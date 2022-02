Noch mal überdenken?

Heimatverein übt Kritik an Entscheidung

Von: Kai Lorenz

Die Vision der Kaufbeurer Architekten Stadmüller.Burkhardt.Graf kommt der Vorstellung des Heimatvereins am nächsten. © Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren – Die Jury hat entschieden und ihre Preise für die Entwürfe zum Wohnviertel Blasius-Blick vergeben. Jetzt kommt Kritik vom Heimatverein, der sich bereits im Sommer zu diesem Thema öffentlich geäußert und seine kritischen Punkte benannt hatte. „Insofern stehen wir natürlich auch in der Pflicht, den neuen entscheidenden Schritt zu begleiten“, betont Vorstand Dr. Ulrich Klinkert. Für Verwunderung sorgt beim Verein vor allem der Umstand, dass der Entwurf der Kaufbeurer Architekten Stadtmüller.Burkhardt.Graf keine Würdigung erfahren habe. „Denn innerhalb der historischen Randbebauung wirkt dieser Entwurf wie die Erweiterung der Altstadt in Form einer kleinen Stadt. Familien, Menschen, nebeneinander und nicht übereinander“, schreibt der Heimatverein.

Mit erwartungsvoller Neugierde, aber auch durchaus gemischten Gefühlen sah der Heimatverein dem Ergebnis des Wettbewerbs zur Planung eines neuen Wohnviertels auf dem ehemaligen Wünstel-Gelände entgegen: Erwartungsvoll, weil über 20 teilnehmende Architekturbüros eigentlich für interessante Ergebnisse garantieren müssten. Mit gemischten Gefühlen, weil die Ausgangsbedingungen des Grundstücks und die Vorgaben der Stadt überaus schwierig und komplex seien. „Zudem sind die Erwartungen an dieses Projekt so vielfältig, dass Zielkonflikte unvermeidbar sind. Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, ökologische Ansprüche, Wohnqualität, Einpassung in das Stadtbild an einer besonders sensiblen Stelle – all diese Wünsche und Anforderungen unter einen Hut zu bringen, kommt der Quadratur des Kreises gleich“, so Klinkert. Hinzu komme der Umstand, dass jeder andere Schwerpunkte setzt. Stehe für die Stadt als Bauträger die finanzielle Machbarkeit im Vordergrund, so legt der Heimatverein sein Augenmerk vor allem auf den Gesamteindruck des Vorhabens im Umfeld der Altstadt.

Vergangenen Sommer hatte der Heimatverein öffentlich seine Wünsche für dieses Projekt benannt. Es sollten nur so viele Wohneinheiten gebaut werden, wie wirtschaftlich notwendig sind. Der Blick auf die Stadtmauer sollte gerade in den Herbst- und Wintermonaten, wenn die Bäume ihr Laub verloren haben, immer wieder möglich sein. Und der Blick von oben, der in diesem Fall ja tatsächlich möglich ist, sollte – ähnlich wie in der Altstadt – nicht auf Flachdächer, sondern auf eine plastische Dachlandschaft treffen. Satteldächer sollten vorgegeben werden. Ferner sollte auf das historische Umfeld Rücksicht genommen werden. Denn das neue Wohnviertel liegt wie in einer Schüssel, deren Ränder von historischen Bauten gebildet werden: die Blasiuskirche, die Stadtmauer mit ihren Türmen, die alten Häuser entlang der Kemptener Straße. Diesen historisch umrandeten Innenraum mit zeitgenössischer Architektur zu füllen, sei eine schwierige, aber reizvolle Aufgabe. „Das ist wie mit einem Bild, dessen schöner Rahmen bereits existiert. Beides muss zusammenpassen, denn der Rahmen lässt sich nicht austauschen“ so Klinkert.

Eine gewisse Ratlosigkeit

Mit den drei Gewinnern des Wettbewerbs (wir berichteten) stellt sich beim Heimatverein „eine gewisse Ratlosigkeit“ ein. Das beginne mit ganz praktischen Dingen. So fehlte dem Verein die Möglichkeit sich mit den Modellen und Plänen richtig auseinanderzusetzen, da sie coronabedingt nicht ausgestellt werden können. Auch wenn man sich auf der Homepage der Stadt informieren und die jeweiligen Entwürfe anschauen kann, fehlt dem Verein der perspektivische Blick auf das Projekt. „Man kann sich nicht mit den Augen auf die Höhe der Fußgänger begeben. Das ist wichtig, denn Modelle und Animationen werden immer von schräg oben abgebildet und wirken dadurch weniger massiv.

Ansichten werden wie aus weiter Entfernung gezeichnet. Die ‚Froschperspektive‘ lässt dagegen erst die wahren Größenordnungen erkennen. Das ist gerade bei diesem Projekt wichtig, will man doch die wahre Dimension der Bauten richtig einschätzen können“, so Klinkert. Dies habe aus Sicht des Heimatvereins fatale Folgen, dass die Pläne, Zeichnungen und Modelle so klein sind, dass man sie in dieser Form „nicht ernsthaft studieren kann“. Das reicht von den vorgesehenen Materialien über das Innenleben der Bauten bis zur Gestaltung der Grünbereiche. „ Alles, was man gerne wissen möchte und zu einer vernünftigen Beurteilung auch wissen muss, bleibt im Virtuellen verborgen“, so Klinkert. Auch die von allen Wettbewerbsteilnehmern abgelieferten maßstabsgerechten Modelle seien für die Öffentlichkeit nicht einsehbar.

Eine anderer Ansatz

„Das ist umso bedauerlicher, als ein Vorschlag, der unseren Vorstellungen vermutlich am nächsten kommt, so kaum zur Kenntnis genommen werden kann“, so der Vorstand. Dabei handelt es sich um den Entwurf des Büros „Stadtmüller.Burkhardt.Graf Architekten“. Klinkert betont, dass es ihm nicht darum gehe, dass dies ein Kaufbeurer Planungsbüro sei, sondern um die Planungsinhalte. Diese Planung geht laut Heimatverein nämlich nicht den Weg, möglichst viele Wohneinheiten in einigen wenigen, dafür aber sehr großen Gebäuden unterzubringen, sondern verteilt die Wohneinheiten kleinteilig auf viele kleinere Gebäude. „Dadurch entsteht der sehr reizvolle Eindruck einer kleinen, relativ geschlossenen Siedlung mit einem gemeinschaftlich nutzbaren grünen Anger in der Mitte“.

Die Form einer kleinen Stadt

Innerhalb der historischen Randbebauung wirke das wie die Erweiterung der Altstadt in Form einer kleinen Stadt. „Familien, Menschen, nebeneinander und nicht übereinander. Hier bekäme Nachbarschaft wieder einen Sinn“, betont Klinkert. Damit würde sich zwar das umgebende Grün reduzieren und der Bach würde eher einem offenen Stadtbach ähneln. „Aber ist das nicht das Wesen einer städtischen Siedlung“, gibt Klinkert zu bedenken. „Ist diese Vorstellung zu abwegig, zu puppenstubenhaft altmodisch, dass sie nicht ernsthaft weiterverfolgt wurde? Das ist ja nicht als Modell für Bauen im 21.Jahrhundert gemeint, es ist aber das Modell, das am besten an diesen speziellen Ort passt“, betont Klinkert.



Die Entwürfe der meisten anderen Architekturbüros könne man sich an jedem beliebigen Ort der Republik vorstellen. „Der Entwurf der Kaufbeurer Architekten ist beinahe der einzige mit Gespür für genau diesen besonderen Ort in unserer Stadt. Der Entwurf erinnert an das Projekt ‚Altes Garmisch neu erleben‘, das gestalterisch ganz ähnliche Vorgaben zu erfüllen hatte und zu Recht mehrfach preisgekrönt wurde“, so Klinkert.

Noch mal überdenken?

Doch die Jury hat sich anders entschieden. Eine eingehende Bewertung der Siegerentwürfe verbietet sich für den Heimatverein aufgrund mangelnder Information. Ein rasch gewonnener Gesamteindruck sei für eine ernsthafte Auseinandersetzung eine eigentlich unzureichende Ausgangsbasis. Gemessen an den Eckpunkten des Heimatvereins tendiert der Verein am ehesten zum Zweitplatzierten. „Hier erscheint der Eindruck von der Kemptener Straße aus am wenigsten massiv und schwer, auch wenn die Kette der Häuser nicht fortgesetzt wird.“ Die „Hauspunkte“ ermöglichen viele Durchblicke auf die Stadtmauer und die Dachlandschaft mache den am meisten gegliederten Eindruck. Das Problem sei allerdings der sechsgeschossige „Turm“ im Süden des Geländes, der wohl sehr ins Auge fallen werde.



Der Heimatverein hofft nun, dass der Stadtrat eine „kluge Entscheidung“ treffe, dass nicht die Zahl der Wohneinheiten den Ausschlag gebe, sondern Gesichtspunkte, die lebenswertes Wohnen im Blick haben. „Aber vielleicht ist man ja sogar noch bereit, anderen Vorschlägen eine Chance zu geben. Sie hätten es aus den dargestellten Gründen verdient“, so die beiden Heimtverein-Vorstände Martina Kutter und Dr. Ulrich Klinkert unisono.