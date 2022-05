Bekifft vom Balkon gestürzt

Symbolfoto

Marktoberdorf – Vermutlich durch den Drogenrausch fiel ein 37-Jähriger in der Nacht auf den heutigen Dienstag von seinem Balkon. Das teilte nun die PI Marktoberdorf mit.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Polizei zu einem Balkonsturz gerufen. Der 37-jährige Mann wurde von seinem Nachbarn im Garten gefunden, da er nach Hilfe gerufen hatte.

Der Rettungsdienst und die Polizeibeamten vor Ort stellten fest, dass der Mann verwirrt war und sich an einen Sturz nicht erinnern konnte. Der 37-Jährige war laut Polizeibericht auch nicht fähig zu erklären, warum er sich in so einem hilflosen Zustand befand. Verletzt hat sich der Mann bei dem Sturz aus einer Höhe von drei Metern offensichtlich nicht.

Zur Abklärung des Geschehens und um einen Grund für seinen Sturz herauszufinden, betraten die Beamten die Wohnung des 37-Jährigen. Bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses kam den Polizisten Cannabisgeruch entgegen. In der Wohnung selbst wurde dann eine kleine Cannabisplantage für den Eigenbedarf vorgefunden.

Bei dem zusätzlich vorgefundenen Marihuana handelte es sich laut Polizei vermutlich um minderwertiges Rauschgift, was den Gesundheitszustand des Mannes erklärte. Der 37-Jährige kam zur weiteren Abklärung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Plantage wurde von den Beamten sichergestellt.

kb