Anton Dietrich erhält Bundesverdienstmedaille für über 40-jähriges Engagement

In Rot und Gold glänzt die Bundesverdienstmedaille am Revers von Anton Dietrich. Die Auszeichnung brachte ihm Dr. Harald Maier vom Deutschen Wetterdienst.

„Die Natur kennt keine Pause“

Von Selma Höfer schließen

Kaltental/Kaufbeuren – Ob Wildpflanze oder Obstbaum, den Beobachtungen von Anton Dietrich aus Kaltental-Aufkirch entgeht nichts. Egal ob erste, zarte Knospen treiben, die Blüte beginnt oder schließlich Blätter fallen, der 71-Jährige registriert, notiert und meldet seine Beobachtungen dem Deutschen Wetterdienst (DWD). Das macht er nicht nur ehrenamtlich, sondern seit sage und schreibe 41 Jahren. Dafür verlieh Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident Deutschlands, dem Kaltentaler nun die Bundesverdienstmedaille. Die Auszeichnung überreichte Dietrich am vergangenen Donnerstag Dr. Harald Maier, Leiter der Agrarmeteorologischen Niederlassung des DWD in Weihenstephan.

Im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren (AELF) begrüßte Behördenleiter Dr. Paul Dosch sowohl Anton Dietrich mitsamt Familie als auch den Überbringer der höchsten Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Dietrich arbeitet als Berater für Pflanzenbau und Landschaftspflege. Er erfasst seit 1981 zudem als ehrenamtlicher agrarmeteorologischer Beobachter und phänologischer Melder im Auftrag des DWD die Veränderungen in der hiesigen Pflanzenwelt und die Abläufe in der Landwirtschaft. Sein Zuständigkeitsbereich liegt im Raum Westendorf-Kaltental.



Ein hohes Maß an Pflichtgefühl und Idealismus

Dietrichs habe besonderes Engagement gezeigt und große Ausdauer. Für diese Tätigkeit habe er das ganze Jahr seine Freizeit in der Natur verbracht. „Die Natur kennt keine Pause“, gab Maier zu bedenken. Er zeige nicht nur ein hohes Maß an Pflichtgefühl und Idealismus, sondern auch Einfühlungsvermögen in die biologischen Prozesse.



„Aus meiner Sicht ist es mehr als gerechtfertigt, dass Ihnen diese hohe Auszeichnung zuteilwird“, sagte Maier und steckte dem Geehrten die Bundesverdienstmedaille ans Revers. Sichtlich gerührt, betrachtete Dietrich den Orden. „Es war immer eine schöne Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst. Es hat mir viel Freude bereitet.“ Mit ihm freuten sich seine Frau Angelika, die drei Töchter des Paares mit ihren Männern und auch sein Schwager ließ es sich nicht entgehen, der Verleihung beizuwohnen. Er sei vom Leiter des AELF damals gefragt worden, ob er das Ehrenamt übernehmen würde, was er dann gemacht habe und dabei blieb, wie Dietrich bescheiden erklärte. „Ein Bissel mache ich auch noch“, versprach er schmunzelnd.



Woche für Woche, Jahr für Jahr

Bis 2014 war der Kaltentaler für die Niederlassung des DWD in Weihenstephan als agrarmeteorologischer Beobachter und Wochenmelder aktiv und sei, so Meier, wegen seiner landwirtschaftlichen Expertise von anderen Beratern sehr geschätzt worden. Seit 2015 ist Anton Dietrich als phänologischer Sofortmelder, seit 2017 außerdem als phänologischer Jahresmelder in Flora und Fauna unterwegs. Die Arbeit, die der 71-Jährige dabei macht, sei für viele Bereiche wichtig. Er erfasst Woche für Woche, Jahr für Jahr, die sogenannten Phänologischen Entwicklungsphasen von Wildpflanzen, Obstgehölzern und landwirtschaftlichen Kulturpflanzen an seinem Standort. „Diese Beobachtungen sind keine Spielerei“, betonte Maier. „Denn Pflanzen dienen als natürliche Sensoren.“



Die Daten sind Grundlage für wissenschaftliche Forschung

Phänologische Erhebungen werden mit Klimadaten gekoppelt und haben praktischen und wissenschaftlichen Nutzen. Sie dienen als Grundlage für Planungen in der Landwirtschaft. „Damit kann der Landwirt mit, nicht gegen das Wetter agieren“, sagte Maier. Zudem seien die Beobachtungen Dietrichs ein wichtiger Beitrag für die Erzeugung gesunder Lebensmittel. Auch weitere Instanzen würden davon profitieren. Imker zum Beispiel, oder Fremdenverkehrszentren. Nicht zu vergessen: die Medizin. Für Allergiker kann damit eine Pollenflugvorhersage getroffen werden. „Diese Daten sind Grundlage für wissenschaftliche Forschung. Universitäten weltweit interessieren sich dafür.“ Viele Fachrichtungen gehören dazu, unter anderem die Klimaforschung.



Ehrenamtliche Melder gesucht

Bundesweit unterhält der DWD etwa 1.100 phänologische Beobachtungsstellen, davon allein 265 in Bayern. Rund 150 Entwicklungsstadien an 45 Pflanzenarten werden regelmäßig erfasst und dem Wetterdienst gemeldet. Freiwillige können als Sofort- oder als Jahresmelder agieren. – Oder, wie in Dietrichs Fall als in beiden Funktionen.