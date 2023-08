Kniffliger Sonntagseinsatz für die FFW Kaufbeuren

Von: Felix Gattinger

Komplizierte Lage: Allein des Freischneiden und Abtragen des baums beschäftigte die Männer auf der Drehleiter über eine Stunde lang. © FFW Kaufbeuren

Kaufbeuren – Extrem gut beschäftigt durch Regen und Sturmböen war die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren am vergangenen Wochenende. Am gestrigen Sonntagnachmittag musste Sie zu einem Einsatz an den Rand von Neugablonz. Dort drohte im Luxdorfer Weg ein großer, mehrere Meter langer Ast auf die Straße zu stürzen.

Die Situation vor Ort, berichtete Kommandant Christian Martin dem Kreisboten, stellte sich als kniffliger heraus, als es die Fotos vom Einsatz erkennen lassen, denn der über 10 meter lange Stamm des Baumteils hatte sich kompliziert in der Krone eines anderen Baumes verfangen, gleichzeitig bestand aber die unmittelbare Gefahr, dass er auf die Fahrbahn stürzen könnte.

Nachdem die Einsatzkräfte dem Gefahrenbereich abgesperrt hatten, näherten sich zwei Feuerwehrmänner der Krone mit einer Drehleiter und schnitten den absturzgefährdeten Teil des beschädigten Baumes nach und nach frei um ihn dann mit einer stückweise mit einer elektrischen Kettensäge abzutragen.

Der Einsatz beschäftigte die achtköpfige Löschgruppe etwas mehr als zwei Stunden.