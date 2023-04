Bella Sicilia: Stärkung der Städtepartnerschaft in Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

Die Vorstandsmitglieder des Städtepartnerschaftsvereins: Alfredo Marcantonio (v.li.), Wolfgang Hannig, Ina Brandt, Cornelia Hutler, Francesca Greulach, Walter Breiner und Stephan Müller. © Brandt

Marktoberdorf – Seit Jahrzehnten bereits fühlen sich die Städte Marktoberdorf und Forza d‘Agrò in Sizilien verbunden. Nun werden die Beziehungen durch die Gründung eines Partnerschaftsvereins noch einmal intensiviert.

Zwei Monate nach dem Besuch einer Gruppe von Marktoberdorfern in Forza d’Agrò (Sizilien) hat im Dezember 2022 der Gegenbesuch der Forzesen in Markt­oberdorf stattgefunden. Nun wurde ein weiterer Schritt in Richtung Intensivierung der Städtepartnerschaft gegangen. Ende März kamen Freunde und Unterstützer der Partnerschaft zwischen diesen beiden Gemeinden zusammen, um den Verein „Städtepartnerschaft Forza d’Agrò – Marktoberdorf“ zu gründen.



Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen Forza d’Agrò und Marktoberdorf in vielerlei Hinsicht zu fördern. Dies kann in den Bereichen Musik und Brauchtum, durch schulische Verbindungen, Berufspraktika und sprachliche Programme erfolgen. Auch eine Neuauflage des Verkaufsstandes der Sizilianer auf dem Weihnachtsmarkt und möglicherweise gegenseitige Besuche zu Festen, bei denen die Gäste einen aktiven Beitrag leisten können, sind angedacht.



Im Zuge der Vereinsgründung wurde die Satzung verabschiedet und der Vorstand, bestehend aus neun Mitgliedern, gewählt. Im Zuge der Wahl wurden Wolfgang Hannig als Erster und Walter Breiner als Zweiter Vorsitzender gewählt. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Alfredo Marcantonio (Schatzmeister), Ina Brandt (Schriftführerin), Stephan Müller (EDV-Beauftragter) sowie Francesca Greulach, Cornelia Hutler, Arno Jauchmann und Manfred Rietzler als Beisitzerinnen und Beisitzer gewählt. Die Aufgabe des Kassenprüfers übernimmt ­Meinrad Seelos.