Fördergelder genehmigt

Beirat für Vielfalt und Offene Gesellschaft genehmigt Fördergelder

Von: Ingrid Zasche

Die Fahrradwerkstatt von AK Asyl beantragte und erhält 1.000 Euro Unterstützung. © AK Asyl

Kaufbeuren – Der aus dem früheren Integrationsbeirat der Stadt Kaufbeuren hervorgegangene Beirat für Vielfalt und Offene Gesellschaft lud Ende März zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr in den Stadtsaal ein. Mit 18 der 28 Mitglieder waren deutlich mehr als die erforderliche Hälfte anwesend. Damit war die Versammlung beschlussfähig, vor allem, was die Vergabe der in 13 Projekt-Anträgen erbetenen Fördergelder anbelangte.

Zunächst stellte Jürgen Schick, Bildungskoordinator für Neuzugewanderte im Bildungsbüro Kaufbeuren, die Jahresplanung für 2022 vor: Die Internationale Woche gegen Rassismus im März (wir berichteten) nahmen die Allgäuer Integrationsbeiräte zum Anlass, die Wanderausstellung „Mein Leben – Dein Rassismus“ zum Thema Alltagsrassismus ins Allgäu zu holen. Neben Wangen, Memmingen und Kempten soll die Fotoausstellung von Sara Sun Hee Martischius auch in Kaufbeuren ausgestellt werden. Zusätzlich wird die Neustadter Künstlerin, Journalistin und Antidiskriminierungs-Trainerin ein Schulprojekt und einen Diskussionsabend in Kaufbeuren anbieten. Am 21. Mail findet unter der Schirmherrschaft der Kulturstaatsministerin Claudia Roth die allgäuweite Fachtagung „Rassismus – Rassismuskritik – Alltagsrassismus“ an der Fakultät für Soziales und Gesundheit der Hochschule Kempten statt. Für den 25./26. Juni lädt die „Agaby“ (der Dachverband der Integrationsbeiräte im Freistaat Bayern. Der Name ‚Agaby‘ steht für „ArbeitsGemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns“.) zur Vollversammlung nach Augsburg ein.



„Die Offene Gesellschaft“ veranstaltet im Juli ein sogenanntes Ideenlabor, an dem auch Kaufbeurer Schulen teilnehmen sollen. Vom 28. August bis 3. September wird in Kaufbeuren zum zweiten Mal die Allgäu Pride Week stattfinden.



Mit das größte Vorhaben in diesem Jahr ist das Mitmach-Festival der Ideen mit Zukunftspark am 23. und 24. September auf dem Tänzelfestplatz: Die „Utopi_Ka“. Die außergewöhnliche Großveranstaltung mit einem großflächigen Areal für Interaktion, Kultur, Unterhaltung, Visionen und besondere Ideen soll über die Stadtgrenzen Kauf­beurens hinaus ein Highlight werden. Beiträge zum Ideenwettbewerb können bereits jetzt eingereicht werden (https://www.kaufbeuren-aktiv.de/utopi-ka/ideenwettbewerb.html). Gleich im Anschluss an die „Utopi_Ka“ nimmt Kaufbeuren an der bundesweiten Interkulturellen Woche vom 25. September bis 2. Oktober teil. Immerhin haben rund 8.000 Bürger von Kaufbeurens inzwischen 47.232 Einwohnern (Stand 31. März 2022) insgesamt weit über hundert verschiedene Nationalitäten.

Außerdem findet eine weitere Ausbildung für „Sprecher gegen Rassismus“ durch Agaby statt. Bisher wurden zwei Männer geschult, daher wären jetzt zwei Frauen erwünscht. In der geplanten Kaufbeurer Beratungsstelle sollte ein Gespräch nicht am Geschlecht des/der Berater scheitern müssen. Zwar war der Anmeldeschluss für diese Ausbildung bereits am 31. März, es wurden jedoch vorsorglich Plätze in Augsburg reserviert.

Fördergelder genehmigt

Die anschließend vorgestellten 13 Anträge auf Fördergelder wurden alle einstimmig genehmigt. Mit je 5.000 Euro werden die Allgäu Pride Week und die „Utopi_Ka“ unterstützt. 2.000 Euro erhält das Projekt „Mobile Vorstellung der Ergebnisse aus dem Ideenlabor“. 1.750 Euro wurden der App Integreat, einer digitalen Informationsplattform für Migranten und Neuzugewanderte, zugesprochen. Je 1.500 Euro werden für die Teestube vom AK Asyl, das Projekt „Zelt der Kulturen“ im Rahmen der „Utopi_Ka“, die Wanderausstellung „Mein Leben – Dein Rassismus“ und für ehrenamtliche Integrationsbegleiter aufgewendet. Zusammen mit einigen geringeren Beträgen wurden insgesamt rund 25.000 Euro von den im Budget verfügbaren etwas über 32.000 Euro abgerufen. „...alles sehr sinnvoll und sehr positiv“, befand Oberbürgermeister Stefan Bosse.



Abschließend wies Jürgen Schick darauf hin, dass der Beirat für Vielfalt gerne beim Ausfüllen von Anträgen behilflich ist, falls eine Organisation nur deshalb keine Unterstützung für ein Projekt anfordert, weil man vor dem unvermeidlichen Papierkrieg zurückschreckt.