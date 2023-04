Austausch und Disput bei Bürgerversammlung in Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

Baustelle Hochwiesstraße: Ende des Jahres soll hier der Verkehr wieder fließen und Radlern und Fußgängern mehr Raum geben. Nicht für alle Marktoberdorfer ist das genug. © Foto: Hirschberg

Marktoberdorf – Ein kurzes Streitgespräch entspinnt sich im Rahmen der Marktoberdorfer Bürgerversammlung, als ein Bürger die Radwegeplanung der Stadt kritisiert. Bürgermeister Hell verweist auf fahrradfreundliche Konzepte und fordert Kompromissbereitschaft. Rund 40 Besucherinnen und Besucher wohnten der Versammlung im Modeon bei, die alljährlich der Information und dem Austausch zwischen Stadtverwaltung und Bevölkerung dient.

Der Streit entzündete sich an zwei aktuellen Straßenbauprojekten, die Marktoberdorf fahrradfreundlicher machen sollen. Wie Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell in einem ausführlichen Resumée darlegte, plane die Stadt bereits in den nächsten Wochen deren Umsetzung: zum einen ist dies der Ausbau der Hochwiesstraße, der bereits seit Anfang April auf Hochtouren läuft und deutlich mehr Raum für Fußgänger und Radler, deutlich weniger für Autofahrer vorsieht. Zum anderen den Ausbau der Johann-Georg-Fendt-Straße, der Mitte Mai starten soll und den Fokus auf einen kombinierten Geh- und Radweg entlang des Föll-Geländes legt.

An der Tauglichkeit der beiden Projekte für Radfahrer und Fußgänger gingen dann aber die Meinungen auseinander. Johannes Auburger warf der Stadt vor, die Bürger nicht ausreichend in die Planung eingebunden und Einwände ignoriert zu haben. Die Planungen seien darüber hinaus fehlerhaft, da rechtlich fragwürdig und für schwächere Verkehrsteilnehmer gefährlich. Er sagte, er habe nur auf Nachdruck Einsicht in die Pläne erhalten, auf Anfragen erhalte er keine Antwort. Dies dementierte Mareile Hertel, Leiterin der Abteilung Tiefbau. Die Pläne für den Ausbau der Johann-Georg-Fendt-Straße würden aktuell noch abschließend geprüft und könnten danach eingesehen werden.

Als Auburger erneut nachhakte, wurde der Bürgermeister deutlich und sagte: „Ich habe es satt, dass Sie auf Ihren Ideen beharren und den Fachbereichen der Stadt permanent Inkompetenz unterstellen“, sagte Hell. Auch habe sich die Stadt entschlossen, ein Radverkehrskonzept für Marktoberdorf an ein externes Fachbüro in Auftrag zu geben. Dessen beginn sei voraussichtlich Ende 2023 und Bürgerbeteiligung sei dabei explizit erwünscht. Hell, selbst überzeugter Alltagsradler, merkte aber an, dass ein begrenzter Verkehrsraum eben auch Kompromisse erfordere und man nicht Jeden aufs Rad zwingen könne.



Weitere Fragen der Besucher behandelten die Themen Energie- und Wasserversorgung. So wollte Johannes Schmid wissen, ob die Bemühung der Stadt um Fernwärme im Dornröschenschlaf versunken sei. Keineswegs, antwortete Stadtkämmerer Wolfgang Guggenmos. Die Erweiterung des städtischen Fernwärmenetzes sei in Gang, es lägen der Stadt zahlreiche Anträge für einen Neuanschluss vor. Allerdings müssten diese auf ihre Effizienz geprüft werden. Fernwärme eigne sich insbesondere für Altbauten und die Kernstadt.



Wasserverluste, Birken und ein Seniorenheim

Mit welchen Wasserverlusten das Trinkwasser-Leitungsnetz behaftet sei, wollte Wolfgang Glas wissen. Hertel schilderte, dass die Stadt Wasserleitungen permanent auf Leckagen hin prüfe und diese umgehend beseitige. Wasserverluste beliefen sich im einstelligen Prozentbereich. Wolfgang Glas mahnte außerdem die „desaströsen Verhältnisse“ im Gulielminetti Seniorenwohn- und Pflegeheim an, wo viele Zimmer nicht mit barrierefreien Duschen oder schwellenfreiem Zugang zum Balkon ausgestattet seien.

Bürgermeister Hell, gab zu, dass trotz Millioneninvestitionen in den Brandschutz und den Bestand des Hauses einige Zimmer tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand seien. Aktuell sei die Stadt als Eigentümerin des Hauses mit dem Betreiber des Seniorenheims, dem BRK, in Verhandlungen für eine Übernahme. „Ich bin überzeugt, dass ein Pflegeheim in die Hände des Betreibers gehört“, sagte Hell. Nur dann mache eine weitere Investition Sinn.



Herbert Schott fragte nach, warum die Birken entlang der Hochwiesstraße gefällt wurden. Mareile Hertel antwortete, dass die Fällungen für die Trassenführung zum Ausbau der Hochwiesstraße nötig geworden seien. Manche der Bäume wären außerdem in einem sehr schlechten Zustand gewesen.Sie versicherte jedoch: „Wir werden wieder mehr Bäume pflanzen, als gefällt wurden. Und am Ende wird weniger Fläche versiegelt sein als jetzt.“



Der rund einstündige Vortrag des Bürgermeisters, der der Aussprache mit den Bürgern voranging, markierte die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Stadtkämmerer Wolfgang Guggenmos präsentierte die Finanzlage. Wie der Bürgermeister hervorhob hatte die Stadt – anders als Städte und Gemeinden im Umkreis – im laufenden Betreuungsjahr jedem Marktoberdorfer Kind einen Betreuungsplatz anbieten können. 1.117 Kita-Plätze hält die Stadt derzeit vor.

Anfragen von Eltern aus der Nachbarschaft trudelten aktuell täglich ein. Da Marktoberdorfs Bevölkerung wachse, bleibe die Regelung des Betreuungsbedarfs in den Kindertagesstätten weiterhin auf der Tagesordnung, so Hell.