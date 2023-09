Bei sengender Hitze feiern die Neugablonzer ihr multikulturelles Bürgerfest

Von: Ingrid Zasche

Auf der gesperrten Sudetenstraße tobte der Bär (dort gab es ja auch Schatten). © Zasche/Stettnisch/Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Die Veranstalter waren zufrieden, weil die Standbetreiber und Ladeninhaber zufrieden waren. Und das Publikum war zufrieden, weil ihm ein rundum gelungenes Programm geboten war, das hier gar nicht in allen Einzelheiten beschrieben werden kann.

Gegen 11 Uhr am vergangenen Sonntag hatte OB Stefan Bosse das Bürgerfest auf der Bühne vor dem Gablonzer Haus eröffnet. Er erinnerte noch einmal daran, dass früher der Tag der Vertriebenen mit diesem Fest gekoppelt war und wünschte Neugablonzern und Gästen ein schönes Bürgerfest. Dann startete die Musikvereinigung Neugablonz das musikalische Programm, gefolgt von der Nachwuchs-Jazzband „Different Flavours“ von der Musikschule Kaufbeuren und „Dimi’s Music“. Schade nur, dass die wenigen vorhandenen kleinen Sonnenschirme bei weitem nicht ausreichten, alle in der Sonne brütenden Biergarnituren auf dem Bürgerplatz mit Schatten zu versorgen. Daher blieben diese Sitzgelegenheiten weitgehend leer und der Applaus für die Musiker unverdientermaßen entsprechend dünn.



Eine kleine Abkühlung bot die Kinderaktion der Feuerwehr am Ende der aus drei Einsatzwagen einschließlich einer 30 Meter hohen Drehleiter bestehenden Blaulichtmeile bei der Perlengasse: Mit einem kräftigen Wasserstrahl aus dem Feuerwehrschlauch konnten die Kinder klappbare „Flammen“ in den Fenstern einer hölzernen Hauswand „löschen“ und Noppenbälle durch ein schräges Labyrinth-



Fotos vom Bürgerfest in Neugablonz Fotostrecke ansehen

ins Zielloch am oberen Ende dirigieren. So beweist die Feuerwehr dem potenziellen Nachwuchs frühzeitig, dass Feuerwehrarbeit nicht nur immens notwendig ist, sondern auch ziemlichen Spaß machen kann. Immer gesucht werden junge und mittelalte Menschen, damit der „Worst Case“ nicht eintritt: „Stell dir vor, jemand drückt den Feueralarm – und alle drücken sich...“



Glücksfeen, Preise und Aktionen

Der Kinder-Malwettbewerb vom Aktionskreis Neugablonz fand regen Zuspruch. 86 Teilnehmer hatten am Ende des Tages ihre Wünsche für Neugablonz abgegeben, wider Erwarten größtenteils aus der Altersgruppe „über 18“. Die Wünsche werden gesammelt, ausgewertet und an die Stadt weitergegeben. Um 17 Uhr zogen zwei Wertachgarden-Glücksfeen fünf Gewinner von hübschen Sachpreisen aus jeder Altersgruppe. Wer seinen Preis nicht gleich bei der Ziehung in Empfang nehmen konnte, darf ihn auch noch 14 Tage lang im Laden Optik Cordella (Neubaugasse 2) abholen.



Richtig Betrieb war im Schatten der schönen alten Bäume des Neuen Marktes, wo noch die Baupreis-Ausstellung (wir berichteten) zu besichtigen war. Um den neuen Markt herum befanden sich die üblichen Bürgerfest-Attraktionen: Die beliebte Kindereisenbahn, das Torwandschießen in einer aufblasbaren „Allianz-Arena“ und die Minigolfbahn von BSK Olympia, das Hockey-Zielschießen von Hockey for Hope (zwar auf dem Bürgerplatz, jedoch im Schatten), das Bungee-Trampolin und die „Walking Waterballs“.

An etlichen Ständen waren Glücksräder für nette kleine Sachpreise zu drehen, andere boten Kinderschminken an. Das THW pumpte pro Stunde etwa 30 Sparkassen-Luftballons mit Helium auf und mit einem an einem Drei­bein schwingenden Arbeitsstiefel durfte man möglichst viele aufgestellte Holzscheite „umtreten“. Auch die DLRG warb mit ihren Fahrzeugen – darunter ein Power-Motorboot und eine Drohne – für jungen Nachwuchs und ließ unter anderem an zwei Dummies Wiederbelebungsmaßnahmen üben.



Überwältigend war das Angebot am gut zehn Meter langen Stand der örtlichen Aleviten-Gemeinde vor dem NKD. Seit etlichen Jahren nehmen die Aleviten regelmäßig mit einem Stand am Bürgerfest teil. Sie verwöhnten die Besucher einmal mehr mit ihren Spezialitäten und erholten sich zwischendurch mit ein paar Volkstänzen. Getreu ihrem Leitbild Gemeinsam für Vielfalt sind die alevitischen Gemeinden auch in Kaufbeuren ein Beispiel für vorbildlich gelungene Integration. Sehr viel kleiner war der Stand der Humedica-Gründung „Sprich mit uns!“, wo Eritreerinnen in farbenfrohen Gewändern köstlichen Mokka zu selbstgebackenem Brot kredenzten.



Da lacht das (Kinder-)Herz

Sowohl die reichhaltige Kuchentheke des Kindergartens Herz-Jesu als auch die traditionelle große Gemüsepfanne am Stand vom Café Lila, die Pommes Frites vom BSK-Stand sowie die Wedges und das Pulled Pork von der Kantine Frisch und Fair waren so gut wie ausverkauft, als pünktlich um 18 Uhr die Sirenen aller Rettungsfahrzeuge den Feierabend verkündeten. In jeder Hinsicht befriedigt konnten die großen und kleinen Bürgerfest-Besucher den Heimweg antreten.