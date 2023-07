Landratsamt Ostallgäu spendiert Schiffsfahrt auf dem Forggensee

Eine Sommerliche Abendrundfahrt auf dem schönen Forggensee als Belohnung für engagierte Ostallgäuer. © Foto: Landkreis Ostallgäu

Landkreis – Landrätin Maria Rita Zinnecker hat engagierte Ehrenamtliche aus dem Ostallgäu zu einer abendlichen Schifffahrt auf dem Forggensee eingeladen. „Mit Veranstaltungen wie der Ausfahrt auf dem Forggensee möchte der Landkreis Ehrenamtliche belohnen und neu motivieren“, begründet Landrätin Zinnecker die Einladung. Zu ihren Gästen gehörten die Inhaber der Ostallgäuer Ehrenamtskarte, die bereits im März als Anerkennung für ehrenamtliches Engagement verliehen worden war.

Landkreis – Auf dem Schiff begrüßt wurden die Ehrenamtlichen vom stellvertretenden Landrat Hubert Endhardt: „Sie richten mit Ihrem Engagement die Segel so, dass die Gesellschaft in die richtige Richtung fährt. Der Arbeiter bekommt seinen Lohn, der Künstler seinen Applaus und die Ehrenamtlichen Dank, Anerkennung und Respekt.“ Im Anschluss an die Begrüßung genossen die Gäste die Fahrt bei sommerlichen Temperaturen und Blick auf Neuschwanstein und die Allgäuer Bergwelt.



Alpine Kulisse und sommerliche Temperaturen: Das kam bei den Ehrenamtlichen gut an. © Foto: Landkreis Ostallgäu

Begeisterung bei den Gästen

Der Dank und die Seefahrt kamen bei den Ehrenamtlichen gut an. Drei Frauen, die sich bei der Marktoberdorfer Tafel engagieren, lobten die „wunderbar entspannte Atmosphäre“. Die Schifffahrt sei eine „tolle Idee“. Dennoch erwarte sie als Ehrenamtliche keine Gegenleistung für das, was sie tut. „Wenn man dann aber trotzdem einmal so einen Dank erhält, dann freut man sich doch sehr.“



Auch Inge Prielmann aus Bidingen freute sich über die Ausfahrt: „Ich kenne den Forggensee eigentlich in und auswendig, aber bisher nur vom Ufer aus – ich war tatsächlich noch nie mit dem Schiff auf dem See unterwegs.“ Und eine andere Mitfahrerin antwortete auf die Frage, wie ihr die Abendfahrt gefalle: „Die Fahrt wird mir noch lange in Erinnerung bleiben.“



Die Ostallgäuer Ehrenamtskarte wird alle zwei Jahre neu verliehen. Die „Servicestelle EhrenAmt“ am Landratsamt Ostallgäu unterstützt die freiwillige Tätigkeit außerdem mit zahlreichen weiteren Angeboten.