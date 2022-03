Bekifft und ohne Führerschein unterwegs

Marktoberdorf – Ein einschlägig vorbestrafter junger Mann versuchte am gestrigen Abend die Polizisten bei einer Verkehrskontrolle zu täuschen. Er gab nicht nur die Personalien seines Bruders an, sondern stand laut Polizeibericht bei der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen.

Am Dienstagabend unterzogen Beamte der PI Marktoberdorf einen 21-jährigen Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei gab der Fahrer der Polizei zufolge an, dass er den Führerschein nicht dabei habe. Weiterhin gab er den Beamten die Personalien seines Bruders an.

Da das Alter nicht zu der Person passte, die die Polizisten gerade überprüften, nahmen sie den Mann genauer unter die Lupe. Auf diesem Weg stellte sich heraus, dass der 21-Jährige bereits wegen einer vorangegangenen Fahrt unter Drogeneinfluss keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.

Im Verlauf der weiteren Kontrolle räumte der Mann ein, dass er kurz zuvor möglicherweise einen Joint geraucht habe. Außerdem fanden die Polizeibeamten im Wagen eine geringe Menge Marihuana.

Sie ordneten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen an. Die Polizisten ermitteln nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Falscher Namensangabe, Fahrens unter Drogeneinwirkung und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

