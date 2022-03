Energieversorgung mit Erdgas wirft Fragen auf

Aus dem Gemeinderat Mauerstetten

Von: Klaus-Dieter Körber

Der Neubau des Mauerstettener Feuerwehrhauses geht voran, doch nun gab es im Gemeinderat Diskussionen wegen der Energieversorgung. © Körber

Mauerstetten – Das neue Feuerwehrhaus stand bei der jüngsten Sitzung des Mauerstettener Gemeinderates im Mittelpunkt und sorgte für reichlich Diskussionsstoff. Insgesamt drei Tagesordnungspunkten mussten zu diesem Thema behandelt werden. Wie Bürgermeister Armin Holderried dazu mitteilte, soll das Gebäude in Verbindung einer Fahnenweihe am 2. und 3. Juli 2023 eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben werden.

Zu Beginn der Sitzung gab Mauerstettens Rathauschef in Vertretung des erkrankten Architekten Edgar Kneer einen Zwischenbericht zum aktuellen Fortschritt auf der Baustelle. Dabei ging es zunächst um eine Vorstellung der geplanten Außenanlagen. Mit dem Bauteam sei dieses Thema in den letzten Tagen ausführlich besprochen und abgestimmt worden. Dabei achte man auf eine möglichst umweltverträgliche Lösung der Parkflächen. Man habe sich hier für ein Rasenfugenpflaster entschieden. Mit leicht zu pflegenden Wiesenflächen, die lediglich zwei mal pro Jahr gemäht werden, wurde auch für das nötige Grün rund ums Haus gesorgt. Diese Vorschläge fanden allgemeine Zustimmung.



Diskussionen gab es bei der anschließenden Beratung zur Frage, ob ein Aufzug statt der geplanten Rampe, für einen barrierefreien Zugang zum ersten Stockwerk des Gebäudes, die bessere Lösung sei. Die Räte waren sich einig, dass die Rampe aufgrund des Höhenunterschiedes ein „Riesenbauwerk“ wird und stattdessen ein Aufzug (rund 12.000 Euro) für Barrierefreiheit sorgen könnte.



In der folgenden Diskussion gab es dazu unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Zweiter Bürgermeister Manfred Höbel stellte dabei die Frage: „Wer kommt schon mit einem Rollstuhl zur Feuerwehr? Und wenn, gibt es immer Leute die in so einem Fall behilflich wären“. Die Räte waren sich schnell einig, dass höchstens einmal im Jahr solch ein Fall eintreten könnte. Peter Nieder-



thanner schlug vor, die Höhendifferenz aufzufüllen und einen Weg anzulegen, der dann auch mit Kinderwägen und Rollatoren genutzt werden könne. Mit dem Landratsamt soll generell geklärt werden, ob eine Barrierefreiheit überhaupt notwendig ist. Mit 9:4 Stimmen wurde gebilligt, einen Weg anzulegen.

Energieversorgung mit Erdgas wirft Fragen auf

Zahlreiche Wortmeldungen gab es wegen eines möglichen Wechsels des Energieträgers im neuen Feuerwehrhaus. Niederthanner hatte in einer Stellungnahme vorgeschlagen, aufgrund der augenblicklichen Situation und explodierender Energiepreise und der problematischen Erdgasversorgung das Thema „Heizung“ noch einmal zu überdenken. Hackschnitzel wären seiner Meinung nach die mit Abstand beste und sicherste Alternative.



Daraufhin setzte sich Bürgermeister Holderried mit dem Heizungsplaner Martin Schak in Verbindung und bat um dessen Meinung. Der Fachmann habe eine entsprechende Untersuchung aller möglichen Heizungsvarianten vorgenommen und dabei auch einen Anschluss an das bestehende Nahwärmeversorgungsnetz geprüft. Enorme Mehrkosten und eine nicht absehbare Verzögerung des Bauvorhabens wären seiner Meinung nach die unausweichlichen Folgen.



Mauerstettens Gemeindeoberhaupt nannte daraufhin noch eine ganze Reihe weiterer kostspieliger und auch negativer Folgen, falls es zu einem solchen kurzfristigen Wechsel in der Energieversorgung kommen sollte. Seiner Meinung nach sei der Baufortschritt schon zu weit um da noch was zu machen. Es folgten im weiteren Verlauf zahlreiche Wortmeldungen, dabei wurde teilweise recht konträr argumentiert. Im weiteren Verlauf wurde immer deutlicher sichtbar, dass eine Umstellung das gesamte Projekt zeitlich sehr weit zurückwerfen würde. Bei Auftragsvergabe war „Gas“ die sinnvollste Lösung, in Zukunft werde man aber derartige Projekte anders bewerten und entsprechende alternative Lösungen bevorzugen, war man sich einig.



Abschließend kam es zur Abstimmung, ob in einer weiteren Sitzung, dann mit „handfesten Daten und Fakten“, nochmals über einen Wechsel des Energieträgers beraten und beschlossen werden soll. Mit 8:5 Stimmen wurde dies abgelehnt und somit kann – wie ursprünglich geplant – weitergearbeitet werden.

Pflanzungen bei Sportanlage

Bürgermeister Armin Holderried stellte den Anwesenden die von Alois Stöckle geplanten Anpflanzungen für das neue Sportplatzareal vor. Mit dem Bauhof wurden vor Ort die Vorschläge besprochen und abgestimmt. Für 6.000 Euro sei zwischenzeitlich bereits notwendiges Pflanzgut bestellt worden. Ohne große Diskussionen billigte das Gremium die Vorschläge.



An der Betreuung wird nicht gespart

Aktuell werden in der Mittagsbetreuung der Hörmannschule 56 Kinder betreut – das jährliche Defizit beträgt rund 35.000 bis 40.000 Euro. Das Gremium war sich einig, dass dieses Defizit – vor allem in der jetzigen Situation – allen Wert sein sollte und an der Stellschraube nicht gedreht werden sollte. Eine Betreuung in der Ferienzeit soll im Auge behalten werden.



Flüchtlinge Sportanlage

An die 20 Plätze hat die Gemeinde dem Landratsamt gemeldet, da die entsprechende Koordination melderechtlich und die Registrierung über das Landratsamt abläuft. Aufkommende Sprachprobleme sollen zwei Mauerstettener Bürgerinnen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft lösen. Wie Holderried erklärte, rechne die Gemeinde damit, dass diese kriegerischen Auseinandersetzungen länger dauern. Die Kommune werde entsprechend lange gefordert. So werde man auch Auswirkungen auf die Kindergärten und Schule zu spüren bekommen.