmerin.



So wären die gebildeten Rücklagen bereits aufgebraucht und vom Vermögenshaushalt können aufgrund der augenblicklichen Lage nur noch 102.144 Euro für notwendige Investitionen zugeführt werden. Wie Helmschrott-Heuchele erklärte, ist das nur noch ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Detailliert stellte die Finanzexpertin im weiteren Verlauf die wichtigsten Zahlen des Haushaltsplans vor, der im Vermögenshaushalt in seinen Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 3,7 Millionen Euro abschließt und beim Verwaltungshaushalt 4,7 Millionen Euro erreicht.



„UDO“-Projekte gehen weiter

Trotz der vorgesehenen Einsparungen müsse aber weiterhin entsprechend „Geld in die Hand genommen werden“, um begonnene und geplante Projekte weiter zu verfolgen. So sind 1,2 Millionen Euro für Baulanderwerb vorgesehen. Auch das „Unternehmen UDO“ wird weiter in Angriff genommen: Für den in diesem Jahr geplanten Bau des „UDO-Pavillions“ sind nach Abzug der in Aussicht gestellten Fördermittel 93.000 Euro fest eingeplant, wie auch für die im kommenden Jahr anstehende Errichtung einer „UDO-Plattform“ die 510.000 Euro kosten soll – wobei hier 350.000 Euro an Fördergeldern zu erwarten sind.



Nach Rückfragen zum Zahlenwerk und einer angeregten Diskussion genehmigte das Gremium den Haushaltsplan 2023 nebst Satzung und den Investitionsplan für die Jahre 2022 bis 2026 einstimmig.