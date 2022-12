Ansprache von Landrätin Zinnecker: Die Werte des Ostallgäus

Landrätin Maria Rita Zinnecker © LI.KE

Landkreis – Fleiß, Ehrlichkeit, Solidarität, Toleranz und Nächstenliebe – zum Jahresabschluss stellte Maria Rita Zinnecker im Kreistag die christlich-europäischen Werte als Grundfesten menschlichen Zusammenlebens in den Mittelpunkt ihrer Rede. Und sie sprach von Zuversicht am Ende eines „turbulenten Jahres“, das von Corona-Krise, Ukraine-Krieg und nicht zuletzt von Korruption in den Reihen EU-Abgeordneter geprägt war.

Eine „Wertedebatte“ sei die Folge gewesen, und das zurecht, hob die Landrätin hervor und schlug den Bogen in die Region. „Das Ostallgäu ist aus der Kraft unserer Werte gewachsen“, erklärte die Landrätin mit Stolz und verwies beispielhaft auf die große Hilfsbereitschaft der Ostallgäuer bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. „Das solidarische Handeln aus unserer Bürgerschaft heraus ist bezeichnend“, sagte Zinnecker und sagte, dass seit dem brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine 2.000 Kriegsflüchtlinge im Landkreis Zuflucht gefunden hatten.

Das Landratsamt sei nicht nur eine Behörde, bei den Mitarbeitern der Verwaltung stehe insbesondere „das Menschliche im Vordergrund“. Das zeige auch der in gleicher Sitzung verabschiedete Haushalt für 2023, der eine Vielzahl von freiwilligen Leistungen beinhalte.



Sie zählte die Meilensteine im ablaufenden Jahr auf, darunter die Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag des Landkreises Ostallgäu, die Generalsanierung der Realschule Obergünzburg und die Fertigstellung des Geh- und Radwegs Attlesee. „Wir haben heute 1.300 Kilometer Radwege im Ostallgäu“, betonte sie. „Vor 50 Jahren sind es gerade mal 1,3 Kilometer gewesen.“



Weitere große Schritte sei der Landkreis mit der Freigabe der Ortsumfahrung Bertoldshofen und der vor wenigen Tagen erfolgten Verkehrsfreigabe des Tunnels vorangekommen. Ebenso nannte sie die Einweihung und Eröffnung der in kurzer Bauzeit entstandenen Krankenpflegehilfeschule in Buchloe und die Intensivstation am Krankenhaus Buchloe. Als „historisch“ bezeichnete sie die jüngste Fusion der Sparkassen im Allgäu.



Ihr Ausblick auf das Jahr 2023 fiel ebenso dynamisch und tatendurstig aus. Es stehe die Erweiterung des Senioren- und Pflegeheims Waal ebenso an wie die Gründung eines öffentlichen Verkehrsverbund fürs gesamte Allgäu.



Diese, wie viele andere Projekte, würden vor Ort in großer Einigkeit weiterentwickelt. „Unser Auftrag ist es, das Positive im Landkreis zu fördern“, sagte Zinnecker und ermutigte: „Zuversicht hat im Ostallgäu einen festen Platz“.



Und weil die Landkreischefin sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten dem Engagement der Ostallgäuer Bürger entsprechen wollte, erklärte sie, dass die Verwaltung auf die üblichen Weihnachtsgeschenke für die Kreisrätinnen und Kreisräte verzichtet hatte, um den Geldwert dem Projekt „1.000 Schulen“ in Namibia zukommen zu lassen, wo mit Ostallgäuer Hilfe ein weiterer Kindergarten gebaut werden könne.