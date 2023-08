Balkone brennen in Oberostendorf – 50.000 Euro Schaden

Von: Felix Gattinger

Zum Glück konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand musste gerettet werden. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Oberostendorf – Am frühen Sonntagabend gingen bei der Einsatzleitstelle mehrere Notrufe ein, weil in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße ein Feuer ausgebrochen war. Als die Feuerwehren aus Oberostendorf, Unterostendorf und Westendorf mit etwa 50 Mann anrückten, hatten die Flammen des Feuers, das offenbar auf einer Terrasse im Erdgeschoss ausgebrochen war und sich über die Terrassenmöbel schnell ausgebreitet hatte, bereits auf den darüberliegenden Balkon übergegriffen.

Glücklicherweise hatten sich die Bewohner gegenseitig gewarnt und ins Freie gerettet, berichtete Feuerwehrkommandant Manuel Weigl, der den Einsatz geleitet hatte, dem Kreisboten. Mit zwei Angriffstrupps (4 Mann) unter Atemschutz brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Westendorf und Oberostendorf das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr Unterostendorf stellte die Wasserversorgung aus einem Hydranten sicher. Ein wichtiges Hilfsmittel waren die Wärmebildkameras mit denen die Brandherde bekämpft werden konnten.

Durch das schnelle Vorgehen aller Feuerwehren konnte verhindert werden, das sich das Feuer in die Wohnungen ausbreitete, so Kommandant Weigl. Durch die große Hitze aber waren die Terrassen und Balkontüren sowie die dazugehörigen Fenster zersprungen, sodass Rauch in die Wohnungen eindringen konnte. Durch gezielte und umsichtige Löschmaßnahmen kam es aber zu keinem nennenswerten Wasserschaden im Gebäude, so Weigl. Dennoch wird der Gesamtschaden auf 50.000 Euro geschätzt.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden alle betroffenen Bereiche kontrolliert und die zersprungenen Fensterscheiben verschalt. Zum Brandort war auch ein Rettungswagen gekommen, der aber aber zum Glück nicht benötigt wurde. Auch eine Streife der Polizeiinspektion Buchloe war vor Ort. Als Brandursache wird ein Aschenbecher vermutet, der auf der Terrasse Feuer gefangen hatte.