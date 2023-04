Alle werben um den Nachwuchs

Von: Angelika Hirschberg

Baggern für den Nachwuchs: Nicht nur Landrätin Zinnecker (2. v. re.) ließ sich von der Vielfalt der Berufe begeistern. © HZ

Marktoberdorf - Die diesjährige Ausbildungsmesse platzte schier aus allen Nähten: 93 Aussteller, Unternehmen, Betriebe, Innungen und Fachschulen präsentierten sich über 1.100 Schülerinnen und Schülern aus sieben Schulen, die sich für Vorträge und Rundgänge angemeldet hatten. Doch bereits beim Auftaktabend vergangenen Donnerstag war gewaltig was los.

Landrätin Maria Rita Zinnecker (3.v.li.) und Schulamtsdirektorin Karin Weikmann (2. v. re.) auf der Ausbildungsmesse in Marktoberdorf. © HZ

Das Handwerk, die Pflege, Tourismus und Industrie warben mit zahlreichen Vertretern um den Nachwuchs, der seinerseits mit Neugier und Interesse das Feld der Ausbildungsmöglichkeiten erkundete. Landrätin und Schirmherrin Maria Rita Zinnecker nannte die Messe eine der wichtigsten Anlaufstellen für junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben und für Unternehmen auf der Suche nach qualifizierten Kräften. Auch Marktoberdorfs 3. Bürgermeister Michael Eichinger sowie Thomas Zuber, Vorstand im Arbeitskreis SchuleWirtschaft begrüßten die zahlreichen Besucher, die durchs Modeon, das Ausstellungszelt und übers Freigelände schlenderten.



Die „Macher“ der Ausbildungsmesse am Kreisbote-Stand. © HZ

Die Ausbildungsmesse geht auf eine Initiative des Arbeitskreis SchuleWirtschaft zurück, dem es ein Anliegen ist, Jugendliche in Ausbildung zu bringen und sie für das Miteinander zu gewinnen. Dass die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt derzeit glänzend sind, machte der Andrang der Firmen bewusst. So konnte nicht jeder Ausbildungsbetrieb einen Platz auf der Messe ergattern. Fürs kommende Jahr sei daher angedacht, das Ausstellungszelt zu erweitern, so Gabi Unglert vom Veranstalter Mattfeldt&Sänger.