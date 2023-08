Bayerns Best 50: Reico in Oberostendorf erneut vom Freistaat ausgezeichnet

Stolze Preisträger auf der Bühne: Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (v. re.), Geschäftsleiterein von Reico & Partner Manuela Kunz, Firmengründer Konrad Reiber, Petra Reiber, ebenfalls Geschäftsleiterin von Reico & Partner und Juror Marcus von Goldacker. © SX Heuser

Oberostendorf/Schleißheim – Der Reico & Partner Vertriebs GmbH wurde kürzlich zusammen mit sechs weiteren Betrieben aus Schwaben erneut die renommierte Auszeichnung „Bayerns Best 50“ verliehen. Die Auszeichnung wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vergeben und würdigt mittelständische Unternehmen, die durch besonders starkes Wachstum und unternehmerischen Erfolg in ihrer Region aufgefallen sind.

„Die Auszeichnung ist eine Wertschätzung für die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Mittelstands“ erklärte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Preisverleihung auf Schloss Schleißheim.



Nach 2020 erhält Reico die begehrte Auszeichnung bereits zum zweiten Mal. Bei der Auswahl werden nicht nur wirtschaftliche Kennzahlen berücksichtigt, sondern auch die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Mitarbeitergewinnung. Die prämierten Unternehmen gelten als Vorbilder für die bayerische Wirtschaft.



„Wir sind sehr stolz darauf, ein Teil von Bayerns Best 50 Unternehmen zu sein,“ sagt Manuela Kunz, Geschäftsleiterin von Reico & Partner. „Diese Auszeichnung ist ein Ergebnis des Einsatzes und der hervorragenden Arbeit unseres Teams, der Reico Familie“, so Kunz weiter.



Auch Werte wie ein gutes Miteinander, Fairness, Sicherheit und Verantwortung für die Mitarbeitenden stünden bei Reico im Vordergrund. Derweil gestaltet sich das Unternehmenswachstum gar nicht so einfach, erklärt Reico ferner. „Natürlich geht auch an uns der Fachkräftemangel nicht spurlos vorbei“, heißt es in der Pressemitteilung.



Die Reico & Partner Vertriebs GmbH ist ein Familienunternehmen, das sich auf den Direktvertrieb von artgerechter Tiernahrung und Nahrungsergänzungsmitteln für Mensch und Tier spezialisiert hat.