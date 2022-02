Bauausschuss: Fristo erklärt Vorgehen

Von: Martina Staudinger

Es sind nur noch Stümpfe zu sehen: Die Bäume im südlichen Teil des Fristo-Grundstücks konnten, entgegen der Planung, laut einer Stellungnahme der Firma, nicht erhalten werden. © Staudinger

Buchloe – Anfang Februar hatte Stadträtin Martina Schwendner (FDP) verärgert darauf hingewiesen, dass auf dem Grundstück des Getränkemarkts Fristo an der Rudolf-Diesel-Straße der gesamte Gehölzbestand gerodet worden sei, obwohl das Unternehmen zuvor zugesagt habe, den Großteil der Bäume zu erhalten. Das brachte den Stein so weit ins Rollen, dass die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt über die Fällungen informiert wurde. Das Unternehmen rechtfertigt sich indes in einer Stellungnahme an die Stadt.

Wie berichtet, plant Fristo im Gewerbegebiet den Neubau eines Getränkemarkts östlich des heutigen Markts und den Umbau des bestehenden Gebäudes zu einem Drogeriemarkt. Rund 2,5 Millionen Euro nimmt das Unternehmen dafür nach eigenem Bekunden in die Hand. Im Zuge der Planungen wurden kürzlich tatsächlich 14 größere Bäume mit einem Durchmesser von etwa 25 bis 40 Zentimetern und circa 50 bis 70 kleinere Bäume und Büsche umgesägt, wie die Stadtverwaltung feststellte. In dem Freiflächengestaltungsplan, der dem Bauausschuss im November 2021 mit dem Bauantrag vorgelegt worden war, ist aber lediglich die Entfernung von sechs Bäumen enthalten. Der Bauantrag wurde bislang noch nicht vom Landratsamt Ostallgäu genehmigt. Die Buchloer Stadtverwaltung informierte dieses umgehend über die Abholzungsaktion und bat es, das Vorgehen bei der Bearbeitung des Antrages zu berücksichtigen und zu bewerten. Mittlerweile wurde auch die Untere Naturschutzbehörde eingeschaltet.



Wortreiche Stellungnahme von Fristo

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses kamen vergangene Woche all diese Punkte auf den Tisch – und auch die wortreiche Stellungnahme von Fristo. Darin versichert die Firma nachdrücklich, entsprechende Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume vorzunehmen und sogar mehr Bäume zu pflanzen als abgeholzt wurden. Die Bäume im südlichen Teil des Grundstücks hätten entgegen der Planung nicht erhalten werden können, da sie eine Verpflanzung aufgrund ihres Alters nicht überstanden hätten, heißt es weiter. Zwei Bäume im nördlichen und westlichen Teil hätten Sturmschäden aufgewiesen und würden durch Neupflanzungen ersetzt werden.



Der nördliche Nachbar in der Gottlieb-Daimler-Straße sei mehrfach an die Firma herangetreten, weil einige Bäume Schatten auf seine Photovoltaikanlage werfen würden und sie daher kaum mehr Strom produziere. Außerdem bestünde die Gefahr, dass die Anlage bei einem Sturm durch herabfallende Äste beschädigt werden könnte. Die Fällungen seien im Vorfeld der Baumaßnahme durchgeführt worden, um die Maßnahme vor der beginnenden Nist- und Brutsaison abzuschließen. Kunden habe man frühzeitig durch Plakataufsteller informiert, ohne dass Einwände erteilt worden seien. Daher sei die Firma nicht davon ausgegangen, dass die Fällung auf großes öffentliches Interesse stoßen werde.



Der Klima- und Umweltschutz sei ein wichtiger Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie, weshalb die Firma „nicht im Ansatz den Eindruck vermitteln“ wolle, dass sie diesen Grundsätzen zuwiderhandle.

Auch Aldi fällt Bäume – Warten auf Stellungnahme

Über gefällte Bäume auf dem Nachbargrundstück ärgerte sich Dritte Bürgermeisterin Elfriede Klein (Grüne). In der Tat wurde der vorhandene Baumbestand an der nördlichen Grundstücksgrenze des Aldi-Geländes in der Rudolf-Diesel-Straße vollständig gerodet, wie Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) dem Kreisbote auf Nachfrage bestätigte. Er sagte die Prüfung des Sachverhalts in der Sitzung zu und sei in der Zwischenzeit bereits auf die Firma Aldi-Süd zugegangen, die ihm eine Aufklärung der Angelegenheit zugesagt habe. Eine Stellungnahme sei in Arbeit. Nach deren Eingang bei der Stadt Buchloe werde er in der nächsten Bauausschusssitzung darüber informieren.