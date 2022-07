Noch keine Hinweise auf Täter

Bedrohungslage am Schulzentrum Marktoberdorf

Marktoberdorf – Wer den bedrohlichen Schriftzug an die Fassade der Realschule geschmiert hat, ist auch Tage nach der Tat nicht bekannt. Das Graffiti, das Schüler unmittelbar bedrohte, hatte zu einem Großeinsatz der Polizei und zum Unterrichtsausfall für rund 2.000 Schüler geführt (wir berichteten). Es bestehe bisher kein konkreter Tatverdacht, sagte Polizeisprecher Holger Stabik dem Kreisbote.

Die Kripo Kempten hat jedenfalls die Ermittlungen aufgenommen. Und die Polizei stellt klar: Bei der Drohschrift handelt es sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat. So ermittelt die Polizei zum einen wegen „Sachbeschädigung“, zum anderen aber eben auch in Sachen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“. Ein Tatbestand, der mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Hinzu kommen Geldstrafen und eventuell die Übernahme der Einsatzkosten, sollte die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr (wie am vergangenen Montag der Fall) aktiv werden müssen.

Eine Polizei­stunde koste demnach 50 Euro pro Polizist. Der Einsatz eines Helikopters dagegen sei mit 4000 Euro pro Flugstunde richtig teuer, so Stabik. Am Montag waren bis zu 50 Polizisten und Suchhunde auf dem Gelände des Schulzentrums im Einsatz gewesen, um die Lage zu sichern. Allerdings werde je nach Einzelfall und abhängig vom Alter des Täters eine Kostenübernahme sorgfältig geprüft. „Eine volle Übernahme der Einsatzkosten ist selten“, so Stabik. Auch das Strafmaß hänge vom Alter ab. So werden Jugendliche zwischen 14 und 18 nach dem Jugendstrafrecht beurteilt, das mehr den Erziehungsgedanken als eine Bestrafung in den Vordergrund stellt.



Zum zweiten Mal in diesem Schuljahr musste das Schulzentrum in Marktoberdorf wegen einer unklaren Bedrohungslage evakuiert beziehungsweise gesperrt werden. Anfang November erst hatte eine 16-jährige Schülerin einen anonymen Drohbrief verfasst und den beim Gymnasium hinterlegt. Das Mädchen konnte jedoch rasch ermittelt werden, sie bereute ihre Tat. Für die Kleinstadt Markt­oberdorf seien zwei Einsätze dieser Art in kurzer Zeit dennoch ungewöhnlich, meint der Polizeisprecher. Er betont, dass die Polizei jeden Fall ernst nehme und auch weiterhin die Schulen – teils mit Beamten in Zivil – im Blick behalte. „Jeder Einsatz wird vor Ort genau eingeschätzt. Und wir werden immer das tun, was nötig ist, um Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden.“ Jeder jedoch, der solch ein Großaufgebot provoziere und wider besseren Wissens einen solchen Einsatz „einfach laufen lasse“, mache sich eindeutig strafbar, so Stabik kurz und knapp.