Behördenzentrum am Bahnhof beschlossen

Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags gibt den Startschuss für ein Behördenzentrum in Kaufbeuren und billigt mehrheitlich eine Investition von 36,7 Millionen Euro. Der Standort wird gegenüber dem Bahnhof und angrenzend an den Jordanpark und das Parkstadion liegen. © Archiv

Kaufbeuren/München – Der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag hat am vergangenen Mittwoch den Weg für die weitere Planung zur Errichtung des Neubaus eines Behördenzentrums in Kaufbeuren frei gemacht und die sogenannte Projektunterlage freigegeben.

Die Maßnahme hat nach derzeitigem Sachstand einen Umfang von knapp 37 Millionen Euro. Im Dienstgebäude soll ein Behördenzentrum, bestehend aus der Bearbeitungsstelle Kaufbeu­ren, der Dienststelle Augsburg des Landesamtes für Finanzen, der Außenstelle Kaufbeuren der Staatskanzlei sowie dem BayernLab eingerichtet werden. Die Projektunterlage dient nun dazu, in die konkreten Planungen einzusteigen, die dann als die Grundlage für den Beschluss des Haushaltsausschusses dienen.

Im Rahmen der sogenannten Heimatstrategie wird die Regionalisierung von Behörden vorangetrieben. Aus diesem Grund wird der Freistaat Bayern in Kaufbeu­ren ein neues Behördenzentrum als staatlichen Eigenbau errichten. Darin soll ein Teil des Landesamtes für Finanzen integriert werden. Im Endausbau werden sich rund 100 Beschäftigte um die Abrechnung der Bezüge von Beamten, Richtern und Tarifbeschäftigten des Freistaates Bayern kümmern. Zusätzlich ist laut den Informationen aus dem Rathaus geplant, dass die gemeinsame Servicestelle der Staatskanzlei, die Bürgeranfragen zu aktuellen Themen und Verwaltungsangelegenheiten beantwortet, in dem Behördenzentrum untergebracht wird. Außerdem wird das bereits in Kaufbeuren angesiedelte BayernLab, das sich aktuell in der Schraderstraße befindet, in den Neubau umziehen dürfen.

Standort am Bahnhof

Das neue Behördenzentrum soll gegenüber dem Kaufbeurer Bahnhof entstehen. Westlich gelegen ist der Jordanpark, nördlich grenzt das Parkstadion an und im Osten steht das Kaufbeurer Eisstadion. Der Standort wurde sorgfältig ausgewählt, um eine optimale Anbindung zu gewährleisten, heißt es aus dem Rathaus.



Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion, hat als Berichterstatter im Haushaltsausschuss die Baumaßnahme für ein neues Behördenzentrum in Kaufbeuren vorgestellt und bei seinen Kollegen erfolgreich um Zustimmung geworben: „Der Haushaltsausschuss hat meinen Beschlussvorschlag bei Abwesenheit der FDP und Ablehnung durch die Grünen ansonsten einstimmig befürwortet. Es ist für einen Berichterstatter immer schön, wenn ein Beschluss mit einer möglichst breiten Mehrheit gefasst wird. Wenn es dann noch um eine Maßnahme im eigenen Stimmkreis geht, ist das doppelt erfreulich“, betont Pohl. Er würdigt auch die Bereitschaft, in Kaufbeuren zu investieren: „Ein Betrag von 36,7 Millionen Euro für das Behördenzentrum zeigt, welchen Stellenwert Kaufbeuren inzwischen in der Landespolitik erreicht hat. Es ist gut und wichtig für die Stadt und die gesamte Region. Ich erkenne darin auch die besondere Wertschätzung, die uns hier entgegengebracht wird.“

Oberbürgermeister Stefan Bosse freut sich ebenfalls über den Neubau: „Das geplante Behördenzentrum zeigt: Kaufbeuren ist ein attraktiver Standort für solche Ansiedlungen. Ich bin dankbar, dass Staatsregierung und Landtag nun die weiteren Schritte zur Projektrealisierung unternehmen. Seitens der Stadtverwaltung werden wir dies nach Kräften unterstützen.“

„Ich freue mich, dass der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags diese wichtige Maßnahme beschlossen hat“, ergänzt die Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (CSU). „Wir brauchen in allen Landesteilen eine ausgewogene Infrastruktur, daher unterstütze ich die Heimatstrategie ,Regionalisierung der Verwaltung‘. Ich erwarte mir von diesem wichtigen Schritt des Freistaats Bayern mehr Bürgernähe. Davon wird nicht nur die Stadt Kaufbeuren, sondern die gesamte Region profitieren.“



Diesen Worten schließt sich MdL Franz Josef Pschierer (FDP) an: „Der geplante Bau eines neuen Behördenzentrums ist ein wichtiges Signal für Kaufbeuren, insbesondere auch für den Arbeitsmarkt der gesamten Region.“ Die jetzt bewilligte Projektunterlage runde das Bild ab und sei ein weiterer bedeutsamer Schritt bei der Stärkung des Behördenstandorts Kaufbeuren.