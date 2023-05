Ausstellung „100 Jahre Bergwacht Kaufbeuren“ in Sparkassenpassage eröffnet

Von: Mahi Kola

Die Ausstellung „100 Jahre Bergwacht in Kaufbeuren“ gibt interessante Einblicke in die Arbeit der Bergretter. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Sie sind bei Wind und Wetter unermüdlich im Einsatz, um Menschen in Not zu retten: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Die Bergwacht Kaufbeuren feiert großes Jubiläum und blickt auf 100 Jahre ehrenamtlichen Einsatz gemäß des Bergwacht-Leitspruchs „Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter, in jedem Gelände“ zurück. Vergangene Woche wurde die Ausstellung „100 Jahre Bergwacht in Kaufbeuren“ eröffnet, die noch bis zum 16. Mai in der Sparkassenpassage zu sehen sein wird.

Im Jahr 1920 erfolgte, von Sektionen des Alpenvereins initiiert, die Gründung der Bergwacht als „Sitten- und Naturschutzwacht“, 1923 wurde die Bergwacht Allgäu in Immenstadt gegründet.



Seit 1970 besteht eine Dienstgemeinschaft mit Füssen, die „in ihrer Art und Intensität in Bayern einzigartig ist“, wie Bereitschaftsleiter Martin Ebert im Rahmen der Ausstellungseröffnung erläuterte. Die Zusammenarbeit der Bergretter sei eng: Jedes Wochenende ist ein Team aus Kaufbeuren vor Ort, um die Kameradinnen und Kameraden dort bei Einsätzen zu unterstützen.



22 aktive Einsatzkräfte, sieben Anwärter und fünf Jugendmitglieder sind aktuell bei der Bergwacht Kaufbeuren im Einsatz. Bergretterinnen und Berg­retter unterstützen in der weiteren Umgebung von Kauf-



beuren den Rettungsdienst bei schwierigen Einsätzen im Gelände. Sie helfen dort, wo sie gebraucht werden – ob Luft- oder Höhlenrettung, Krisenintervention, Katastrophenschutz oder Umweltarbeit. Bei den Diensten in Füssen wurde das Kaufbeurer Team im vergangenen Jahr zu insgesamt 48 Bergrettungseinsätzen gerufen. So manch spektakulärer Einsatz wie die Kollision eines Gleitschirmfliegers mit der Tegelbergbahn im Jahr 2011 stieß auf überregionales Interesse. Lange Zeit sei die Bergwacht ein reiner Männerverein gewesen – das sei heute „zum Glück anders“, so Ebert. Berg­rettung sei gelebte Menschlichkeit, aber auch „Kameradschaftlichkeit, gesellschaftliches Fundament und alpine Kultur“, dankte Ebert seinem Team aus Bergwachtfrauen und -männern, die tagtäglich reichlich Herzblut und Zeit investierten.



24/7 im Einsatz

„Wir können uns 24/7 auf Sie verlassen“, richtete Oberbürgermeister Stefan Bosse seinen Dank an die Einsatzkräfte der Bergwacht, die oft „im Stillen“ agiere. „Sie alle leisten hochqualifizierte Hilfe, gehen auch dorthin, wo keiner hin will und trotzen widrigsten Umständen – und das alles aus Überzeugung“, hob Bosse das ehrenamtliche Engagement der Bergretter hervor. Die anspruchsvolle, fundierte Ausbildung und ständige Fortbildung verlange den Helfern laut Bosse einiges ab. Unabdingbar sei hier der Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist, um in kritischen Situationen aufeinander zählen und sie als Team meistern zu können.