Bau des Oberostendorfer Feuerwehrhauses könnte noch heuer starten

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Feuerwehr Oberostendorf darf sich über ein neues Feuerwehrhaus freuen, dessen Baustart bevorsteht. © FFW Oberostendorf

Oberostendorf – Noch in diesem Jahr könnte der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Oberostendof starten. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, wo die „Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 Gemeindebedarfszone Nord mit Bauhof, Feuerwehr und Sportanlagen im Ortsteil Oberostendorf“ im Mittelpunkt stand.

Anfang Mai dieses Jahres hatte das Gremium den Projektbeschluss gefasst. Der Plan der Gemeinde: Südlich des Gewerbegebietes Nord sollen planungsrechtliche Voraussetzungen für Bauhofsgebäude, Feuerwehrhaus und Anlagen für Sportvereine geschaffen werden. Der gebilligte Vorentwurf des Bebauungsplanes lag zuletzt zur öffentlichen Einsichtnahme aus, und die Behörden und Träger öffentlicher Belange waren aufgefordert, sich zu äußern.



Anna-Lina Risse vom beauftragten Planungsbüro Daurer und Hasse aus Wiedergeltingen stellte im Gemeinderat nun die eingegangenen Stellungnahmen Punkt für Punkt vor. Dabei konnten die meisten der eingereichten Änderungsvorschläge ohne Probleme in die Planung übernommen werden. Änderungen wurden vor allem wegen einer vom Landratsamt geforderten Aufstockung – auf 147 Parkplätze – notwendig. Weitere Stellungnahmen wurden zur Kenntnis genommen und wo notwendig entsprechende Ergänzungen und Änderungen vorgenommen und eingearbeitet.



Details noch nicht in Stein gemeißelt

Der Baumbestand soll im Großen und Ganzen erhalten bleiben. Zur Straße hin ist eine Grünfläche eingeplant und die geforderten Ausgleichsflächen werden berücksichtigt. Dabei soll, wie Bürgermeister Helmut Holzheu erklärte, das Ganze noch nicht „in Stein gemeißelt“ und Einwände immer noch möglich sein. Nachdem die vorgestellten Lösungsvorschläge allgemeine Zustimmung fanden und jeweils einstimmig gebilligt wurden, können die Pläne nun wieder vier Wochen lang öffentlich ausgelegt werden und gleichzeitig eine weitere Anhörung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgen.



Einigkeit herrschte anschließend darüber, das Thema „zu erwartende Fördergelder“ und „eventuelle Planänderungen“ zunächst in eine Warteschleife einzureihen und in erster Linie der Bau des Feuerwehrgebäudes und dessen Planungsverfahren vorrangig zu behandeln ist.



So hofft Oberostendorfs Gemeindeoberhaupt, wenn alles so, wie geplant klappt, mit dem Bau des Feuerwehrgebäudes bereits Mitte Oktober beginnen zu können. Die Ausschreibungen sollen nun schnellstens verschickt werden.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat:

Ausnahme für Windräder: Um eine optimale Ausnutzung der Windräder in den ausgewiesenen Vorrangflächen zu gewährleisten, erfolgte im Gemeinderat der einstimmige Beschluss, dass die Rotorblätter – falls notwendig – nicht nur innerhalb der ausgewiesenen Flächengrenzen liegen müssen.kdk

Inventur beim Holzbestand: Wie Bürgermeister Helmut Holzheu erklärte, müsse alle 20 Jahre ein sogenanntes „Forsteinrichtungswerk“ erstellt und eine Bestandsaufnahme aller Holzarten und Mengen vorgenommen werden. Dieses Prozedere ist in Oberostendorf in diesem Jahr wieder fällig – der Gemeinde entstehen dadurch Kosten in Höhe von 1.800 Euro. Mit einer Gegenstimme wurde dieser Tagesordnungspunkt gebilligt.kdk

Förderung für ­örtliche Vereine: Auch in diesem Jahr haben die VR-Bank 2.000 Euro und die Sparkasse 1.000 Euro für die Oberostendorfer Vereine gespendet. Insgesamt acht Vereine hatten hierfür Anträge eingereicht. Dabei wurde beschlossen, dass Anträge des Obst-und Gartenbauvereins zur Aufstellung neuer Sitzbänke und der FF Lengenfeld zur Sanierung der Maibaumschilder direkt von der Gemeinde übernommen werden. Die Kirchenverwaltung erhält 550 Euro für ein Zeltlager, der Musikverein Oberostendorf für die Jungmusiker 350 Euro, der Krieger- und Soldatenverein für einen Pavillion 750 Euro, der Pfarrgemeinderat für die Ministranten 350 Euro, der Kleiderbasar 200 Euro und der SVO für Boxsäcke 800 Euro.kdk

Notstrom jetzt auch bei Events: Letzter Punkt der Marktgemeinderatssitzung: Das vorhandene Notstromaggregat der Gemeinde wird laut Beschluss nun auch den Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. Transport und Aufbau übernimmt der Bauhof. Hinsichtlich eventuell möglicher Schäden muss vom Ausleiher eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.