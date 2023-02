ASB Bayern sieht Pflegesystem vor Zusammenbruch

Von: Mahi Kola

Markus Dinnebier, Leiter ambulanter Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Allgäu, sieht das Pflegesystem in Bayern und im Allgäu vor dem Zusammenbruch. © Timm Schamberger

Allgäu – „Es herrscht Verzweiflung!“ Markus Dinnebier findet klare Worte auf die Frage, wie Menschen sich fühlen, die erfolglos auf der Suche nach einer professionellen Pflege zuhause sind. Aktuell herrscht

Dinnebier leitet den ambulanten Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Allgäu und berichtet von den vielen Anrufen, die den ASB täglich erreichen, und bei denen Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen schweren Herzens abgesagt werden muss.

Es fehlt an Pflegepersonal

Die Gründe hierfür seien vielschichtig: „Im Vergleich zu den Anforderungen ist auf dem Arbeitsmarkt bereits seit langem viel zu wenig Pflegepersonal verfügbar“, sagt ASB-Landesgeschäftsführer Dr. Jarno Lang. „Demgegenüber steht aber eine wachsende Nachfrage nach professioneller Pflege, nach Hauswirtschaft und generell nach Begleitung oder Betreuung im Alter.“

Erschwerend komme hinzu, dass die Kosten stetig steigen, es aber keine ausreichende Refinanzierung gebe; zudem seien die Träger immer neuen gesetzlichen Anforderungen ausgesetzt. Dr. Lang: „Diese Probleme betreffen die ambulante und die stationäre Pflege gleichermaßen. Es ist absehbar, dass das Pflegesystem aufgrund der beschriebenen Gründe nicht mehr lange zukunftstragend ist und daher vor dem Zusammenbruch steht. Die Rahmenbedingungen müssten sich dringend ändern.“

Weniger Pflegepersonal - Steigende Nachfrage: Konsequenzen im Allgäu

Im Allgäu musste man bereits weitere Konsequenzen ziehen: „In den letzten drei Jahren waren wir einige Male gezwungen, bestehende Versorgungsverträge zu kündigen“, sagt Dinnebier. Mangels Personal habe man die Anzahl der Pflegetouren von 14 auf acht reduzieren oder Touren entsprechend zusammenlegen müssen. „Das bedeutet, dass wir etwa 15 Prozent weniger Klientinnen und Klienten versorgen können als noch vor drei bis vier Jahren.“

Grundsätzlich positiv sieht man beim ASB die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung. Diese habe tatsächlich für eine höhere Zahl an Auszubildenden gesorgt, jedoch sei dieser Zuwachs durch den überproportionalen Anstieg an Pflegebedürftigen nahezu komplett verpufft. Zudem müsse man abwarten, ob die steigende Anzahl der Auszubildenden auch tatsächlich im ambulanten, teil- oder vollstationären Bereich als Pflegefachkräfte bleiben, oder letztlich eher in Richtung Kliniken abwandern.

Versäumnisse beim Staat?

Nach Ansicht des ASB habe der Gesetzgeber systembedingt viel zu lange und zu stark auf die pflegenden Angehörigen gesetzt. Bei der aktuellen Entwicklung der zusehends pflegebedürftigeren Angehörigen würden viele jedoch nicht mehr die Kraft aufbringen, sind selber erschöpft oder aber bereits krank. Die Suche nach einem Pflegedienst gleiche einem Glücksspiel, denn bei anderen Trägern sehe die Lage nicht anders aus. Das sei eine Frage des Systems.

Der ASB betreibt in Bayern an zwölf Standorten ambulante Pflegedienste. Hinzu kommen zehn Seniorenheime.