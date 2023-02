Bauausschuss Kaufbeuren empfiehlt Solitärbau an der Melchior-Elch-Straße

Unmittelbar am Radweg (links) zwischen der Karthalle und dem Unternehmen varmeco (rechts) soll der achtstöckige Gewerbebau der Immo-Holding entstehen. © Becker

Kaufbeuren – Im Gewerbepark an der Melchior-Elch-Straße soll ein frei stehendes Geschäftshaus errichtet werden. Der als „Bahnhofstower“ bekannte Bau an der Schelmenhofstraße dient nicht von ungefähr als Vorlage: Investor ist ebenfalls die Immo-Holding GmbH mit Sitz in Kaufbeuren, die sich seit Jahrzehnten als Bauträger und Projektentwickler in der Region betätigt. „Grundflächen werden immer wertvoller, und wenn wir bei steigendem Raumbedarf die Flächenversiegelung eindämmen wollen, müssen wir in die Höhe denken“, sagt der vom Unternehmen zuständige Projektentwickler Carmelo Panuccio. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben bei zwei Gegenstimmen zu.

Ostansicht Melchior-Elch-Str. 7. © Hörner & Partner – Architekturbüro

Dem Bauausschuss lag nunmehr ein veränderter Entwurf für das geplante Bauwerk zur Abstimmung vor, nachdem der Gestaltungsbeirat Nachbesserungen gewünscht hatte. Einige Kernpunkte waren der direkte Zugang zum Ladengeschäft und zu den Büros von der Melchior-Elch-Straße aus sowie Fensteröffnungen zur Verbesserung der städtebaulichen Ansicht des rund 26 Meter hohen Gebäudes. Auch die Fassadengestaltung wurde angepasst. Stellplätze werden überwiegend in der Tiefgarage realisiert, um die oberirdische Versiegelung zu reduzieren.



Dennoch Geschmackssache

Der jetzige Entwurf traf auf breite Zustimmung im Bauausschuss. „Die Firmen warten schon sehnsüchtig darauf“, so Ernst Schönhaar (CSU). Er wünschte sich eine schnelle Realisierung, denn man dürfe „die Firmen als zukünftige Nutzer nicht verlieren“. Dem schloss sich Dr. Ulrike Höhne-Wachter (FW) an: „Es wird jetzt einfach Zeit.“ Catrin Riedl (SPD) fühlte sich angesichts der Fassadengestaltung „nicht vom Hocker gerissen“, bezeichnete das Grundstück aber als „schwierig“ und fragte: „Welche Zugeständnisse macht man?“



Tobias Würfel (Generation KF) sah sich zwar an den „architektonischen Brutalismus“ des Klinikums Großhadern erinnert, betrachtete aber den Bau „im Umfeld der Gewerbebauten als zweckmäßig“.



Ulrike Seifert (Grüne) konnte auch dem nachgebesserten Entwurf außer der Höhe wegen des geringeren Flächenverbrauchs – nichts abgewinnen. Sie wünschte sich zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Arthur Müller eine „qualitätsvolle Fassade“ und hätte gerne noch einmal den Gestaltungsbeirat einbezogen. „Uns fehlen wichtige Antworten auf die Zukunftsfragen: Klimaanpassung, Klimaschutz und nachhaltiges Bauen“, resümierte die Stadträtin am Ende, „die Vorlage ist zu grau, nicht grün, nicht ökologisch, nicht für die Zukunft.“