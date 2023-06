Soldaten-, Jagd- und Sportschützenverbände: „Kein schärferes Waffengesetz“

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Verbandsgespräch in Kaufbeuren (v. li.): BSB-Präsident Richard Drexl, BJV-Präsident MdL Ernst Weidenbusch, MdL Bernhard Pohl, Markus Landsmann (BJV), BSSB-Landesschützenmeister Albert Euba und Oberbürgermeister Stefan Bosse. © Foto: Zasche

Kaufbeuren – In letzter Zeit ist wieder verstärkt der Ruf nach einer Verschärfung des Waffengesetzes laut geworden. Vertreter des Bayerischen Soldatenbundes, des Bayerischen Jagdverbandes und des Bayerischen Sportschützenbundes haben sich daher am Dienstag im Hotel Goldener Hirsch in Kaufbeuren getroffen, um Schnittmengen gemeinsamer Interessen zu definieren und diese auch gemeinsam zu vertreten. In einem Pressegespräch legten sie die Problematik und die Ziele der drei Verbände dar.

Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl hatte in seiner Eigenschaft als Stellvertretender BSB-Präsident kurzfristig zu diesem Gespräch eingeladen, nachdem die Aussage des Bundespräsidenten „Es ist auch Zeit für Waffen“ beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg zu Buhrufen, aber auch Applaus geführt hatte. Eigentlich war das Verbandstreffen schon für April angedacht gewesen, als nach der Amoktat von Hamburg, den Silvester-Krawallen von Berlin sowie den Attentaten von Hanau und Halle Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt hatte, das Waffenrecht weiter verschärfen zu wollen.



Teilnehmer des Treffens waren vom Bayerischen Soldatenbund 1874 e.V. (BSB) Präsident Richard Drexl, Oberst a.D. und Stephan Bichlmeir (Vorstand BSB Sportschützen und Verband Waffentechnik und Geschichte). Vom Bayerischen Jagdverband e.V. (BJV) haben dessen Präsident Ernst Weidenbusch, MdL, Beisitzer Markus Landsmann und Landesschießobmann Stefan Lahrmann teilgenommen. Den Bayerischen Sportschützenbund e.V. (BSSB) vertrat Landesschützenmeister Albert Euba.



Kaufbeurens Stadtoberhaupt, Stefan Bosse, kam für ein Grußwort vorbei. Als ehemaliger Polizeibeamter habe er 21 Jahre Erfahrung mit dem Führen von Waffen. Bei der breiten städtischen Bevölkerung könne man bedauerlicherweise eine zunehmende Entfremdung zum Beispiel von der Jagd feststellen, so Bosse. Urbane Gesellschaften seien daher schneller bereit zur Verurteilung von Waffen als ländliche Bereiche. Bosse gehöre nicht zu der Fraktion, die Verschärfungen und Verbote fordert, aber Waffenmissbrauch müsse konsequent verhindert werden, wenn – wie zum Beispiel im Hamburger Fall – klare Hinweise vorliegen. Eine Verschärfung des Waffengesetzes erfordere zudem auch schärfere Kontrollen, die aufgrund des generellen Fachkräftemangels auch bei Polizei und Stadtverwaltung gar nicht möglich seien. Daher seien handhabbare Regeln notwendig. Bosse lud die Verbandsvertreter zu einem Austausch mit dem Waffenverantwortlichen der Stadt ins Kaufbeurer Rathaus ein.



Der BSB ist durch das Bundesverwaltungsamt als schießsporttreibender Verband anerkannt. Weit über 7.000 der insgesamt an die 60.000 Mitglieder sind in Schießsportgruppen mit eigenen Meisterschaften und regelmäßig aktualisierten Regeln organisiert. Meisterschaften finden auch auf Bundes- und Landesebene statt. Es gibt neben Kurz- und Langwaffen-Wettbewerben auch die Verwendung von Bundeswehr-Waffen sowie Böllerschützen. „Die schießsporttreibenden Verbände haben ein ureigenes Interesse daran, jeglichen extremistischen oder kriminellen Kräften den Zugang zu Waffen zu verwehren. Wir verhalten uns staatstragend und rechtskonform in jeder Beziehung“, so BSB-Präsident Richard Drexl. Straftaten werden weit überwiegend mit illegalen Waffen von Kriminellen ausgeführt, die mit einer weiteren Verschärfung der Waffengesetze nicht bekämpft werden können.



Dem BJV gehören etwa 54.000 der rund 70.000 Jagdscheininhaber Bayerns an. Selbstverständlich verfügen sie über Schusswaffen. Dafür ist regelmäßiges Üben erforderlich, es gibt Schießanlagen, strenge Prüfungen, penibel beachtete Rechtstreue. Es werde versucht, jegliche Art von Extremismus zu vermeiden und potenzielle „Waffenschein-Erschleicher“ würden, so Weidenbusch, während der rund einjährigen Jagdschein-Ausbildung vielfach erkannt und von der staatlichen Abschluss-Prüfung ausgeschlossen. Kriminelle Absichten werden ohnehin nicht angemeldet – durch Kontrollen ist lediglich feststellbar, ob Waffen vorschriftsmäßig unter Verschluss gehalten werden.



Der BSSB ist mit rund 450.000 Mitgliedern der größte Landesverband des Deutschen Schützenbundes (DSB). In den Schützenvereinen wird, so Albert Euba, zu 90 Prozent nicht mit scharfen Waffen, sondern mit Luftgewehren und -pistolen geschossen. Schützenvereine haben vor allem auch eine gesellschaftliche Funktion in ihren Gemeinden, sind teilweise der einzige Sportverein am Ort, leisten Jugendarbeit und organisieren Veranstaltungen. Diese Aufgaben sind schwerer zu erfüllen, wenn das Waffenrecht zu scharf ist. Derzeit muss zum Erwerb einer Waffenbesitzkarte ein Bedarf nachgewiesen werden, im Schützenbund ist vorher mindestens ein Jahr Probeschießen erforderlich.



„Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass das Sportgerät von Schützen und Jägern rechtlich kritischer als ein Fußball ist“, stellte Ernst Weidenbusch fest. Und Bernhard Pohl merkte an: „Eine Vernetzung der Verbände ist immens wichtig. Wie beim Fußball redet beim Waffenrecht jeder mit und weiß immer alles.“ Argumente wie „es geht die größte Gefahr für die Allgemeinheit von Sportschützen und Jägern aus“ oder „ohne Waffen ist die Welt sicherer“ oder „das Verbot von halbautomatischen Waffen reduziert Straftaten“ oder „das Verbot von Magazinen mit mehr als zehn Schuss hat den Terroristen den Zugang zu Waffen erschwert“ gilt es durch Aufklärung der Bevölkerung zu entkräften.



Strengere Kontrollen, kein strengeres Gesetz

Der Präsident des Jagdverbandes fasste zusammen, dass man mit dem jetzigen Waffengesetz durchaus leben könne, die Verbände stünden zu den aktuellen Gesetzen. Benötigt werde jedoch eine sehr viel strengere Kontrolle illegal eingeführter Waffen. Gastgeber Pohl ergänzte abschließend, eventuell werde man sich auch mit CyberCrime beschäftigen und recherchieren, wie illegaler Waffenerwerb über das DarkNet erschwert werden kann. Und man sehe sich als Experten-Hinweisgeber an Ministerien zur Gesetzesgestaltung: Nicht ein komplettes Verbot nach Einzelfällen sei sinnvoll und praktikabel, sondern die konsequente Eingrenzung von Straftaten, wenn konkrete Hinweise vorliegen. Daher sei dieses erste Verbandsgespräch der Auftakt für einen auch weiterhin regelmäßigen Austausch.