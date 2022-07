Kommt ein Fahrverbot für die Kurfürstenallee in Marktoberdorf?

Von: Angelika Hirschberg

Viele Ausnahmeregeln für eine Durchfahrt der Lindenallee. © Hirschberg

Marktoberdorf – Der Tagesordnungspunkt war nicht neu, dennoch sollte er dieses Mal zu einem guten Ende führen: „Entlastung der Kurfürstenallee vom KFZ-Verkehr“ hieß er und beschäftigte erneut den Stadtrat am vergangenen Montag.

Die Stadt sei dabei in der Zwickmühle, so beschreibt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell die Bemühungen um eine Lösung in Sachen Kurfürstenallee. Denn es gelte, sowohl die Interessen von Natur- und Denkmalschutz, von Anliegern und Spaziergängern als auch diejenige von ­Landwirten rund um die rund 200 Jahre alte, ehrwürdige Allee zu berücksichtigen. Und diese liegen weit auseinander. Kein Wunder, dass seit fast 15 Jahren Anläufe unternommen werden, die Lindenallee in ihrer Bedeutung als Natur- und Baudenkmal zu schützen und zu erhalten. 2018 gab die Stadt daher auch ein Parkpflegewerk in Auftrag, das den Bestand dokumentieren und Lösungen aufzeigen sollte.

Diese Bestandsaufnahme machte allerdings auch deutlich, wie dringend notwendig die Entlastung der Allee sei. So heißt es im Parkpflegewerk: „Den größten Konflikt stellt das Befahren der Allee mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen dar. Da der Weg nicht für das Befahren mit den heutigen Maschinen angelegt ist, wurde der Weg stark eingetieft und der Wurzelraum der Alleebäume extrem verdichtet. Dies führt zu einer höheren Anfälligkeit der Bäume für Pilze und Krankheiten, was langfristig zu einem Absterben der Bäume führen kann.“ Außerdem werde damit auch die Standfestigkeit der Bäume gemindert, was wiederum zur Gefahrenquelle für Spaziergänger und Anwohner werden kann. Der Bürgermeister zeigte anhand einiger Bilder, die Verwundungen, die zahlreiche Bäume im Bereich ihrer Wurzeln bereits davongetragen haben.



Für Spaziergänger und Erholungssuchende ist die Sache klar, sie hätten längst jeglichen KFZ-Verkehr aus der Allee verbannt. Für die Stadt sieht die Sache komplizierter aus. Denn die Kurfürstenallee ist bisher als Ortsstraße eingestuft und anliegende Grundstücke wie auch Wohnhäuser dürfen nicht von der Erreichbarkeit und Bewirtschaftung ausgeschlossen werden. Nicht einmal eine angedachte Tonnage-Beschränkung sei rechtlich simpel anzuordnen. So sieht das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auch die Beschränkung der Anhängelast auf landwirtschaftlichen Wegen als problematisch an, muss sie doch so gewählt sein, dass sie dennoch die Bewirtschaftung der angrenzenden Grundstücke ermöglicht.



So beruft sich die Stadt auf immerhin 14 Wegevarianten, die das Pflegewerk aufgezeigt hat, und strebt eine Umwidmung der Allee zum Wander-, Geh- und Radweg mit einigen Ausnahmeregeln an. Bisher jedoch konnte trotz zahlreicher Einzelgespräche mit den Anliegern zu keiner Lösung gefunden werden. Dazu sagte der Bürgermeister diplomatisch: „Alle denkbaren Alternativwege scheiterten bisher an der fehlenden Möglichkeit des Grunderwerbs. Wolfgang Hannig (SPD) zeigte sich weniger kompromissbereit: „Alle Optionen liegen seit Jahren auf dem Tisch und erhalten immer von nur einem einzigen Anwohner eine Abfuhr.“ Er wäre nun rigoroser und fürchte erneut eine Endlosschleife durch diverse Gremien und Ausschüsse. Doch Hell mahnte erneut: „Die Allee komplett aus dem Verkehr herauszunehmen, klingt einfacher als es ist.“ Ziel solle es trotz allem sein, die Allee sowohl für die Bürger zu schützen und gleichzeitig unzumutbare Nachteile für Anwohner und Landwirte zu vermeiden. Der Stadtrat beschloss daher einhellig, dem Vorschlag der Stadt zu folgen und in gemeinsamen Erörterungsterminen mit Anwohnern, Eigentümern und direkt betroffenen Landwirten sowie den Stadträten der verschiedenen Fraktionen Detaillösungen zu erarbeiten. Diese sollen dann unter Abwägung aller Interessen zu einem Beschluss und zur Umwidmung der Lindenallee führen. Bereits im Herbst sollen erste Gespräche stattfinden, die dann endlich zu einem „guten Ende“ in Sachen Entlastung führen werden.