Mehr Geld für den Bahnausbau, weniger für Straßenbauprojekte

Beim den Allgäuer Grünen steht die Verkehrswende im Mittelpunkt

Dieselloks sollen zum Auslaufmodell werden. Auch für die Grünen der Allgäuer Kreisverbände ist die Elektrifizierung der Bahnstrecken ein brennendes Thema. © Symbolfoto: Soeren Stache

Allgäu – Auch heuer kamen die Grünen der Allgäuer Kreisverbände am Lichtmesstreffen zum fachlichen Austausch und dem Setzen gemeinsamer politischer Botschaften zusammen. Bei der Online-Videokonferenz mit 28 Teilnehmenden drehte sich alles um die Verbesserung des ÖPNV, die Elektrifizierung der Bahn und die Verringerung des Individualverkehrs. Dr. Markus Büchler, Sprecher für Mobilität der Grünen Landtagsfraktion, gab Einblicke in die Vorgänge auf Landesebene, zeigte Zuständigkeiten und Vorgehensweisen auf und erläuterte, warum Bayern im Bereich der Verkehrsverbünde noch immer „hinterwäldlerisch“ unterwegs sei.

„Im Allgäu geht alles sehr, sehr zäh“, leitete Thomas Gehring das Treffen der Allgäuer Grünen ein. Weder das 100-Euro-Ticket noch das 5-Euro-Tages-



ticket würden umgesetzt und auch nach 50 Jahren Gebietsreform habe man noch immer keine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Tarifsysteme im Allgäu geschaffen, kritisierte der Landtagsabgeordnete. Nun soll ein gemeinsamer Verkehrsverbund von Kempten, Ober- und Ostallgäu geprüft werden. „Aber warum braucht es dafür erst ein Gutachten?“



Die Antwort kam prompt von Dr. Markus Büchler, Sprecher für Mobilität der Grünen Landtagsfraktion: „Die Bayerische Staatsregierung will mit dem Gutachten Zeit schinden.“ Bayern sei das einzige Bundesland ohne flächendeckende Verkehrsverbünde, während andere diese schon vor langer Zeit umgesetzt hätten. Die Staatsregierung, so Büchler, wolle die Kosten für die Verbünde auf die Kommunen abwälzen. Er findet jedoch: „Bayern muss es finanzieren, anders geht es nicht.“



Immerhin bewege sich die CSU-geführte Staatsregierung beim Thema Verkehrswende, bemerkte der Landtagsabgeordnete, zwar nur in „Trippelschritten“, aber besser als gar nicht. Büchler wies seine Grünen-Kollegen an, diese Trippelschritte mitzugehen und nicht zu behindern.



Mehr Geld für den Bahnausbau, weniger für Straßenbauprojekte

„Langwierig und kostspielig“ sei auch das Thema Bahnausbau. Und hier lägen sehr viele Bereiche in der Zuständigkeit des Bundes. Daher warte man auf den Haushaltsentwurf der neuen Ampel-Regierung: „Wie viel Schiene und wie viel Straße wird drinnen sein?“ Die Position der Grünen ist klar: Mehr Geld für den Bahnausbau, weniger für Straßenbauprojekte. Möglicherweise werde der Haushaltentwurf einfach eine Erhöhung beider Posten vorsehen, so Büchler.



Für das Allgäu ein brennendes Thema sei die Elektrifizierung der Bahnstrecken. „Da es auf den Strecken hauptsächlich um Nahverkehr geht, ist hier der Freistaat am Zug“, so Mobilitätssprecher Büchler.



„Die Eifelstrecke Köln nach Trier wird, dort wo sie durch das Unwetter zerstört wurde, zum Teil neu trassiert und die Elektrifizierung gleich mit geplant. Ich will nicht auf ein Unwetter warten, bis die Allgäubahn elektrifiziert wird“, machte sich Marcus Kühl, Beauftragter für Umweltschutz und Mobilität im Kaufbeurer Stadtrat Luft.



Kein Ersatz für die Sonderanfertigungen

Die Staatsregierung brüste sich zwar mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke Neu-Ulm–Memmingen–Kempten, aber weitere Projekte gäbe es in näherer Zukunft nicht, musste Markus Büchler seinen Kollegen enttäuschen, und legte mit einer düsteren Vorhersage nach: Die Neigetechnik-Züge, die im Allgäu aufgrund der kurvenreichen Strecken zum Einsatz kommen, hätten ein Ablaufdatum. In etwa zehn Jahren würden die Züge auslaufen. Um Ersatz für diese Sonderanfertigungen habe sich die Staatsregierung noch nicht gekümmert. „Dann gibt es gar keinen Bahnverkehr mehr“, fürchtete er.



Die Dieselstrecken würden auch im Bereich der Besucherlenkung und dem Tourismus vielversprechende Projekte verhindern, berichtete Thomas Gehring aus der AG Schiene. Ideen von einem Skizug oder Bergsteigerzug scheiterten an der fehlenden Elektrifizierung, wodurch immer ein Lockwechsel nötig sei.



Busunternehmen fordern mehr Geld

Ein weiteres Sorgenkind der Grünen ist der ÖPNV. Christina Mader berichtete von aktuellen Vorkommnissen im Kreistag, wonach die Busunternehmen mehr Geld forderten. Auch Ulrike Hitzler, Dritte Bürgermeisterin von Waltenhofen, wollte von Büchler wissen, wie man mit den lokalen Busunternehmen umgehen soll, damit bessere Verbindungen entstehen können. „Der Knackpunkt ist nicht, wo die Linie verläuft“, erklärte dieser, „sondern wer plant und wie die Konzessionen vergeben werden.“ So müsste der Landkreis eigentlich selbst mit Gutachten die Pläne erstellen und die Strecken dann ausschreiben. „Klar müsste das eine europaweite Ausschreibung sein, aber es gibt Wege, wie man es so formuliert, dass lokale Unternehmen gewinnen, in München funktioniert das seit Jahren.“



Stattdessen würden im Allgäu momentan lokale Busunternehmen ihr privates Angebot selbst bestimmen. „Sie fahren dann dort, wo es für sie bequem ist und sie Gewinne machen, also hauptsächlich den Schülerverkehr und vielleicht noch drei andere Verbindungen am Tag – das ist kein ÖPNV!“



Was es brauche sei eine stündliche Taktung zwischen 5 Uhr und 23 Uhr, zudem günstigere Tickets und bessere Vernetzung, formulierte Büchler weiter. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit seien Faktoren und die Reisezeit.



Finanziert werden soll die Verkehrswende mit Geld aus dem Staatshaushalt und des Bundes sowie Drittmittelfinanzierung aus Citymaut, Lkw-Maut und Parkbewirtschaftung. „Man braucht einfach den politischen Willen, das zeigen Nachbarn wie Baden-Württemberg oder Vorarlberg“, urteilte Büchler. Die CSU habe nun zumindest den Radverkehr für sich entdeckt und packe das Thema an. „Von Bund und Land kommt immer mehr Rückenwind“, so Büchler. Und das sei doch erfreulich.