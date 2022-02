2G-Plus Regelung auf der Messe

Bauplus statt Kartrunden

Von: Wolfgang Becker

Teststation auf der Bauplus: Während Josef Scheibel (v. li.) und Jens Güttinger als „Kontrolleure“ posieren, stellt Peter Igel die „Testperson“ dar. © Wolfgang Becker

Kaufbeuren – An diesem Wochenende ist es soweit: die Baufachmesse Bauplus in der Karthalle findet wieder statt. Am Samstag und Sonntag ist die nunmehr 12. Messe geöffnet und hält mit fast 50 Ausstellern eine Fülle an Informationen und Beratung für Interessierte bereit. „Das sind etwa halb so viele Aussteller wie sonst, was aber der Pandemie geschuldet ist“, so Jens Güttinger als Veranstalter und Inhaber der MEMA messe & marketing aus Neu-Ulm. „Doch damit verteilen sich auch die Besucher problemlos mit Abständen auf die sechs Durchgänge zwischen den ausstellenden Unternehmen.“ Für Besucher gelten die 2G-Plus-Regel und eine Maskenpflicht. Ein besonderer Service wird von Hallenbetreiber Josef Scheibel angeboten: Am Eingang zur Halle besteht die Möglichkeit für einen eigenen Antigen-Schnelltest unter Aufsicht. Geboosterte Personen sind davon jedoch befreit.

Das letzte Mal konnte die beliebte Messe für alle Renovierer und Häuslebauer 2020 stattfinden, kurz danach versank alles im Corona-Wahnsinn. „Die Messe ist ein Signal für baldige Normalität“, freut sich der Halleninhaber. Für ein sicheres Gefühl der Besucher sorgt auch ein zwischen Stadt, Veranstalter und Hallenbetreiber abgesprochenes Hygienekonzept mit Abstandspflicht, Masken und Desinfektionsstationen. In der Halle mit rund 5.000 Quadratmeter Fläche finde laut Scheibel zudem eine Luftumwälzung von 70.000 Kubikmeter pro Stunde statt. „Das sind beste Voraussetzungen für diese Veranstaltung“, sagt Peter Igel von der städtischen Wirtschaftsförderung. Auf Nachfrage des Kreisbote erklärt Güttinger, dass ihm aus seinen bisher veranstalteten Messen kein Fall einer Ansteckung mit dem Virus bekannt sei. Auch der Vortragsraum hat eine mit entsprechenden Abständen versehene Bestuhlung. Hier finden Vorträge mit ausgewählten Sonderthemen durch Aussteller statt.

Breites Angebot



Renommierte und engagierte Aussteller aus Industrie und Handwerk sowie dem Dienstleistungsbereich präsentieren ihre Produkte um die Themen Bauen, Renovieren, Modernisieren und Wohnen. Aussteller der ersten Stunde wie Kirchenmalerin Melanie Pölt sind unter anderem dabei. „Die Messe gehört für mich zum Jahreskreis“, sagte sie bei einem Pressegespräch, „und das Renovieren mit einem sogenannten ‚Wetter- oder Wasserschenkel‘ von Holzfenstern ist diesmal im Programm.“ Dabei handelt es sich um ein abgeschrägtes Element aus Aluminium, das unten am Flügel angebracht ist und dafür sorgt, dass sich das Wasser nicht sammelt oder in den Falz gelangt. Als Finanzdienstleister präsentiert die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren ein eigens aufgelegtes attraktives Sonderkreditprogramm für den Immobilienerwerb. „Natürlich beraten wir auch individuell vom Wegfall der KfW-Förderung Betroffene“, so Michael Sambeth als Abteilungsleiter Marketing.

Erstmalig dabei ist mit Creaton ein großes Unternehmen aus Wertingen. Der Hersteller von Tondachziegeln ist ein europaweiter Marktführer im Bereich dachintegrierter Solaranlagen und eher auf großen Messen vertreten. „Unsere Kunden sind beispielsweise Zimmereiunternehmen in der Region. Doch hier wollen wir auch den Kontakt zum Privatkunden suchen“, freut sich Fachberater Armin Böck. Über den selbst gewählten Zimmereibetrieb könne der Bauherr dann eine innovative Dach-Fotovoltaik-Lösung aus einer Hand bekommen – praktisch ein „Rundum-Paket“.



2G-Plus Regelung auf der Messe

Auch jetzt ist der Besuch mit Auflagen verbunden: Zutritt haben nur geimpfte oder genesene Personen mit einem zusätzlichen Antigen-Schnelltest. Wer nachweislich geboostert ist, also eine Auffrischung erhalten hat, für den entfällt dieser Test. Im Eingangsbereich der Halle können für fünf Euro Antigen-Schnelltests von jedem Besucher selbst unter Aufsicht durchgeführt werden. Im Drive-in-Testzentrum am Innovapark ist der Test kostenlos und geschieht praktisch im „Vorbeifahren“ – das Ergebnis erhält man nach kurzer Zeit auf das Smartphone.