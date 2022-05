Ein voller Erfolg

Von: Angelika Hirschberg

Die Ausbildungsmesse Marktoberdorf, hier am Stand des Kreisboten-Verlags, war heuer ein großer Erfolg. © Michael Denks

Marktoberdorf – Es herrschte regelrecht Aufbruchstimmung auf der diesjährigen Ausbildungsmesse in Markt­oberdorf, die nach zweijähriger Corona-Pause wieder ihre Pforten für junge Menschen und regionale Betriebe öffnen konnte. Mit mehr als 90 Ausstellern und knapp 2.000 Besuchern an zwei Tagen verbuchten die Ausstellungsmacher einen großen Erfolg. Die Messe sei die richtige Anlaufstelle für alle, die Unterstützung und Ideen auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz bräuchten, so Karin Weikmann, Schulamtsdirektorin und im Vorstand des Aktionskreis SchuleWirtschaft Marktoberdorf.

Auch das Außengelände der Ausbildungsmesse war sehr gut besucht. © Michael Denks

Die Messe präsentierte sich erneut als groß angelegte Plattform, um Berührungsängste zwischen Schülern und Ausbildungsbetrieben abzubauen. Junge Menschen erhielten die Möglichkeit, Unternehmen der Region persönlich kennenzulernen und Informationen zum Traumberuf einzuholen. Von A wie AGCO/Fendt bis Z wie Zimmerei-Innung waren Unternehmen und Schulen unterschiedlichster Branchen und Fachrichtungen vor Ort. Viele forderten die Besucher mit Aktionen am Stand auf, selbst aktiv zu werden. Wer wollte und sich traute, konnte am Stand der Friseure die Schere selbst in die Hand nehmen, nebenan einen (Modell)-Bagger lenken oder einen Stand weiter einen Verband anlegen.



Gut besuchte Vorträge

Auch die begleitenden Vorträge seien, wie Gabi Unglert vom Messeveranstalter Mattfeldt & Sänger erklärte, sehr gut besucht gewesen. Dort erfuhren die meist jungen Besucher mehr zu verschiedenen Ausbildungsrichtungen und dem dualen Studium. Die Messe könne rund 140 verschiedene Ausbildungsberufe präsentieren, so Unglert.



Die Ausstellungsmacher (v. li.): Landrätin Maria Rita Zinnecker, Thomas Zuber und Karin Weikmann, Vorstand des Arbeitskreises SchuleWirtschaft Marktoberdorf, Christian Geiß, Vorstand der Messeagentur Mattfeldt & Sänger, und Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell © Michael Denks

Eine Auswahl, die viele vor Herausforderungen stelle, aber auch ungeahnte Chancen biete. Marktoberdorfs Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell nannte die Ausbildungsmesse daher eine Erfolgsstory. Immerhin sei die Berufswahl eine Entscheidung fürs Leben, für die hier wichtige Weichen gestellt würden. Auch die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker appellierte an die jungen Ausstellungsbesucher: „Schaut Euch gut um. Hier findet sich sicher der passende Deckel für jeden Topf.“



„Bleibt hungrig!“

Ins selbe Horn stieß Thomas Zuber, neuer Vorsitzender des Arbeitskreises SchuleWirtschaft, der die Schülerinnen und Schüler aufforderte, aktiv zu werden, Gespräche zu führen und Praktika zu vereinbaren. „Bleibt hungrig und neugierig!“ so Zuber in seiner Begrüßungsrede.



Für viele Ausbildungsbetriebe lag die Beteiligung an der Messe auf der Hand: Viele Branchen suchen händeringend nach Nachwuchs, wie Aussteller aus dem Bereich Pflege, Gastronomie und Hotellerie bestätigten. Auch ihnen war die Freude, sich auf der Messe zu präsentieren, anzumerken. So waren neben Behörden und Verwaltungen viele international und überregional agierende Unternehmen sowie Schulen und Handwerksinnungen auf der Ausbildungsmesse vertreten.



Schulklasse aus dem Oberallgäu

Der zweite Messetag war ausschließlich Schulklassen vorbehalten. Mehr als 1.200 Schülerinnen und Schüler hatten sich dafür angemeldet, Schulklassen kamen neben Marktoberdorf und Kaufbeuren aus dem gesamten Landkreis sowie aus Immenstadt im Oberallgäu.



Ermöglicht wurde die Ausbildungsmesse durch die Hilfe von Sponsoren, namentlich der VR Bank Augsburg-Ostallgäu, der Sparkasse Allgäu sowie der Firmen Höbel Umwelt GmbH und AGCO/Fendt. „Unser Ziel ist es nach wie vor, Jugendliche in Ausbildung zu bringen“, so Karin Weikmann, „und dafür zu sorgen, dass sie in allen Bereichen, die für das Zusammenleben wichtig sind, erfolgreich wirken können.“