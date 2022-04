Galina Schmidt nimmt am European Make-Up-Award teil

Ein natürlicher Look mit dem Cat-Eye-Effekt – Visagistin Galina Schmidt wird ihr Können beim European Make-Up-Award in Düsseldorf beweisen. © privat

Mauerstetten/Düsseldorf – Galina Schmidt aus Mauerstetten hat sich für eine hochrangige internationale Make-Up Meisterschaft qualifiziert. Die Visagisten gehört zu elf Make-Up-Profis, die beim European Make-up Award Expert im Rahmen der Beauty-Messe Düsseldorf vom 6. bis 8. Mai ihr Können unter Beweis stellen.

Galina Schmidt aus Steinholz bei Mauerstetten arbeitet seit 2012 als Visagistin und Make-Up Artist, ihr großer Wunsch ist es, eine eigene Make-Up-Schule aufzumachen. Ihre eingereichte Bewerbung überzeugte jedenfalls die Jury und so wird Galina Schmidt am Sonntag, 8. Mai 2022, ab 15.30 Uhr am Meeting Point in Halle 10 im Rampenlicht stehen. Die drei ersten Plätze des Awards sind jeweils mit Geldpreisen und Pokalen dotiert.



„Spirit of Soul“ heißt das Motto beim diesjährigen European Make-up Award Expert. Hier stehen echte Profis auf der Bühne, die über 18 Jahre alt sind, eine abgeschlossene Ausbildung zum Make-up Artist/Visagist(in) haben und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung (auch auf freiberuflicher Basis) besitzen.

Die Aufgabe für einen souligen Look

Für den souligen Make-up-Look im Expert-Award wird folgende Aufgabenstellung gefordert: Die Grundierung entspricht dem natürlichen Hautton, ist perfekt und ebenmäßig. Rötungen sowie Augenschatten und Unreinheiten werden mit einem Concealer abgedeckt, sodass das Hautbild makellos und frisch wirkt. Um dem Gesicht Form zu geben, wird es richtig konturiert und zusätzlich mit einem Bronzer aufgewärmt. Für noch mehr Frische wird auf den Wangen Rouge im Apricot-Ton aufgetragen und um den Look abzurunden, werden Highlights auf die höchsten Partien im Gesicht gesetzt.

Galina Schmidt wird auf der Messe in Düsseldorf am Sonntag, 8. Mai 2022, ab 15.30 Uhr am Meeting Point in Halle 10 im Rampenlicht stehen. © David Young/dpa

Die Augenbrauen werden gekämmt und fixiert. Ungleiche Stellen werden mit dem passenden Augenbrauenprodukt ausgebessert. Ein Kupferton wird auf das gesamte bewegliche Augenlid aufgetragen. Anschließend wird mit einem dunklen Braun das Auge in Cat-Eye-Form verstärkt und betont. Mit einem lilafarbenen Kajalstift werden nun der untere Wimpernkranz und die Wasserlinie betont. Um die Farbe zu intensivieren und zu fixieren, wird ein Lidschatten in Lila über dem Kajal aufgetragen. Ein helles Gelb im Augen-Innenwinkel rundet den aufregenden Look des Augen-Make-ups ab.

Die Wimpern werden durch einen künstlichen Wimpernkranz verstärkt und erhalten so eine deutliche Betonung. Die Lippen werden mit einem nudebraunen Konturenstift umrandet und mit einem Lippenstift der gleichen Farbe ausgefüllt. Der Lippenstift sowie der Konturenstift sind matt.

Die junge Frau mit dem Mut zur Farbe

Die Models auf der Bühne tragen Mode der Labels John Madoxx und Mondenero. Das diesjährige Thema präsentiert die unabhängige und selbstbewusste junge Frau mit Mut zu Farbe. Die Farbe unterstreicht ihre individuelle Persönlichkeit und verkörpert Ausdruck und Leidenschaft. Neben dem European Make-up Award Expert findet zudem der European Make-up Award New Talent statt, bei dem Nachwuchstalente ab 18 Jahren antreten.

