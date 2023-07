Neue Kassenautomaten im Parkhaus Süd kommen gar nicht gut an

Von: Felix Gattinger

Teilen

Für viele Kunden noch gewöhnungsbedürftig: Die neuen Kassenautomaten akzeptieren kein Bargeld mehr. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Der Markttag am Donnerstag letzter Woche in Kaufbeuren lockte bei bestem Wetter eine Menge Besucher in die Kaiser-Max-Straße. Und weil dieser Teil der Altstadt jeden Donnerstagvormittag für den Autoverkehr gesperrt wird, wird das nahegelegene Sparkassenparkhaus entsprechend frequentiert. Die Stimmung dort ist derzeit allerdings mies. Der Grund: Stau, Zeitverlust und Ärger bei den neuen Kassenautomaten.

Die neuen Kassenautomaten im Parkhaus Süd können nicht mehr kassieren, sondern nur noch abbuchen. Für viele Kunden ein Verdruss. Aufkleber in Warnfarbe loben die Bequemlichkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Das Hinweisschild, dass Barzahlungen gar nicht mehr möglich sind, befindet sich darunter und ist viel kleiner. Zu beobachten vor Ort: Ratlose Blicke, verunsichertes Hantieren an der Maschine und Kopfschütteln. „Das is ja unmöglich!“, sagt ein Besucher.



Besonders ältere Leute brauchen lange, um zu verstehen. Sie stecken ihr Geld zurück und suchen die Bankkarte. „Was ist, wenn ich jetzt meine PIN nicht weiß?“ murmelt eine ältere Frau mit Rollator. Sie weiß nicht, dass eine Aufforderung zur PIN-Eingabe nur dann auf dem Display erscheint, wenn man die Karte einschiebt. Und das macht sie so seit den Neunzigern. Nutzt man beim Zahlen die Kontaktfunktion mit Auflegen, wird ohne Geheimzahl abgebucht. Auch einige jüngere Menschen wissen das nicht. „Für 2,50 Euro die PIN eintippen, das ist doch der Wahnsinn“, empören sich zwei jüngere Frauen mit vollen Einkaufstaschen.



Inzwischen hat ein älterer Herr seinen Zahlungsvorgang abgeschlossen – natürlich mit Einstecken und PIN. „Einmal“, erzählt er, „hat meine Sparkassenkarte nicht funktioniert, dann musste ich die von der Raiba raussuchen. Glücklicherweise hatte ich die gerade dabei.“



Doppelt abkassiert?

„Man wird hier zum gläsernen Menschen gemacht, und die Bank verdient auch noch doppelt“, schimpft eine junge Sparkassenkundin. „Für jede Kartenzahlung werden mir Gebühren berechnet, das steht so in meinem Kontovertrag.“



Was die junge Kundin offenbar nicht weiß: An der Einfahrt Süd gibt es noch einen Kassenautomaten mit Münzschlitz. Ein Geheimtipp sozusagen. Aber auch hier klebt – diesmal fälschlicherweise – der Hinweis, dass man nur noch bargeldlos bezahlen kann. Der Automat soll demnächst abgeschafft werden, munkelt man unter den Kunden. Vielleicht sogar sehr bald, denn momentan ist er defekt.



Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse, der auch den Vorsitz im Verwaltungsrat der Sparkasse innehat, erklärt dem Kreisboten auf Anfrage, dass weder er noch der Verwaltungsrat der Sparkasse mit dem Vorgang befasst worden seien. Es handle sich um einen Sachverhalt, der vollständig in der Kompetenz des Vorstandes liege. Die Stadt Kaufbeuren, so der OB weiter, beabsichtige nicht, ihre Parkscheinautomaten auf eine rein bargeldlose Bezahlung umzustellen.



Tobias Müller, Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ergänzt: Erst vor wenigen Jahren sei in den städtischen Parkhäusern überhaupt eine EC-Bezahlfunktion eingeführt worden. Davor sei nur bar bezahlt worden. Es habe dazu auch Auswertungen gegeben, dass nur etwa zehn Prozent per Karte gezahlt hätten. Man gehe also davon aus, dass der Großteil der Parkenden Bargeld als Zahlungsmittel bevorzugt.



Schmutziges Münzgeld

Anders sieht das Sparkassenvorstand Tobias Streifinger: „Mit der Umstellung des Bezahlverfahrens reagieren wir auch auf das veränderte Kundenverhalten und den seit der Corona-Pandemie sprunghaften Rückgang der Bargeldnutzung“, heißt es in seiner Stellungnahme an die Redaktion. Er verstehe, dass eine solche Umstellung für die Parkhaus-Besucherinnen und -besucher anfangs ungewohnt sei, aber das Parkhaus Süd sei nach dem Parkhaus am Klinikum bereits das zweite in der Stadt, das auf bargeldlose Bezahlung umgestellt habe. Er gehe deshalb davon aus, dass sich dies auch im Parkhaus Süd bald eingespielt haben werde. Die Umstellung der Automaten sei aufgrund technischer Neuerungen im Zuge der neuen Debit-Mastercards notwendig gewesen. Zudem seien Bargeld-Kassenautomaten durch verschmutztes Münzgeld und Fremdkörper anfällig für Ausfälle und entsprechend wartungsintensiv.



Der Kassenautomat am Südeingang, so Streifinger, nehme noch übergangsweise bis zum Ende der Sommerferien Bargeld an.