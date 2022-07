Antrag auf innovatives Wohnbauprojekt „Am Kaiserweiher“ in Kaufbeuren

Von: Angelika Hirschberg, Kai Lorenz

Die Freien Wähler im Bezirk Schwaben wollen per Antrag eine nachhaltige und soziale Wohnbebauung auf den bezirkseigenen Flächen „Am Kaiserweiher“ voranbringen. Der Antrag muss den Bezirkstag passieren, um spruchreif zu sein. © Becker

Kaufbeuren/Schwaben – Was soll mit den bezirkseigenen Flächen am Kaiserweiher passieren? Bisher stand eine Veräußerung des Geländes nördlich der Kemnater Straße im Raum. Gespräche mit der Stadt Kaufbeuren hatten ergeben, dass sich der Bezirk Schwaben einen Verkauf grundsätzlich vorstellen könne (wir berichteten). Jetzt macht ein Vorstoß der Bezirkstagsfraktion der Freien Wähler mit einer neuartigen Idee auf sich aufmerksam. Wie der stellvertretende Bezirkstagspräsident Johann Fleschhut mitteilt, soll der Bezirk Grundstücke am Kaiserweiher der Stadt Kaufbeuren für ein innovatives Kooperationsprojekt zur Verfügung stellen. So jedenfalls lautet ein Antrag der Freien Wähler an den Bezirk.

„Wir stellen den Antrag“, heißt es in dem Schreiben an Bezirkstagspräsident Martin Sailer, „der Stadt Kaufbeuren weitere Flächen zur Verfügung zu stellen im Rahmen eines kooperativen, innovativen Projektes.“ „Wir unterstützen den dringenden Bedarf der wichtigen schwäbischen Hochschulstadt nach Wohnraum und wollen gleichzeitig die besonderen sozialen Anliegen des Bezirkes realisieren,“ beschreibt Johann Fleschhut eine „neue Denkweise“. So sollen die begrenzten Flächen nicht einfach veräußert werden, was einen dauerhaften Substanzverlust ohne Einfluss auf die Neunutzung bedeuten würde, sondern die Verantwortung als öffentlicher Eigentümer soll erstmals deutlich weiter gehen, sagt der Ostallgäuer Altlandrat.



Die Idee der Freien Wähler geht daher über die übliche Kooperation im Rahmen der Genehmigungsverfahren hinaus. Der Bezirk soll, nach dem Willen der Freien Wähler, die Flächen beispielsweise über das Erbbaurecht zur Verfügung stellen und sich selbst schwerpunktmäßig zu den Bezirksthemen Soziales und Natur und Umwelt einbringen. Ein Teil der bezirkseigenen Flächen könnte so zur Nutzung durch die Bezirkskliniken behalten werden. Die Bürger wiederum könnten durch umfassende und kompetente Fachbeiträge, Ideenwettbewerbe und partizipative Planungsprozesse in das Konzept miteinbezogen werden. Mit der Stadt Kaufbeuren ist laut Antrag die Entwicklung eines Grobkonzeptes vorgesehen, das „organische und im Innern zusammenhängende Lebensräume schaffen will“.



Dabei hebt der stellvertretende Bezirkstagspräsident die Hochschulstadt Kaufbeuren als einen der wichtigsten Standorte des Bezirks in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit und Attraktivität hervor.



Der Bezirk Schwaben ist Eigentümer von Grundstücken in Kaufbeuren im Bereich „Am Kaiserweiher“. Ein Teil der Grundstücke wurde der Stadt Kaufbeuren bereits für eine Bebauung zur Verfügung gestellt. Dieses lang und kontrovers diskutierte Thema bezüglich einer geplanten Wohnbebauung ist allerdings seit Herbst 2021 vom Tisch. Der ursprünglich westlich des Kaiserweihers und nördlich der Finanzhochschule geplante Bauabschnitt III mit etwa 28.000 Quadratmetern wurde damals durch einen Beschluss im Bauausschuss gestoppt. Dies auch weil der Bezirk Schwaben als Besitzer der größten Fläche diese nicht mehr für eine Bebauung zur Verfügung stellte.



Nun allerdings kommt wieder Bewegung in die Planung für die Flächen am Kaiserweiher. Konkret sieht die Idee der Freien Wähler Angebote für alle Generationen vor: Mehrgenerationenhäuser, die Wohngemeinschaften junger und älterer Menschen und für Menschen mit Behinderung ermöglichen und in barrierefreier, familienfreundlicher und bezahlbarer Ausführung denkbar sind. „Wir könnten uns vorstellen“, so Fleschhut im Namen der Freien Wähler weiter, „dass die Bezirksgrundstücke im Zusammenwirken mit der Stadt Kaufbeuren im Erb­baurecht vergeben werden mit dem Ziel, günstige Bedingungen in Hochpreisphasen bei Erwerb, Bau und Miete anbieten zu können. Für sozial besonders wertvolle sowie umwelt- und ressourcenschonende Bauweise sollen Vergünstigungen gewährt werden.“



Die Freien Wähler schlagen dem Bezirk in ihrem Antrag darüber hinaus vor, einen Teil der überplanten Grundstücke für Bezirkszwecke zu behalten und nicht zu verkaufen. Hier soll Mitarbeitern des Bezirks und der Bezirkskliniken Wohnraum im Eigentum oder zur Miete zur Verfügung gestellt werden. „Dies ist eine wichtige Maßnahme der Mitarbeitergewinnung“, so ein Argument der Antragssteller. Eine entsprechende Finanzierung könnten, nach dem Willen der Freien Wähler, die Bezirkskliniken oder die Bezirk-Schwaben-Stifung übernehmen.



„Dem Bezirk geht es nicht um einen kurzfristig hohen Kaufpreis, weshalb wir zum Vorteil der Bürgerschaft und der Stadt Kaufbeuren eine Grundstücksvergabe im Erbbaurecht vorschlagen,“ bezieht Fraktionsvorsitzender Dr. Philipp Prestel Stellung.



Auch MdL und Kaufbeurer Stadtrat Bernhard Pohl (FW) begrüßt den Antrag der Freien Wähler. Er selbst sei von der Bezirkstagsfraktion über den geplanten Antrag informiert und in die Überlegungen mit eingebunden gewesen. „Ich finde es gut, wenn der Bezirk auch eigene Vorstellungen formuliert, wie die spätere Nutzung aussehen soll. Der Bezirk hat eine soziale Aufgabe, die über die Leistungsverwaltung hinausgeht. Das sollte auch bei Grundstücksgeschäften seinen Niederschlag finden. Die Vorstellungen von Johann Fleschhut und der Bezirkstagsfraktion wären jedenfalls eine gute Grundlage für Verhandlungen mit der Stadt Kaufbeuren. Der soziale und ökologische Fußabdruck des Bezirks ist sichtbar, davon kann auch die Stadt Kaufbeuren profitieren“, so Pohl.