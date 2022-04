Begrüßungsveranstaltung für Geflüchtete aus der Ukraine

Gut besucht war die Willkommens- und Informationsveranstaltung für geflüchtete Ukrainer am vergangenen Mittwoch im Jugendzentrum.

Willkommen in Kaufbeuren

Von Ingrid Zasche schließen

Kaufbeuren – Unter dem Motto „Willkommen bei uns“ bot das Jugendzentrum (JuZe) Kauf­beuren den Rahmen für eine gut besuchte Veranstaltung: Der Arbeitskreis „Ankommen“ hatte für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen Stände mit allen möglichen Informationen zum Aufenthalt in Kauf­beuren organisiert. Ehrenamtliche Dolmetscher halfen bei den Infogesprächen. Für Kinder wurde ein begleitendes Unterhaltungsprogramm angeboten. Tee, ­Kaffee und Gebäck sorgten in den gemütlichen Räumen des „JuZe“ zudem für eine gute Atmosphäre zum Kennenlernen untereinander.

Zunächst hieß OB Stefan Bosse die Familien aus der Ukraine Willkommen, versicherte, dass die Stadt Kaufbeuren und ihre Bürger zu jeder möglichen Unterstützung bereit seien und wies noch einmal darauf hin, dass zum Zeichen der Solidarität seit drei Wochen die Ukrainische Flagge am Rathaus ausgebracht sei. Seine Worte wurden Satz für Satz von der Ukrainerin Svetlana Hartig übersetzt, die bereits seit 18 Jahren in Kaufbeuren lebt. Auch die organisatorischen Hinweise vom JuZe-Hausherrn und Fachbereichsleiter Offene Jugendarbeit (OJA) Uwe Sedlacek dolmetschte Hartig, bevor sie an den Infoständen der verschiedenen Organisationen die übrigen ehrenamtlichen Übersetzer unterstützte.



Für Familien mit Kindern im Vorschulalter sowie für Kinder und Jugendliche gab es am Stand von Elke Schad, der Familienbeauftragten der Stadt, dreisprachige (Deutsch, Russisch, Ukrainisch) Listen mit den Angeboten der Familienstützpunkte. An den Ständen der Volkshochschule und der Kolping Akademie konnte man sich über Sprachkurse informieren. Erwachsene erhielten zu fast allen anderen Problemen am Stand vom Arbeitskreis Asyl Rat und Hilfe von Ehrenamtskoordinatorin und Integrationslotsin Dr. Cornelia Paulus.

Auch Alfred Riermeier, Leiter des Referats für Jugend und Familie und Jürgen Schick, Bildungskoordinator von Kaufbeuren aktiv sowie Markus Pferner, Leiter des Finanz-, Sozial- und Schulreferats standen bei Bedarf Rede und Antwort. Auf jeden Fall wurden bei diesem Austausch aktuelle Bedürfnisse der Geflüchteten aufgenommen und passend adressiert.



In einem Interview erzählte Ulf Zeitler, ehrenamtlich engagiert als stellvertretender Gesamtelternbeirat und Naturschutzwart, wie das mit der bei ihm untergekommenen Flüchtlingsfamilie funktioniert. Die Mutter mit zwei schulpflichtigen Kindern, einem elfjährigen Mädchen und einem dreizehnjährigen Jungen, stammt aus der Nähe von Charkow und verständigt sich mit ihrem Gastgeber per Google-Übersetzer. Bei den Kindern klappt die Verständigung auch ohne Technik nur mit Händen und Füßen. Vor der Veranstaltung im JuZe war Zeitler mit der Familie im Schulamt, damit die Kinder eingeschult werden konnten.

Mittlerweile habe sich auch herauskristallisiert, so Zeitler, dass für alle Ankömmlinge eine Internetverbindung in die Heimat immens wichtig ist. Dabei gehe es nicht nur um den Kontakt zu daheim gebliebenen Männern und Söhnen, sondern auch zur Heimatschule und den früheren Lehrern der Kinder. Daher überlegt die Stadt derzeit, den geflüchteten Familien eventuell Smartphones, Tablets oder Laptops zur Verfügung zu stellen, um ihnen diese Kontakte zu ermöglichen.