Baumfällungen in Kaufbeuren: Verkehrsbehinderungen möglich

Für die kommende Woche hat die Stadtverwaltung wieder Baumpflegearbeiten angekündigt. © Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren - Im Kaufbeurer Stadtgebiet werden kommende Woche wieder Baumpflege- und –fällarbeiten stattfinden. Das hat die Stadt am Freitag mitgeteilt. Exakten Zeitplan könne man nicht vorlegen, denn die geplanten Arbeiten seien stark witterungsabhängig, heißt es in der Pressemitteilung.

Sogenannte Baumpflegemaßnahmen sollen nächste Woche in der Buronstraße und der Apfeltranger Straße stattfinden. Durch die Maßnahmen sollen die Baumbestände erhalten und gleichzeitig die Verkehrssicherungspflicht gewährleistet bleiben.

Außerdem werden im Vorfeld für kommende Bauprojekte Fällarbeiten durchgeführt. Betroffen sind laut Stadt die Bäume auf dem Grundstück der Hospitalstiftung am Gartenweg, die für die Erweiterung des Altenheims gefällt werden müssen. Der alte Baumbestand rund um die Dominikuskirche werde weitestgehend erhalten und während der Baumaßnahmen extra mit zusätzlichen Maßnahmen geschützt. In Neugablonz Nord, an das Freibad angrenzend, wird die geplante Fläche für den neuen Kindergarten freigemacht. Weitere Fällarbeiten sind in der Kemnater Straße und für die geplante Baumaßnahme Stefanstal in Kleinkemnat vorgesehen.

Pressesprecher Tobias Müller betont: „Bei sämtlichen Bauvorhaben wird darauf geachtet, dass nur das erforderliche Mindestmaß gefällt wird. An den jeweiligen Standorten wird nach dem Abschluss der Bauarbeiten eine angemessene Wiederanpflanzung und Neugestaltung der Außenflächen stattfinden“, so Müller. „Zusätzlich werden ökologische Ausgleichsflächen im Stadtbereich an anderer Stelle bepflanzt und gestaltet.“

Bedingt durch die Baumfällarbeiten werde es stellenweise zu kleineren Einschränkungen und Behinderungen an Straßen, Fuß- und Radwegen kommen, kündigt die Stadt an. Betroffen sind beispielsweise die Straße und der Fußweg am Gartenweg, die zusammen mit den Wegen im Park und den Parkplätzen gesperrt werden. Anwohner sollen ihre Grundstücke aber weiterhin auch mit dem Auto erreichen können.