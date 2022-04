Gebirgsjäger spielen Jägerstücke

Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr gastiert in Pforzen

Von: Ingrid Zasche

Erfreut nehmen die beiden Kapellen mit dem Edelweiß im Logo den wohlverdienten Applaus entgegen. Vorn die beiden Dirigenten Oberstleutnant Karl Kriner (li.) und Thomas Stitzl. © Zasche

Pforzen – Am 5. April fand das große Wohltätigkeitskonzert des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr Garmisch-Partenkirchen auf der Pforzener Flohwiese statt. Über die mehr als 500 verkauften Karten können sich nicht nur Schirmherr und Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (CSU), sondern auch die Veranstalter freuen: Markus Hopfinger aus Rieden, Thomas Waldmann aus Pforzen und Johannes Herb aus Mauerstetten. Die Hälfte der Eintrittseinnahmen kommt der Jugendarbeit der beteiligten drei Kapellen zugute. Die andere Hälfte geht an die Opfer des Ukraine-Konflikts.

Der Blumenschmuck in der Mehrzweckhalle war mit Bändern in den ukrainischen Farben blau und gelb geziert. Philipp Schöner von der „Jugendkapelle Allgäuer Duranand“, die als Vorgruppe fungierte, durfte die Gäste begrüßen und das Auftakt-Stück aus dem Trickfilm „How to train your Dragon“ von John Powell ansagen. Die derzeit etwa 50 Mitglieder der Jugendkapelle unter der Leitung von Thomas Stitzl rekrutieren sich aus dem Musikverein Rieden, der Blasmusik Mauerstetten und der Harmonie Pforzen. Bis auf die Ballade „Irish Dream“ von Kurt Gäble und die vom begeisterten Publikum geforderte Zugabe „Sway“ (Pablo Beltrán Ruiz) stammten die übrigen Nummern alle aus Filmen.

Nach dem Auftakt waren das „Skyfall“ von Adele aus dem gleichnamigen James-Bond-Film und die von Michael Brown arrangierten Melodien aus dem Trickfilm „Dschungelbuch“. Danach war Schirmherr Stephan Stracke live aus Berlin zugeschaltet. Stracke bescheinigte den Jugendlichen, dass sie „mehr als nur eine Vorgruppe“ seien und es Freude mache, ihnen zuzuhören. Dann wünschte er den Gästen gute Unterhaltung bei einem „großartigen Hörgenuss“ vom Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr Garmisch-Partenkirchen unter ihrem Dirigenten Oberstleutnant Karl Kriner.



Gebirgsjäger spielen Jägerstücke

Oberstleutnant Kriner dirigierte seine Gebirgsjäger nicht nur beschwingt und mit vollem Körpereinsatz, er moderierte auch persönlich das von klassisch konzertant bis modern reichende Programm, in dessen erstem Teil fast alle Stücke einen Bezug zu Jägern oder zumindest zu Bayern hatten. Beginnend mit dem „Oberst Graf Dürkheim-Marsch“ von Max Högg, ein „Bayerisches Statement“. Es folgten die Ouvertüre zur romantischen Operette „Der Freischütz“ (Carl Maria von Weber), der Marsch „Die schwarzen Jäger“ von Eduard Partsch und „Le Chasseur maudit“ von César Franck. Dieses symphonische Gedicht ist inspiriert von der dramatischen Ballade „Der wilde Jäger“ von Gottfried August Bürger aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es handelt von einem Schrecken und Tod verbreitenden Fürsten, den schließlich die gerechte Strafe ereilt. Das Werk mit dem so erschreckenden Realitätsbezug sei, so Kriner, nicht extra ausgesucht worden – es habe sich einfach ergeben. Das letzte Stück vor der Pause war wieder Filmmusik mit Themen aus den Indiana Jones Filmen, der in „Jäger des verlorenen Schatzes“ schließlich auch ein Jäger war.



In dem jubilierenden Stück „Mit Pauken und Fanfaren“ von Siegfried Bethmann glänzten nach der Pause vier Fanfaren-Solisten. Es folgte eine laut Kriner „abenteuerlich schwere Version“ von „Ein Freund, ein guter Freund“ (Werner Richard Heymann). Dabei zeigten drei Hauptfeld- und ein Oberfeldwebel als Posaunen-Solisten ihr Können. Es folgten der Konzert-Marsch „Salve Imperator“ von Julius Fucík und ein weiterer Gruß „Salute to American Jazz“, arrangiert vom 2021 97-jährig verstorbenen Sammy Nestico. Den Programmschluss bildete das Medley „Keen on Queen“, eine Hommage an die Kultband der 70er und 80er Jahre, die viel Raum für Soli bot, wobei Kriner nicht nur dirigierte, sondern auch souverän den Klavierpart übernommen hatte. Die obligatorische Zugabe war „Uncle Teddy“, ein sehr schwungvoller weiterer Marsch von Fucík. Das große Finale bestritten die zwei Kapellen mit dem Edelweiß im Logo schließlich gemeinsam: Sie spielten Michael Jacksons Song „Heal the world“. Damit hatte der Popsänger schon vor 30 Jahren besorgniserregende Missstände angeprangert. Der lang anhaltende Schlussbeifall war mehr als verdient.