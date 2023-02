Kamikaze-Überholvorgang bei Ruderatshofen

Die Polizei sucht Zeugen wegen eines kriminellen Überholmanövers zwischen Marktoberdorf und Ruderatshofen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ruderatshofen – Am Freitag, 2. Februar, war ein 43järiger Mann gegen 14 Uhr, mit seinem Hyundai auf der Kreisstraße OAL 7 von Marktoberdorf in Richtung Ruderatshofen unterwegs. Kurz vor der St.-Waldburga-Kirche tauchte plötzlich ein silberfarbener Mini Cooper in vor ihm auf, der – im Überholvorgang begriffen direkt auf ihn zuraste.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, riss der der 43-Jährige das Steuer in letzter Sekunde nach rechts, konnte gerade noch ausweichen und überfuhr dabei einen einen Leitpfosten. Der ihm entstandene Sachschaden beträgt circa 5.500 Euro. Keines der nachfolgenden Fahrzeuge hielt an. Sie fuhren einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der 08342/96040 zu melden.