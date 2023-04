Baumpflanzaktion von 40 Marktoberdorfer Kindern geht im Gewitter baden

Von: Michael Dürr

Teilen

In diesem Moment war die Baumpflanzaktion für 40 Kinder beendet. Sie dürfen im Herbst nochmal ran. © Dürr

Marktoberdorf – Es war alles für eine spannende und lehrreiche Aktion angerichtet. Die Akteure waren am Hof von Marktoberdorfs Kämmerer Wolfgang Guggenmos in Hattenhofen angekommen, man war bereits auf dem Weg zum Ort des Geschehens – und dann knallte, krachte und schüttete es von oben. Für die vielen Kinder vor Ort wurde die Baum­pflanzaktion abgebrochen, doch gepflanzt wurde dann doch noch.

40 Kinder, je 20 vom Schülertreff Thalhofen und vom Kinderhort St. Martin, wollten kürzlich im Rahmen des Baumpatenschaftsprojekts der Stadt Stileichen pflanzen. Max (9), Emilia (8), Frieda (9) Vitus (9) und ihre Freunde hatten in der Schule schon gelernt, dass Bäume elementar wichtig für alles Leben auf der Erde sind: „Durch Bäume“, sagten sie, „kriegen wir frische Luft und können besser leben“.



Neben den Betreuern waren auch Claudia Maier vom städtischen Touristikbüro, die das Projekt Baumpatenschaften initiiert hat, und der städtische Wirtschaftsförderer Philipp Heidrich, der als einer der Fahrer fungierte, mit von der Partie. Auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell hatte sich Zeit genommen und stapfte mit dem stattlichen Tross auf einem matschigen Waldweg Richtung Wasenmoos.



Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon Unheil verkündende, dunkle Wolken am Himmel zusammengeballt. Und dann ging’s auch schon los: Blitze zuckten, gefolgt von krachenden Donnerschlägen. Dazu gesellte sich pladdernder Regen, in den sich kleine Hagelkörner mischten. Die Waschküche war damit perfekt: Wintergewitter im kalendarischen Frühling.



Klaus Hönig als Leiter des Thalhofener Schülertreffs gab folgerichtig das Kommando zum Rückzug – im Laufschritt ging´s zurück zum Anwesen des Kämmerers. Dort wollte man eigentlich das Ende des Gewitters abwarten, doch kam es anders. Zum einen vertraten die Betreuer die Ansicht, dass eine durchgreifende Besserung der Wetterlage nicht zu erwarten sei, zum anderen signalisierte die Mehrheit der Kinder, dass ihnen die Lust am Bäumepflanzen vergangen war. Aktion also abgebrochen – keinesfalls aber beerdigt. Man war sich vielmehr schnell einig, dass man sich im Herbst in Hattenhofen wiedersieht.



Zum Spaten gegriffen wurde dann aber doch noch, auch Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (re.) beteiligte sich tatkräftig. © Stadt Marktoberdorf

Dafür, dass an diesem Freitag doch noch Stieleichen-Setzlinge in den städtischen Grund im Wasenmoos kamen, sorgten zwei Gruppen von Erwachsenen, die den Kapriolen des Wochenend-Wetters trotzten. Zum Hohlspaten griff auch Bürgermeister Hell. Ihm und einigen Baumpaten hatte Moritz Janzen von der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf zuvor erklärt, wie die Stieleichen zu pflanzen sind und warum gerade diese Baumart für diesen Standort gewählt wurde. Stieleichen sind relativ robust und können auch mit Überstauung gut umgehen – das Wasenmoos ist, wie der Name verrät, ein eher feuchtes Gebiet.

Wer eine Baumpatenschaft übernehmen möchte, erreicht das Touristikbüro der Stadt unter Tel. 08342/400845 oder E-Mail an touristik@marktoberdorf.de. Ein Baum ist für 25 Euro zu haben, ein Familienpaket mit fünf Bäumen gibt’s für 89 Euro. Weil die Stadt dazu einen Baum gratis drauflegt, können die Familien je sechs Bäume einpflanzen. Gebucht werden kann außerdem ein Firmenpaket, das für 999 Euro ganze 50 Bäume umfasst. Das Beste dabei: Baumpaten müssen nicht anonym bleiben, sondern können bei der Stadt angeben, dass sie bei der nächsten Pflanzaktion dabei sein und ihren ganz persönlichen Beitrag zum Arten- und Klimaschutz eigenhändig in den Boden einbringen möchten. Auch wenn’s dabei stürmt und schüttet.