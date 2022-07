Bayerischer Verfassungsorden für Wolfgang Groß und Leo Hiemer aus Kaufbeuren

Von: Wolfgang Becker

Teilen

Wolfgang Groß erhält seine Auszeichnung aus den Händen von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. © Bayerischer Landtag

Kaufbeuren – Der Bayerische Landtag hat kürzlich 44 verdiente Bürgerinnen und Bürger mit dem Bayerischen Verfassungsorden 2021 ausgezeichnet. Neben prominenten Personen wie der ehemaligen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel befanden sich auch die beiden Kaufbeurer Wolfgang Groß und Leo Hiemer unter den Ordensträgern. In ihrer Rede an alle Geehrten bezog sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner auch auf die aktuelle politische Situation und sagte: „Unsere Demokratie steht im Feuer – Sie aber halten die Werte unserer Verfassung hoch!“ Insgesamt wurden fünf Allgäuer ausgezeichnet.

Im Rahmen eines Festaktes würdigte der Bayerische Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Aigner ging in ihrer Rede auf die Bedrohungen von innen und außen ein. Sie verwies auf die zunehmende Stimmungsmache, Fake-News und Verschwörungserzählungen im Land und ergänzte mit Blick auf die Ukraine-Krise: „Putins Kampfansage gilt den westlichen Demokratien. Seine Rechnung zielt auf Destabilisierung. Er hat die Friedensordnung des Kontinents zerstört. Aber seine Rechnung geht nicht auf. Im Gegenteil: Er hat unseren Zusammenhalt gestärkt!“



Umso mehr betonte Aigner die Bedeutung des herausragenden Engagements der neuen Ordensträgerinnen und Ordensträger und sagte unter anderem: „Ihre Verdienste sind Ausdruck einer Haltung. Sie organisieren, Sie umsorgen, Sie helfen. Sie sind begeistert und Sie begeistern andere. Sie machen das Leben in unserer Heimat Bayern besser und geben ein Vorbild für Nachkommende ab. Sie stehen für demokratische Werte. Wir brauchen Menschen wie Sie.“

Katastrophenhilfe bei Krisen

Wolfgang Groß wurde nicht nur für seine mehr als 40 Jahre lange Tätigkeit als Geschäftsführer der mit seinem Bruder 1979 gegründeten internationalen Hilfsorganisation humedica e.V. ausgezeichnet. Mit Unterstützung medizinischer Teams leistet der Verein schnelle und effiziente Not- und Katastrophenhilfe bei Krisen auf der ganzen Welt und engagiert sich zudem in mittel- bis langfristigen entwicklungspolitischen Hilfsprojekten.



„Die Einsatzkräfte von humedica e.V. zählen dank hervorragender internationaler Vernetzung von Herrn Groß häufig zu den ersten Helferinnen und Helfern vor Ort“, heißt es in der Begründung. Darüber hinaus gründete Groß 1995 Mercy Ships Deutschland e.V., eine internationale Hilfsorganisation, die schwimmende Hospitalschiffe in Entwicklungsländern betreibt. 2016 rief er die Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ ins Leben, die sich um Hilfe für die heimische Bevölkerung und insbesondere um die Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund und geringen finanziellen Mitteln bemüht. Abschließend heißt es: „Das Engagement von Herrn Groß, sich aus christlicher Motivation heraus für seine Mitmenschen weltweit einzusetzen, ist herausragend.“

Leo Hiemer erhält seine Auszeichnung aus den Händen von Landtagspräsidentin Ilse Aigner. © Bayerischer Landtag

Heimat im Blick

Der Filmregisseur, Autor, Produzent und Filmverleiher Leopold („Leo“) Hiemer hat sich seit seinem Germanistik und Geschichtsstudium in seinen Filmen mit seiner Allgäuer Heimat und den dort lebenden Menschen beschäftigt, denen er „filmische Denkmäler“ gesetzt hat. Mit Partnern gründete er 1981 die „Westallgäuer Filmproduktion“. 1994 folgte die Gründung des „Leo Hiemer Filmverleih“ und 1998 die „Leo Hiemer Filmproduktion“. „Als Autor und Regisseur sucht und findet er immer wieder heimatbezogene Themen, die er in Spiel- und Dokumentarfilmen kritisch und zugleich liebevoll beleuchtet“, lautet eine der Aussagen in der Auszeichnungsbegründung. Es würden sowohl historische als auch aktuelle Fragen kunstvoll aufbereitet wie in seinem Film „Daheim sterben die Leut‘“ aus dem Jahr 1985, der Kultstatus hat.

Besonders verdienstvoll ist zudem sein intensives Bemühen, einen Beitrag zur Aufarbeitung des Holocaust in der Region zu leisten. Das Schicksal von Gabriele Schwarz, eines in Auschwitz ermordeten jüdischen Mädchens aus Hiemers unmittelbarer Heimat steht dabei seit Jahren im Fokus seines kreativen Schaffens. „Mit seinem preisgekrönten Spielfilm „Leni…muss fort“, seinem Buch „Gabi (1937–1943) – Geboren im Allgäu – Ermordet in Auschwitz“, der Ausstellung „Geliebte Gabi“ sowie jüngst einem Theaterstück leistet Herr Hiemer wichtige Beiträge zu einer lebendigen Erinnerungskultur“, heißt es abschließend in der Begründung.



Mit Petra Müller aus Sonthofen-Rieden, Ingrid Müller aus Altusried und Prof. Dr. Karl Thiere aus Kempten wurden drei weitere Allgäuer mit dem Bayerischen Verfassungsorden 2021 ausgezeichnet.