Benefiz-Maibock des Lions-Club Kaufbeuren begeistert Publikum

Von: Mahi Kola

Die Ex-Bundeskanzlerin war da: Wolfgang Krebs spricht als täuschend echte Angela Merkel zum Publikum. © Kola

Mauerstetten/Kaufbeuren – Nach mehrjähriger Corona-Pause kamen im Sonnenhof Mauerstetten wieder zahlreiche Freunde hintergründig-heiterer Unterhaltung im Namen der guten Sache zusammen, um den Benefiz-Maibock des Kaufbeurer Lions-Club mit Wolfgang Krebs und Gästen zu feiern. Ausgelassene Stimmung und fröhliches Beisammensein standen im voll besetzten Haus auf dem Programm. Kabarettist Krebs bot im fliegenden Wechsel mit der Mundartband Mauke und dem Musikverein Germaringen erstklassige Unterhaltung.

Alle Mitwirkenden, die an diesem Abend auftraten, und auch das Team des Sonnenhofs, verzichteten dabei komplett auf ihr Honorar. Dass der Gemeinschaftssinn, der zwischenzeitlich verloren gegangen sei, zu diesem Anlass wiederbelebt werden konnte, freute auch Dirk Streichert als Präsidenten des Lions-Club Kaufbeuren. Die gesamten Einnahmen wurden auch in der vierten Auflage des Maibocks an Einrichtungen vor Ort gespendet – 5.000 Euro gingen an die Kaufbeurer Tafel „Gratislädle“, die zurzeit vor besonderen Herausforderungen stehe und großen Zulauf verzeichne. Sowohl aus der Ukraine geflüchtete, als auch ältere Menschen, die mit der Inflation zu kämpfen haben, wenden sich an die Einrichtung. „Wir stehen am Rande unserer Kapazitäten“, zeigte sich Gertrud Sauter als Leiterin der Tafel dankbar für die Unterstützung. Auch das Kaufbeurer Puppentheater, das sich ebenfalls für Flüchtlinge aus der Ukraine engagiert, erhält eine Spende in Höhe von 2.000 Euro.

Vielseitige Unterhaltung, zündende Gags

Mit Mauke und Wolfgang Krebs standen gleich zwei Kulturpreisträger der Stadt auf der Bühne: Während die Lokalmatadoren von Mauke über die Besamung von Kühen, nachlassende Haarkraft und den Aufklärungsunterricht an der Grundschule sinnierten und mit ihrem paurischen Dialekt für Erheiterung sorgten, beehrte Krebs alias Ministerpräsident Markus Söder das Publikum mit seiner Anwesenheit („Servus, ich bin‘s, der Allerbeste“). Mit seiner eigenen Performance zeigte sich der Landesvater gewohnt zufrieden, an seinem politischen Umfeld hatte er allerdings einiges auszusetzen: Schließlich seien „49 Prozent der Wähler mit der Ampel unzufrieden – und hoffentlich bleibt‘s so“. Auch zum Thema Klimaschutz hatte Söder eine deutliche Meinung: „Energiewende fängt vor der bayerischen Haustür an, also beim Rest der Welt“, so der Standpunkt des Landesvaters, der aber zeitgleich zusicherte, die Bevölkerung auch weiterhin persönlich und zuverlässig mit „viel heißer Luft“ zu versorgen. Abgelöst wurde Söder, der sich verabschiedete, um noch in „drei Talkshows“ auftreten zu können, von seinem Sidekick Hubert Aiwanger. Aiwanger, der einräumte, für manche sogar weniger verständlich zu sein als Mauke, hob seinen aktiven Einsatz für die hiesige Wirtschaft – sprich: Wirtshäuser – hervor, und animierte die bayerische Bevölkerung dazu, es ihm gleichzutun: „Gehts wieder öfter ins Wirtshaus, make Bovorio great ogain“, so sein Appell. Im Bezug auf Talkshow-Hopper Karl Lauterbach gab er dem Publikum noch eine Bauernregel mit („ist der Lauterbach im Fernsehraum, tut‘s dir die Stimmung ganz versaun“). Der bayerische Traditionsbeauftragte Schorsch Heberl, Vorsitzender aller 30 Vereine im Ort, ließ sich indes über den mangelnden Einsatz junger Leute für die Dorfgemeinschaft aus. Ein Ehrenamt würden immer dieselben übernehmen, „und nie die vom Neubaugebiet“. Grund zur Sorge bereite ihm auch der Trend zu Coffee to go und seltsamen „Schtarbucks“-Getränke-Kreationen.

Beunruhigt über den Hang junger Menschen zu neumodischen Getränken jenseits des Reinheitsgebots, wie „Hipster-Craftbeer“, zeigte sich auch Wortakrobat und Ikone der bayerischen Politik, Edmund Stoiber. Stoiber, der nach eigenen Angaben in „Hausratswolfen“ zu Hause ist, konnte mit der Angewohnheit junger Leute, stundenlang ununterbrochen aufs Handy zu schauen und auf Plattformen wie „Fackebook“ ausgestreckte Daumen zu verteilen, nur wenig anfangen. Einen Vorstoß in eine ihr unbekannte Welt beschrieb auch Angela Merkel, die es sich nicht nehmen ließ, bei ihrer großen Abschiedstournee nochmal persönlich zum Publikum zu sprechen. Sie ließ ihre Eindrücke vom Bayern-Urlaub mit ihrem Mann und Hund „Markus“ Revue passieren – „Bayern ist schön, die Frauen dort heißen alle ‚Oide‘“. Die Ex-Bundeskanzlerin erzählte von Sprachbarrieren, seltsamen Bräuchen und der Kommunikation der Bayern untereinander. So sei es dort üblich, Bier „aus gläsernen Eimern“ zu trinken, auf eine Begrüßung mit „lass ma mei Ruah“ zu antworten, und sich mit größter Vorliebe gegenseitig zu beschimpfen. Bei den Besuchern kamen die Gags und musikalischen Einlagen bestens an: Die Auftritte an diesem Abend quittierte das Publikum häufig mit ausgelassenem Gelächter und begeistertem Applaus.