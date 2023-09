Seit Jahren Einsatz rund um die Uhr

Arche Noah für wilde Schnäbel: Die Greifvogelauffangstation in Seeg

Wanderfalke Flummi präsentiert sich stolz. Wegen einer Erfrierung fehlen ihr Federn am Flügel – sie darf mit Ausnahmegenehmigung bei Tom bleiben, weil eine Auswilderung nicht möglich wäre. © Monika Vietz

Seeg/Riedegg – Tom Reibl ist eigentlich Hufschmied – Vögel haben ihn jedoch immer schon fasziniert. Einer seiner Kunden hatte neben den Pferden auch Vögel. „Der war Falkner. Ich habe immer eine halbe Stunde seine Pferde behandelt und drei Stunden mit ihm über Vögel geratscht.“ So reifte die Entscheidung, auch selbst Vögel aufzunehmen. „Ein Jagdschein ist die Voraussetzung für den Falkner, auch den hab ich gemacht.“

Seit einigen Jahren schon betreiben Tom und Melanie Reibl eine Auffangstation für Greifvögel in Riedegg bei Seeg. „Eigentlich hat mein Mann das allein beschlossen – mich hat’s eher gegruselt vor dem Gefludere“, lacht Melli. Inzwischen hat auch sie den Sachkundenachweis für Greifvögel und Eulen. Im alten Hof am Ortsrand mit großem Garten stehen inzwischen 16 Volieren, eine Futterküche und Quarantänestation.

Junge Wildvögel werden ausgewildert, wenn sie alt genug sind. Beim Füttern wird daher darauf geachtet, dass die Tiere das Futter nicht mit dem Menschen verbinden: Tom oder Melli legen es in den Käfig und verlassen dann schnell den Raum. So verhindern sie eine Fehlprägung der Tiere.



Sobald sie selbst fressen können, ziehen die Kleinen in die Auswilderungsvoliere um. Während der sogenannten „Bettelflugphase“ wird noch Futter draußen ausgelegt, irgendwann sind die jungen Vögel dann alle weg. Melli gibt zu: „Man schaut schon ein bisschen nach ihnen, wie eine Mami.“ Beim Abschied fließen da schon mal Freudentränen.



Nur Freudentränen? „Am Anfang habe ich viel geweint, bei jedem Vogel der gestorben ist. Aber das hältst du nicht aus“, erzählt Melli. Denn auch die schlechten Seiten gibt es: „Manchmal werden Vögel operiert und alles sieht gut aus – aber die Vögel spüren, dass ihr Flügel nicht mehr in Ordnung ist – die beißen die sich selbst ab.“ Traurig sind auch Fälle von Anflugtrauma, die sich anfangs gut zu erholen scheinen – bei dem die Vögel nach dem zweiten oder dritten Tag aber an einem Blutgerinnsel sterben.

Seit Jahren Einsatz rund um die Uhr

Eine ruhige Zeit gibt es nicht. „Wenn es ein schneereicher Winter ist, dann kommen viele hungernde Vögel, die in der Natur nichts mehr finden. Wir hatten auch schon den einen oder anderen Bussard, der einfach am Boden festgefroren war. Ohne Hilfe wäre er verhungert oder der Fuchs hätte ihn weggepflückt“, erzählt Melli. Im Herbst gibt es Vögel, die im Nebel nichts sehen und manchmal im Stacheldraht hängen bleiben oder „vom Winde verweht“ werden – und in Frühling und Sommer kommen zu den verletzten Tieren auch noch die Jungtiere dazu.



Viel Zeit erfordert auch das Telefonieren. „Ich habe am Tag 15 Anrufe, wovon vielleicht drei Greifvögel betreffen, der Rest sind Schwalben, Mauersegler oder kleine Vögel“, so Melli weiter. „Da bist du ständig am Organisieren.“ Denn Tom und Melli nehmen außer in gelegentlichen Ausnahmefällen nur Greifvögel an. Sie verfügen jedoch über ein großes Netzwerk an sogenannten „Päpplern“, die auch Singvögel, Tauben, Krähen, Elstern und sogar Störche aufnehmen.



Viel Zeit für sich selbst bleibt da für das Paar nicht. „Im Urlaub waren wir das letzte Mal auf unserer Hochzeitsreise – das war 2013. Seitdem sind wir 24/7 und 365 Tage im Jahr da.“

Nur spärlich gefördert

Die Kosten für die Station sind hoch, denn zu den rund 600 bis 800 Euro Futterkosten im Monat kommen auch noch Fahrtkosten. Melli erzählt: „Wir sind in einem guten Jahr rund 4.000 Kilometer gefahren, um verletzte Vögel zu holen oder erwachsene Vögel wieder in ihrem Revier auszuwildern, oder auch um Vögel auf andere Päppel-Stationen beziehungsweise zum Tierarzt zu bringen.“



Unterstützung bekommen sie kaum: „Vor zwei Jahren bin ich bei der Unteren Naturschutzbehörde mal auf die Barrikaden gegangen. Erst seit der Drohung, dass wir unsere Station schließen müssen, bekommen wir jährlich 1.000 Euro. Ich bin dankbar dafür – aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.“



Finanziert wird die Station daher zum größten Teil aus der eigenen Tasche.



Was man kennt, will man schützen

Ganz wichtig ist Tom die Aufklärungsarbeit: „Den Besuchern erzähle ganz viel zu den Vögeln, und die Kinder können sie aus der Nähe betrachten und dürfen sie auch anfassen. Die Vögel haben dabei keinen Stress, die kennen das. Wenn Kinder ein zweites Mal zu mir kommen, erzählen sie mir oft, welche Vögel sie am Himmel gesehen haben. Das freut mich, denn ich denke: Was der Mensch besser kennt, ist er eher bereit zu schützen.“ Für Flug-Shows im Garten ist Tom also immer zu haben – und freut sich dann auch über ein finanzielles Dankeschön dafür.

von Monika Vietz