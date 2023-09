Beim End-of-Summer-Festival 2023 wird Willofs zur Insel der Glückseligkeit

Von: Susanne Lüderitz

Die Punkrocker von Atri Generi beeindruckten auch mit ihrer dynamischen Bühnen-Show. © Lüderitz

Willofs/Obergünzburg - Diesmal war das Festivalwetter perfekt für das End-of-Summer-Festival in Willofs. Bei warmen Temperaturen ließen wieder viele Feierwütige den Sommer ausklingen und tanzten – teils bis in den Morgen.

Am Samstag und Sonntag hatte Familie Seegger wieder 13 Bands geladen, die das Party-Volk mit Sound versorgten von Blues und Folk über Punk bis Ska, dazu mehrere DJs. Das Festival hat einen Namen weit über das Allgäu hinaus und so traf man aus Nah und Fern und aus allen Altersklassen Rastaköpfe, Lederkutten-Träger, Hipster, Gothic-Damen und auch Bärtige mit Oberstdorfer Hüten.

Festivalbesucher aus Nah und Fern

Wren war sogar aus Kalifornien angereist. Sie war mit ihrer Schwester Kate zum Festival gekommen, deren Mann aus Tannheim stammt. „Ich habe so viel Spaß hier“, sagt Wren, die Rockmusik mag, aber solche Formate aus den USA nicht kennt. „In New York oder New Jersey dauern die Festivals nur einen Tag und man übernachtet dort nicht.“

Bei kuscheligen 20 Grad am abends um zehn ist auf dem Campingplatz viel geboten. Techno-Sound wummert über den Platz, von links schallt Bob Marley, von rechts Deichkind. Immer wieder huscht ein Lachen durch die Autoreihen. Hier sitzt man gemütlich am Lagerfeuer, dort hüpft ein Bierpongball. Auf der Straße zur Kneipe wuselt es.

„Unsere Katze geht auch immer aufs Festival“, erzählt Leonie, die mit Freunden vor ihrem Haus neben der Kneipe zusammensitzt. „Ja, die Leute sind echt entspannt hier“, sagt Valentin. Die Freunde gehen weniger wegen einer speziellen Band aufs Festival als vielmehr wegen der Party. „Aber man entdeckt immer wieder Musik, die man sich merkt“, meint Philipp.

Auch im Außenbereich um die Kneipe tummelten sich an den beiden Festivalabenden die Willofs-Gänger und genossen den Abend um das Lagerfeuer, den Essensstand oder dem in diesem Jahr neuen Crêpes-Wagen.

Breite musikalische Palette beim End-of-Summer-Festival 2023

Viele Feiernde hatten sich am Freitag auf „Fiddler’s Green“ gefreut. Und so war das Zelt um die große Bühne gesteckt voll, als die Männer aus Erlangen zu fiedeln, zu flöten, zu zupfen und zu trommeln begannen. „Skål!“ Der Speed-Folk, wie die Band ihren Stil nennt, zauberte ein Grinsen in die Gesichter im Publikum.

(Hüpf)spaß mit Obelix war nebenan mit Atri Generi angesagt. Und beim Stoner-Blues-Hard-Rock von „Paralyzed“ gab’s eine Headbang-Orgie. Melodischere Irish-Folk-Töne schlugen John Garner an und als auch hier der Rhythmus immer schneller wurde, zappelte das ganze Zelt.

Der Headliner vom Samstag „Pam Pam Ida und Silberfischorchester“ war vermeintlich ruhiger. Doch auch hier rappelte es im Karton. Mit allerlei Instrumenten wie Flöte, Geigen, Synthesizer oder Tenorhorn brachten die Altmühltaler eine große Klangfülle nach Willofs. Es gab Heimatsound von Weltmusik bis Rap und Disco. Und zum Finale den „Schultertanz“ mit dem Publikum.

Danach ging’s weiter mit Shanti Powa und Mate Power und für die Nimmermüden hinauf in die Disco, wo bis zum Sonnenaufgang weitergetanzt wurde.

Festival-Macher Thomas Seegger ist froh, dass auch dieses Jahr bei End of Summer wieder alles gut geklappt hat.